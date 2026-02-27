Мать бросила маленького сына одного в горах за непослушание: что он натворил

Вы узнаете:
- Как восьмилетний мальчик смог спастись самостоятельно
- Чем закончилась "воспитательная мера"
- Почему полиция считает случившееся преступлением
В японском городе Мисима, префектура Сидзуока, 28-летняя женщина и 28-летний мужчина были арестованы по подозрению в том, что оставили ее восьмилетнего сына одного в горах в качестве "воспитательной меры".
По информации полиции, взрослые решили временно оставить мальчика в горной местности, утверждая, что он не слушался и не выполнял их требования. Позже мужчина заявил, что сделал это "для воспитания ребенка". Об этом пишет Japan Today.
Ребенка оставили одного в горах
По данным местных СМИ, инцидент произошёл около 14:00 в воскресенье, 22 февраля.
Примерно через час после того как его оставили, ребенок самостоятельно добрался до ближайшего кемпинга, расположенного примерно в километре от места происшествия, и попросил помощи. Сотрудник кемпинга сообщил о случившемся в экстренные службы.
Когда мать и ее партнёр вернулись за ребенком и не нашли его, они обратились в полицию. После того как безопасность мальчика была подтверждена, их задержали по подозрению в сговоре с целью оставления несовершеннолетнего в опасной обстановке.
Проверка условий в семье
По данным правоохранителей, ребенок не получил физических травм, однако выглядел сильно встревоженным. В настоящее время полиция проверяет, подвергался ли мальчик домашнему насилию и были ли подобные случаи ранее.
Инцидент вызвал общественный резонанс, поскольку речь идет о потенциальной угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего.
Следствие сосредоточено на выяснении всех обстоятельств произошедшего и возможных признаков жестокого обращения. Правоохранительные органы продолжают расследование.
Издание отмечает, что горы в этом районе известны сложным рельефом, а погодные условия могут быстро меняться.
