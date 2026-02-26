Укр
Как выбрать куртку на весну: стилист показала фасоны, которые захватили подиумы

Кристина Трохимчук
26 февраля 2026, 17:23
Дизайнеры сделали ставку на комфорт и оверсайз силуэты.
Тренды на весну 2026 - Анастасия Кривицкая
Тренды на весну 2026 - Анастасия Кривицкая / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Какие куртки будут в моде в 2026 году
  • Как выбрать куртку под свой рост

В межсезонье стильная куртка становится незаменимым элементом базового гардероба, ведь она не только выполняет функцию защиты от холода и влаги, но и формирует общее впечатление от образа и влияет на пропорции фигуры. Главред назовет три самые актуальные модели курток этой весны и расскажет, как их правильно стилизовать.

Модный блогер и стилист Анастасия Кривицкая советует обратить внимание на такие фасоны:


  • оверсайз куртка прямого силуэта;
  • куртка с заниженной линией талии или ремнем на бедрах;
  • куртка с кулиской на талии.

Оверсайз куртка прямого силуэта

Бокси-силуэт без каких-либо акцентов — один из самых заметных трендов сезона. Такая куртка выглядит минималистично и современно, однако требует осторожности в стилизации.

"Поскольку такой силуэт обычно удлиненный, а форма сама по себе прямая, мы получаем длинный прямоугольник сверху, который срезает нашу фигуру, съедает наш рост", — объясняет Анастасия Кривицкая.

Именно поэтому этот фасон обязательно нужно поддерживать правильно подобранным низом и обувью, чтобы сохранить баланс пропорций и не перегрузить верхнюю часть тела.

Куртка большого размера
Оверсайз куртка / скрин из видео

Куртка с заниженной талией

Модели с ремнем или акцентом на бедрах — еще один актуальный вариант. Речь идет о возвращении заниженной линии талии, которая сейчас снова набирает популярность.

Такой силуэт может выглядеть эффектно, но имеет свои особенности. Он способен укорачивать ноги и создавать более тяжелый образ, особенно если у вас невысокий рост. Поэтому стилист советует внимательно подходить к выбору этой модели и тщательно продумывать сочетание с другими элементами гардероба.

Куртка с поясом
Куртка с поясом / скрин из видео

Куртка с кулиской на талии

Наиболее безопасным вариантом Анастасия Кривицкая считает модель с кулиской или возможностью подчеркнуть талию.

"Самый универсальный и безопасный вариант, потому что кулиска показывает, где находится талия, позволяет контролировать объем и сохраняет структуру куртки, при этом не нарушая пропорций фигуры", — отмечает стилист.

Такой фасон легко стилизовать: он подходит к разным типам фигур и гармонично сочетается как с джинсами, так и с платьями или классическими брюками.

Приталенная куртка
Приталенная куртка / скрин из видео

Модные тренды 2026 — смотреть видео:

О персоне: Анастасия Кривицкая

Анастасия Кривицкая - фэшн-блогер и стилист. У нее есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На странице в Instagram у нее почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.






