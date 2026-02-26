Как выбрать куртку на весну: стилист показала фасоны, которые захватили подиумы

Вы узнаете:
- Какие куртки будут в моде в 2026 году
- Как выбрать куртку под свой рост
В межсезонье стильная куртка становится незаменимым элементом базового гардероба, ведь она не только выполняет функцию защиты от холода и влаги, но и формирует общее впечатление от образа и влияет на пропорции фигуры. Главред назовет три самые актуальные модели курток этой весны и расскажет, как их правильно стилизовать.
Модный блогер и стилист Анастасия Кривицкая советует обратить внимание на такие фасоны:
- оверсайз куртка прямого силуэта;
- куртка с заниженной линией талии или ремнем на бедрах;
- куртка с кулиской на талии.
Оверсайз куртка прямого силуэта
Бокси-силуэт без каких-либо акцентов — один из самых заметных трендов сезона. Такая куртка выглядит минималистично и современно, однако требует осторожности в стилизации.
"Поскольку такой силуэт обычно удлиненный, а форма сама по себе прямая, мы получаем длинный прямоугольник сверху, который срезает нашу фигуру, съедает наш рост", — объясняет Анастасия Кривицкая.
Именно поэтому этот фасон обязательно нужно поддерживать правильно подобранным низом и обувью, чтобы сохранить баланс пропорций и не перегрузить верхнюю часть тела.
Куртка с заниженной талией
Модели с ремнем или акцентом на бедрах — еще один актуальный вариант. Речь идет о возвращении заниженной линии талии, которая сейчас снова набирает популярность.
Такой силуэт может выглядеть эффектно, но имеет свои особенности. Он способен укорачивать ноги и создавать более тяжелый образ, особенно если у вас невысокий рост. Поэтому стилист советует внимательно подходить к выбору этой модели и тщательно продумывать сочетание с другими элементами гардероба.
Куртка с кулиской на талии
Наиболее безопасным вариантом Анастасия Кривицкая считает модель с кулиской или возможностью подчеркнуть талию.
"Самый универсальный и безопасный вариант, потому что кулиска показывает, где находится талия, позволяет контролировать объем и сохраняет структуру куртки, при этом не нарушая пропорций фигуры", — отмечает стилист.
Такой фасон легко стилизовать: он подходит к разным типам фигур и гармонично сочетается как с джинсами, так и с платьями или классическими брюками.
Модные тренды 2026 — смотреть видео:
Вас может заинтересовать:
- Нюд, посунься: тренды маникюра на весну 2026 года
- Как выглядеть стильно весной 2026 без лишних затрат - советы стилиста
- Выдергивать первые седые волосы категорически нельзя: какова причина
О персоне: Анастасия Кривицкая
Анастасия Кривицкая - фэшн-блогер и стилист. У нее есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На странице в Instagram у нее почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред