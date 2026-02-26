Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

Солнечный ветер спровоцировал затяжную атаку на Украину.

Прогноз магнитных бурь в Украине / Фото: сгенерировано ИИ

Вы узнаете:

Насколько сильна сегодня магнитная буря

Когда снизится активность солнца

Высокоскоростной поток из большой корональной дыры повысил скорость солнечного ветра. Повышенная геомагнитная ситуация вызвала магнитную бурю, которая продлится до конца дня 26 февраля.

Об этом сообщила Британская геологическая служба. По ее данным, сегодня возможны периоды повышенной активности, но уже 27 и 28 февраля магнитная буря утихнет.

Прогноз магнитных бурь 26-28 февраля / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня 5,1, что соответствует красному уровню, то есть сильным магнитным колебаниям. Но при этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, низкий. Солнечная вспышка соответствует желтому уровню C1.

Магнитная буря 26 февраля / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба — исследовательское учреждение, которое частично финансируется государством и имеет целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и ее континентальном шельфе путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Влияние магнитных бурь на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца.

Среди распространенных симптомов также:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, нужно соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

Ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Чаще бывать на свежем воздухе и больше ходить пешком;

Регулярно проветривать комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

