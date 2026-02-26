Он приходил из-за нее каждый день 2,5 месяца: правда всплыла и "взорвала" Сеть

Вы узнаете:
- Парень на протяжении двух с половиной месяцев заходил в одно и то же кафе
- История превратилась в спор о том, где проходит грань между романтикой и дискомфортом
В Threads разгорелась оживлённая дискуссия об отношениях после истории о парне, который на протяжении двух с половиной месяцев ежедневно заходил в одно и то же кафе.
По словам родственницы сотрудницы заведения, молодой человек каждый раз заказывал кофе, садился с книгой и молча проводил там время, пишет Newsweek.
Лишь когда однажды он пришёл позже обычного и бариста обратила на это внимание, выяснилось: всё это время он набирался смелости, чтобы с ней познакомиться.
Публикация быстро стала вирусной, собрав тысячи реакций и сотни комментариев. Для одних пользователей эта ситуация показалась трогательным примером "медленной" романтики вне приложений для знакомств — мол, человек терпеливо ждал подходящего момента и не нарушал личных границ.
Другие же увидели в этом тревожный сигнал. По их мнению, ежедневные визиты с единственной целью наблюдать за сотрудницей могут выглядеть как навязчивое поведение и даже потенциальная угроза.
В итоге безобидная на первый взгляд история превратилась в спор о том, где проходит грань между романтической настойчивостью и дискомфортом, и как в современном обществе воспринимаются подобные способы знакомства.
Советы экспертов: как понравиться на первом свидании
Улыбка может рассказать о человеке гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Состояние зубов нередко отражает возраст, привычки и уровень заботы о себе. На подсознательном уровне люди оценивают собеседника по его улыбке, воспринимая её как показатель здоровья и аккуратности.
Ровные и светлые зубы часто связывают с уверенностью, благополучием и привлекательностью. В то же время выраженная желтизна или повреждения могут формировать впечатление неухоженности. Исследования показывают, что обладателей аккуратной улыбки чаще считают надёжными, компетентными и успешными в профессиональной и финансовой сфере.
Ранее сообщалось о том, как распознать опасную привязанность в отношениях. Есть несколько сигналов, по которым можно определить, что отношения не приносят поддержки, а держат человека в состоянии истощения.
Напомним, Главред ранее писал о том, почему люди не могут найти себе пару в приложениях для знакомств. Не стройте нереалистичных ожиданий, если хотите встретить спутника жизни.
Читайте также:
- Как понравиться на первом свидании - топ-3 вещи, которые замечают сразу
- Как понять, что вы встречаетесь с нарциссом: ключевые сигналы поведения
- Топ-3 токсичные привычки, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения
Об источнике: Newsweek
Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред