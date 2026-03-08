Укр
Будет почти +20 градусов: синоптики удивили внезапным изменением погоды

Ангелина Подвысоцкая
8 марта 2026, 10:57
Погода в Украине в течение недели будет солнечной и очень теплой.
Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

В ближайшие дни в Украине будет тепло и солнечно во всех областях. Уже можно говорить о наступлении настоящей солнечной весны. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

До конца недели осадков не будет. Ночью ожидается слабый туман и кратковременные заморозки.

Погода 9 марта

В понедельник, 9 марта, погодные условия в нашей стране будет определять антициклон. На всей территории ожидается малооблачная и сухая погода. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменного направления, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -4...+1 °С, днем +8...+13 °С, в западной части местами до +15 °С.

Прогноз погоды в Украине на 9 марта / фото: meteoprog

Погода 10 марта

Во вторник, 10 марта, ожидается дальнейшее потепление и отсутствие осадков по всей Украине. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ночью переменного направления, днем юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+3 °С, днем +11...+16 °С, в западной части местами +17...+19 °С.

Прогноз погоды в Украине на 10 марта / фото: meteoprog

Погода 11 марта

В среду, 11 марта, продолжится период теплой и устойчивой погоды под влиянием антициклона. Осадков по всей стране не ожидается, а небо будет малооблачным. Ветер юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -2...+3 °С, днем +12...+17 °С, в западной части +14...+19 °С.

Прогноз погоды в Украине на 11 марта / фото: meteoprog

Погода 12 марта

В четверг, 12 марта, по всей территории Украины сохранится теплая и солнечная погода, без осадков. Ветер юго-западный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается -1...+4 °С, днем +14...+19 °С.

Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото: Windy

Погода 13 марта

В пятницу, 13 марта, погодные условия в нашей стране продолжат формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Поэтому ожидается устойчивая и теплая погода, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах 0...+5 °С, днем воздух прогреется до +13...+19 °С.

Прогноз погоды в Украине на 13 марта / фото: Windy

Погода 14 марта

В субботу, 14 марта, сухая и малооблачная погода будет царить во всех регионах Украины. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер восточный / юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем +11...+16 °С, в западных областях местами +17...+18 °С.

Прогноз погоды в Украине на 14 марта / фото: ventusky

Погода 15 марта

В воскресенье, 15 марта, выступление антициклона с востока будет обусловливать сухую и устойчивую погоду во всех регионах нашей страны. Ветер преимущественно восточного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне -2…+3 °С, днем +9…+15 °С, на крайнем западе до +17 °С.

Прогноз погоды в Украине на 15 марта / фото: ventusky

Как сообщал Главред, в воскресенье, 8 марта, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. День обещает быть солнечным и по-настоящему теплым.

Синоптики говорили, что на выходных Тернопольская область будет находиться в поле высокого давления. Из-за этого сохранится ясная и сухая погода с небольшими отрицательными температурными показателями ночью и дневными максимумами около +10 градусов.

Первые выходные марта в Полтаве и области будут сопровождаться умеренно теплой и сухой погодой. Температура воздуха ночью опустится до 4 градусов мороза - 1 градуса тепла, но днем заметно повысится - до 4-9 градусов тепла.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

