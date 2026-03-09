Солнце пригреет до +16 градусов: погода вот-вот порадует тернополян теплом

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернопольской области
- Ожидаются ли осадки в ближайшие дни
Погода в Тернопольской области в ближайшие два дня будет ясной, без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Погода в Тернополе 10 марта
Во вторник в Тернопольской области прогнозируется ясная погода. Ветер завтра будет южного направления, 2 – 7 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем ожидается +11...+16 градусов. В городе ночью 0...-2 градуса, днем +13...+15 градусов.
Погода в Тернополе 11 марта
В среду погода будет малооблачной. Ветер юго-восточный, 2 – 7 м/с.
Температура воздуха ночью ожидается в пределах от -2 до +3 градусов, а днем поднимется до +11...+16 градусов.
Погода в Украине в течение недели
Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что в ближайшие дни в Украине будет тепло и солнечно во всех областях.
По его словам, уже можно говорить о наступлении настоящей солнечной весны.
Он также добавил, что до конца недели осадков не будет. Ночью ожидается слабый туман и кратковременные заморозки.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, начальник черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань говорил, что погода в Украине после прохладного начала весны постепенно меняется на более теплую и солнечную.
Известно, что во вторник, 10 марта, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. День обещает быть солнечным и теплым.
В Житомирской области неделя обещает пройти под знаком настоящей весенней оттепели. С 10 по 13 марта температура воздуха уверенно будет держаться на теплых отметках, местами поднимаясь до +17 градусов.
Читайте также:
- Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта
- "Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач
- Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата
О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред