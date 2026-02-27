Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

Визуальные головоломки помогают развивать внимательность, тренируют память и улучшают способность замечать мелкие детали.
Одни из самых любимых заданий - это формат "Найдите отличия". Перед вами две почти идентичные картинки, но между ними спрятаны едва заметные различия. Такие задачи особенно нравятся читателям, пишет Jagranjosh.
Готовы испытать свою наблюдательность?
На изображениях - девочка с попугаем. С первого взгляда картинки кажутся одинаковыми, однако в них скрыты три отличия. Ваша задача - обнаружить их всего за 17 секунд.
Сосредоточьтесь и внимательно рассмотрите каждую деталь. Различия могут касаться цвета, формы предметов или их расположения. Иногда подсказка скрывается в самой неожиданной мелочи.
Ограничение по времени добавляет азарта: важно не только увидеть разницу, но и сделать это максимально быстро.
Справились с заданием?
Если вы нашли все три отличия - у вас отличная концентрация и развитое внимание к деталям.
Если же не удалось заметить всё сразу, не переживайте - решение можно посмотреть ниже и проверить себя.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
