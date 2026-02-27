Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

Визуальные головоломки - простой и эффективный способ держать мозг в тонусе.

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Визуальные головоломки помогают развивать внимательность, тренируют память и улучшают способность замечать мелкие детали.

Одни из самых любимых заданий - это формат "Найдите отличия". Перед вами две почти идентичные картинки, но между ними спрятаны едва заметные различия. Такие задачи особенно нравятся читателям, пишет Jagranjosh.

Готовы испытать свою наблюдательность?

На изображениях - девочка с попугаем. С первого взгляда картинки кажутся одинаковыми, однако в них скрыты три отличия. Ваша задача - обнаружить их всего за 17 секунд.

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Сосредоточьтесь и внимательно рассмотрите каждую деталь. Различия могут касаться цвета, формы предметов или их расположения. Иногда подсказка скрывается в самой неожиданной мелочи.

Ограничение по времени добавляет азарта: важно не только увидеть разницу, но и сделать это максимально быстро.

Справились с заданием?

Если вы нашли все три отличия - у вас отличная концентрация и развитое внимание к деталям.

Если же не удалось заметить всё сразу, не переживайте - решение можно посмотреть ниже и проверить себя.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

