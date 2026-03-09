Солнце пригреет до +16 градусов: погода вот-вот порадует тернополян теплом

Синоптики добавляют, что на отдельных участках дорог все еще будет гололедица.

https://glavred.info/synoptic/solnce-prigreet-do-16-gradusov-pogoda-vot-vot-poraduet-ternopolyan-teplom-10747415.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернопольской области

Ожидаются ли осадки в ближайшие дни

Погода в Тернопольской области в ближайшие два дня будет ясной, без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Тернополе 10 марта

Во вторник в Тернопольской области прогнозируется ясная погода. Ветер завтра будет южного направления, 2 – 7 м/с.

видео дня

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем ожидается +11...+16 градусов. В городе ночью 0...-2 градуса, днем +13...+15 градусов.

Погода в Тернополе 11 марта

В среду погода будет малооблачной. Ветер юго-восточный, 2 – 7 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах от -2 до +3 градусов, а днем поднимется до +11...+16 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Погода в Украине в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что в ближайшие дни в Украине будет тепло и солнечно во всех областях.

По его словам, уже можно говорить о наступлении настоящей солнечной весны.

Он также добавил, что до конца недели осадков не будет. Ночью ожидается слабый туман и кратковременные заморозки.

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, начальник черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань говорил, что погода в Украине после прохладного начала весны постепенно меняется на более теплую и солнечную.

Известно, что во вторник, 10 марта, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. День обещает быть солнечным и теплым.

В Житомирской области неделя обещает пройти под знаком настоящей весенней оттепели. С 10 по 13 марта температура воздуха уверенно будет держаться на теплых отметках, местами поднимаясь до +17 градусов.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред