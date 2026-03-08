Для чего изготавливали деревянные пули: военные хитрости прошлого

Деревянные пули стали важным решением для армий мира: безопасные тренировки, холостые патроны и метание гранат. Как и зачем их применяли в войнах ХХ века.

История огнестрельного оружия — это не только совершенствование разрушительной силы, но и поиск решений для обучения, технического обслуживания и расширения функциональности пехотного вооружения. Использование нетрадиционных материалов в боеприпасах часто было обусловлено практическими потребностями — созданием безопасных условий для тренировок или решением сложных инженерных задач. Дерево, благодаря своей доступности и физическим свойствам, стало идеальным материалом для создания переходного звена между боевыми и вспомогательными выстрелами. Оно оставило заметный след в истории вооружения конца XIX — первой половины XX века. Главред расскажет более подробно.

Как появились деревянные пули

Как рассказывают на канале "Историк", первые патроны с деревянными пулями появились в 1891 году для легендарной винтовки Мосина. Главной целью их создания была безопасная подготовка новобранцев. Такие патроны не содержали порохового заряда и предназначались для тренировки солдат: отработки навыков быстрой зарядки и разрядки оружия, а также демонстрации работы внутренних механизмов без риска случайного выстрела.

Немецкие холостые патроны

В годы Второй мировой войны немецкая армия использовала дерево в качестве материала для холостых патронов. Сегодня для этих целей применяют пластик, а тогда деревянная пуля была дешевым и технологичным решением. Во время выстрела она мгновенно разрушалась пороховыми газами, превращаясь в мелкую щепу. На расстоянии более 25 метров такой пуля становилась практически безопасной для окружающих, что позволяло проводить масштабные военные учения в условиях, максимально приближенных к боевым.

Метание винтовочных гранат

Наиболее специфическое применение деревянных пуль было связано с ружейными гранатометами. Для выстрела тяжелой противотанковой или осколочной гранатой обычного холостого патрона было недостаточно. Специалисты разработали специальные патроны с пустотелым деревянным снарядом особой формы. Давление газов, возникавшее при сгорании пороха, передавалось на гранату и выталкивало ее из ствола мортирки, установленной на карабин Mauser Karabiner 98k.

Масштабное производство деревянных шаров

Производство таких боеприпасов было колоссальным. Поскольку вышибной патрон поставлялся вместе с каждой винтовочной гранатой, объемы выпуска менялись в зависимости от интенсивности боевых действий. Например, если в 1943 году расход гранат составлял около одного миллиона штук в месяц, то к 1945 году темпы производства выросли до четырех миллионов единиц ежемесячно. Это объясняет большое количество находок таких патронов на территориях бывших боев.

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

