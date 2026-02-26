Он приходил из-за нее каждый день 2,5 месяца: правда всплыла и "взорвала" Сеть

Безобидная на первый взгляд история превратилась в спор о том, где проходит грань между романтической настойчивостью и дискомфортом.

Парень 2,5 месяца заходил в одно и то же кафе из-за девушки / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Esra Afşar, Pexels/Katerina Holmes

Парень на протяжении двух с половиной месяцев заходил в одно и то же кафе

История превратилась в спор о том, где проходит грань между романтикой и дискомфортом

В Threads разгорелась оживлённая дискуссия об отношениях после истории о парне, который на протяжении двух с половиной месяцев ежедневно заходил в одно и то же кафе.

По словам родственницы сотрудницы заведения, молодой человек каждый раз заказывал кофе, садился с книгой и молча проводил там время, пишет Newsweek.

Лишь когда однажды он пришёл позже обычного и бариста обратила на это внимание, выяснилось: всё это время он набирался смелости, чтобы с ней познакомиться.

Публикация быстро стала вирусной, собрав тысячи реакций и сотни комментариев. Для одних пользователей эта ситуация показалась трогательным примером "медленной" романтики вне приложений для знакомств — мол, человек терпеливо ждал подходящего момента и не нарушал личных границ.

Другие же увидели в этом тревожный сигнал. По их мнению, ежедневные визиты с единственной целью наблюдать за сотрудницей могут выглядеть как навязчивое поведение и даже потенциальная угроза.

В итоге безобидная на первый взгляд история превратилась в спор о том, где проходит грань между романтической настойчивостью и дискомфортом, и как в современном обществе воспринимаются подобные способы знакомства.

Советы экспертов: как понравиться на первом свидании

Улыбка может рассказать о человеке гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Состояние зубов нередко отражает возраст, привычки и уровень заботы о себе. На подсознательном уровне люди оценивают собеседника по его улыбке, воспринимая её как показатель здоровья и аккуратности.

Ровные и светлые зубы часто связывают с уверенностью, благополучием и привлекательностью. В то же время выраженная желтизна или повреждения могут формировать впечатление неухоженности. Исследования показывают, что обладателей аккуратной улыбки чаще считают надёжными, компетентными и успешными в профессиональной и финансовой сфере.

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

