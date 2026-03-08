Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Для чего изготавливали деревянные пули: военные хитрости прошлого

Марина Иваненко
8 марта 2026, 05:56
Деревянные пули стали важным решением для армий мира: безопасные тренировки, холостые патроны и метание гранат. Как и зачем их применяли в войнах ХХ века.
Зачем использовали деревянные шары
Зачем использовали деревянные шары / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Откуда взялись деревянные шары
  • Для чего их использовали

История огнестрельного оружия — это не только совершенствование разрушительной силы, но и поиск решений для обучения, технического обслуживания и расширения функциональности пехотного вооружения. Использование нетрадиционных материалов в боеприпасах часто было обусловлено практическими потребностями — созданием безопасных условий для тренировок или решением сложных инженерных задач. Дерево, благодаря своей доступности и физическим свойствам, стало идеальным материалом для создания переходного звена между боевыми и вспомогательными выстрелами. Оно оставило заметный след в истории вооружения конца XIX — первой половины XX века. Главред расскажет более подробно.

Как появились деревянные пули

Как рассказывают на канале "Историк", первые патроны с деревянными пулями появились в 1891 году для легендарной винтовки Мосина. Главной целью их создания была безопасная подготовка новобранцев. Такие патроны не содержали порохового заряда и предназначались для тренировки солдат: отработки навыков быстрой зарядки и разрядки оружия, а также демонстрации работы внутренних механизмов без риска случайного выстрела.

видео дня

Немецкие холостые патроны

В годы Второй мировой войны немецкая армия использовала дерево в качестве материала для холостых патронов. Сегодня для этих целей применяют пластик, а тогда деревянная пуля была дешевым и технологичным решением. Во время выстрела она мгновенно разрушалась пороховыми газами, превращаясь в мелкую щепу. На расстоянии более 25 метров такой пуля становилась практически безопасной для окружающих, что позволяло проводить масштабные военные учения в условиях, максимально приближенных к боевым.

Видео о том, зачем выпускали деревянные пули, можно посмотреть здесь:

Метание винтовочных гранат

Наиболее специфическое применение деревянных пуль было связано с ружейными гранатометами. Для выстрела тяжелой противотанковой или осколочной гранатой обычного холостого патрона было недостаточно. Специалисты разработали специальные патроны с пустотелым деревянным снарядом особой формы. Давление газов, возникавшее при сгорании пороха, передавалось на гранату и выталкивало ее из ствола мортирки, установленной на карабин Mauser Karabiner 98k.

Масштабное производство деревянных шаров

Производство таких боеприпасов было колоссальным. Поскольку вышибной патрон поставлялся вместе с каждой винтовочной гранатой, объемы выпуска менялись в зависимости от интенсивности боевых действий. Например, если в 1943 году расход гранат составлял около одного миллиона штук в месяц, то к 1945 году темпы производства выросли до четырех миллионов единиц ежемесячно. Это объясняет большое количество находок таких патронов на территориях бывших боев.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оружие деревья огнестрельное оружие интересные новости культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Большие столбы огня в небе: дроны атаковали ключевое звено нефтяной логистики РФ

