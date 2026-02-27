Укр
  Жизнь

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

Виталий Кирсанов
27 февраля 2026, 04:00
Визуальные головоломки - простой и эффективный способ держать мозг в тонусе.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Визуальные головоломки помогают развивать внимательность, тренируют память и улучшают способность замечать мелкие детали.

Одни из самых любимых заданий - это формат "Найдите отличия". Перед вами две почти идентичные картинки, но между ними спрятаны едва заметные различия. Такие задачи особенно нравятся читателям, пишет Jagranjosh.

Готовы испытать свою наблюдательность?

видео дня

На изображениях - девочка с попугаем. С первого взгляда картинки кажутся одинаковыми, однако в них скрыты три отличия. Ваша задача - обнаружить их всего за 17 секунд.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Сосредоточьтесь и внимательно рассмотрите каждую деталь. Различия могут касаться цвета, формы предметов или их расположения. Иногда подсказка скрывается в самой неожиданной мелочи.

Ограничение по времени добавляет азарта: важно не только увидеть разницу, но и сделать это максимально быстро.

Справились с заданием?

Если вы нашли все три отличия - у вас отличная концентрация и развитое внимание к деталям.

Если же не удалось заметить всё сразу, не переживайте - решение можно посмотреть ниже и проверить себя.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
