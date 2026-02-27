Мать бросила маленького сына одного в горах за непослушание: что он натворил

Женщина оставила 8-летнего мальчика одного в горах, объяснив это "воспитательной мерой". Ребенок самостоятельно добрался до кемпинга и попросил помощи.

Женщина бросила маленького сына одного в горах / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как восьмилетний мальчик смог спастись самостоятельно

Чем закончилась "воспитательная мера"

Почему полиция считает случившееся преступлением

В японском городе Мисима, префектура Сидзуока, 28-летняя женщина и 28-летний мужчина были арестованы по подозрению в том, что оставили ее восьмилетнего сына одного в горах в качестве "воспитательной меры".

По информации полиции, взрослые решили временно оставить мальчика в горной местности, утверждая, что он не слушался и не выполнял их требования. Позже мужчина заявил, что сделал это "для воспитания ребенка". Об этом пишет Japan Today.

Ребенка оставили одного в горах

По данным местных СМИ, инцидент произошёл около 14:00 в воскресенье, 22 февраля.

Примерно через час после того как его оставили, ребенок самостоятельно добрался до ближайшего кемпинга, расположенного примерно в километре от места происшествия, и попросил помощи. Сотрудник кемпинга сообщил о случившемся в экстренные службы.

Гора в Японии / Фото: Pexels

Когда мать и ее партнёр вернулись за ребенком и не нашли его, они обратились в полицию. После того как безопасность мальчика была подтверждена, их задержали по подозрению в сговоре с целью оставления несовершеннолетнего в опасной обстановке.

Проверка условий в семье

По данным правоохранителей, ребенок не получил физических травм, однако выглядел сильно встревоженным. В настоящее время полиция проверяет, подвергался ли мальчик домашнему насилию и были ли подобные случаи ранее.

Инцидент вызвал общественный резонанс, поскольку речь идет о потенциальной угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего.

Следствие сосредоточено на выяснении всех обстоятельств произошедшего и возможных признаков жестокого обращения. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Издание отмечает, что горы в этом районе известны сложным рельефом, а погодные условия могут быстро меняться.

Japan Today Japan Today - англоязычный новостной портал, посвященный событиям в Японии и вокруг нее. Основанный в 2000 году и базирующийся в Токио, он изначально задумывался как источник информации для иностранной аудитории - туристов, международных студентов и всех, кто следит за жизнью страны на английском языке. Со временем сайт стал ежедневной лентой новостей с акцентом на политику, общество, криминал, бизнес, технологии и культурные тренды. Портал сочетает переводы и адаптацию материалов информационных агентств с собственными публикациями, интервью и колонками мнений. Контент доступен бесплатно, а под статьями активно развиваются обсуждения читателей, что придает площадке характер живого форума.

