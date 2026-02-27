"Он еще не полноценная замена": Забарный получил неутешительный вердикт

Луис Энрике уже обсуждает сценарии будущего ПСЖ без Маркиньоса в центре обороны команды.

Менес ставит под сомнение способность Забарного заменить Маркиньоса / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyiube.com

Известный французский журналист и аналитик Пьер Менес выразил сомнения относительно способности защитника сборной Украины Ильи Забарного стать полноценной заменой многолетнему капитану "Пари Сен-Жермен" Маркиньосу.

По мнению Менеса, главный тренер парижан Луис Энрике уже сейчас начинает рассматривать сценарии будущего без бразильского защитника. Несмотря на статус лидера, 30-летний Маркиньос в последнее время демонстрирует нестабильность, что порождает слухи о его возможном трансфере или постепенном выводе из состава.

"Мне кажется, что Луис Энрике, вероятно, стал готовить Маркиньоса к уходу. В любом случае, бразилец не всегда попадает в ритм, и это становится проблемой", — отметил Менес в эфире своего YouTube-канала.

Журналист добавил, что защитнику необходимо больше игрового времени в ближайшее время, чтобы вернуть прежнюю агрессивность и энергию на поле.

"Если уход Маркиньоса все-таки состоится, то точно не Забарный сможет его заменить", — резюмировал эксперт.

Пока Маркиньос остается ключевой фигурой в Париже. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне бразилец провел 22 матча, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Как ранее писал Главред, в медиапространстве появились слухи о возможном судебном иске вингера Челси Михаила Мудрика против Украинской ассоциации футбола. По неофициальной информации, речь идет о ситуации с допингом, который якобы мог попасть в организм игрока во время пребывания в лагере национальной сборной Украины.

Кроме того, полузащитник турецкого Эюпспора Тарас Степаненко может в ближайшее время вернуться в украинскую Премьер-лигу. Ожидается, что опытный футболист проведет в составе команды как минимум второй круг текущего сезона. После завершения этой части чемпионата стороны должны принять решение о возможном продолжении сотрудничества.

Напомним, что главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров планирует обратиться к Украинской Премьер-лиге с просьбой перенести матчи 21-го тура с участием "Динамо", "Шахтера" и "Полесья". Цель – предоставить игрокам сборной больше времени на подготовку к плей-офф за выход на ЧМ-2026.

О персоне: Илья Забарный Илья Забарный — украинский футболист, защитник клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024). Родился 1 сентября 2002 года в Киеве. Воспитанник киевского "Динамо". По итогам сезона 2024/25 сыграл 36 матчей и вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ по версии статистического портала Gradient Sports. 12 августа 2025 года перешел в "Пари Сен-Жермен", подписав контракт со столичным клубом на пять лет. Сумма трансфера составила 63 млн евро, еще 3 млн евро предусмотрены в виде бонусов, став самым дорогим центральным защитником в истории клуба.