Большие столбы огня в небе: дроны атаковали ключевое звено нефтяной логистики РФ

07:45Мир
Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

04:30Экономика
В Украине может возникнуть дефицит бензина: нардеп озвучил сроки

В Украине может возникнуть дефицит бензина: нардеп озвучил сроки

22:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

Гороскоп Таро на завтра 8 марта: Рыбам - думать, Стрельцам - задавать вопросы

Гороскоп Таро на завтра 8 марта: Рыбам - думать, Стрельцам - задавать вопросы

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

Последние новости

08:07

Что будут носить весной 2026 года: главные тенденции модной обуви

07:52

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

07:45

Большие столбы огня в небе: дроны атаковали ключевое звено нефтяной логистики РФ

05:56

Для чего изготавливали деревянные пули: военные хитрости прошлого

05:30

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
04:30

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

03:59

Как заставить орхидею цвести месяцами: простой домашний рецепт

03:28

Как получить 300 кг малины с небольшого участка: рецепт чудо-подкормки

03:03

Догадаются единицы - почему пицца на самом деле так называетсяВидео

Реклама
02:36

Цены на три категории продуктов резко подскочат - что и когда подорожает

01:14

Астероид-"убийца" несётся к Луне: есть ли угроза для Земли и человечества

07 марта, суббота
23:54

Новые графики для Киева и области: часы отключения электроэнергии 8 марта

23:09

Лорак публично унизила Киркорова прямо на своем концерте: как он отреагировалВидео

22:53

РФ продвинулась на Сумщине и захватила Сопычь: детали от DeepState

22:27

Седокова пошла петь бесплатно по барам: упала ниже плинтуса

22:14

В Украине может возникнуть дефицит бензина: нардеп озвучил сроки

21:50

Как выглядеть моложе с помощью макияжа — советы экспертов

21:43

Убивают скоординировано: Зеленский раскрыл данные о помощи РФ Ирану

21:14

Водителей с детьми ждут новые правила: что нужно знать, чтобы не получить штрафВидео

20:29

Что может "завалить" РФ: раскрыт сценарий, которого больше всех бояться в Кремле

Реклама
20:16

Сотрудничество РФ и Ирана прекратится: Стубб заговорил о выгоде для Украины

20:05

Почему китайцы не пользуются вилками: ответ вас удивит

19:45

Обещали еще два года назад: почему Украина до сих пор не получила F-16 от Бельгии

19:42

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

19:23

Жаждаемое потепление: температура в Тернопольской области скоро резко подскочит

19:10

Почему Тегеран обстреливает всех и до кого может дотянуться: Денисенко назвал причинумнение

18:24

У Зеленского появились неожиданные "рычаги влияния" на Трампа: СМИ узнали детали

18:21

"Были близки": Трамп сделал заявление о мирном соглашении между Украиной и РФВидео

18:02

Что посадить рядом для двойного урожая: проверенные сочетания культур

18:00

"Сыграли свою роль": Меган Маркл попала в серьезные проблемы в США

17:52

Число погибших резко растет - новые детали удара по многоэтажке в ХарьковеФото

17:31

Резкие подъемы или падения: банкир сказал, каким будет курс валют с понедельника

17:30

Удержали ключевые направления: Зеленский заявил об ощутимых результатах ВСУ

17:19

"Уровень Лувра": где в Украине нашли уникальное сокровище возрастом 1700 летВидео

17:10

Подруги заметили в воде нечто жуткое: существо двигалось прямо под нимиВидео

17:04

"Ее травили в России": известный режиссер разнес Лорак за вранье

16:35

У Симоньян заговорили о прощании: приглашают на последний вечер

16:27

Будут полностью разрушены целые районы: Трамп угрожает Ирану новым мощным ударом

16:16

Груша растет, но не плодоносит: ошибка, которую совершают почти все садоводы

16:15

Новый элемент давления: Братчук назвал особенности ночной атаки РФ по Украине

Реклама
15:55

Сердце не выдержало: звезда "Криминального чтива" внезапно скончался

15:54

Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

15:50

Что нельзя делать в праздник 8 марта: строгие приметы и запреты

15:39

"Давняя мечта России": дипломат объяснил, как РФ хочет использовать войну в ИранеВидео

15:24

Планы врага сорваны: бойцы ГУР остановили наступление РФ на областной центрВидео

15:06

Волна тепла до +16 врывается на Львовщину: какой будет погода 8 марта

14:41

США готовят ослабление санкций против РФ - Бессент

14:35

Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

14:33

Россия нанесла удар по Харькову новым типом ракет: подробности ночной атаки

14:23

Выражение "идти навстречу" употребляют неправильно - как сказать по-украинскиВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять