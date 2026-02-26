Введение миротворцев в Украину зависит от прихоти Путина — The Telegraph

Москва может заблокировать ввод европейских сил.

Европа ждет согласия Кремля на ввод войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/britisharmy

Планы размещения миротворцев в Украине зависят от позиции Путина

Франция и Великобритания готовы направить силы при условии одобрения РФ

Москва фактически получает право вето на миротворческую миссию

Планы по размещению миротворческих войск на территории Украины потребуют одобрения российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет издание The Telegraph.

Европейские источники, знакомые с ходом переговоров, утверждают, что послевоенные гарантии безопасности также являются камнем преткновения.

"Все большее число членов так называемой "Коалиции желающих" в частном порядке признавали, что их участие в миссии зависело от разрешения российского президента. Источники в дипломатическом и оборонном секторах предупредили, что это означает, что англо-французский план по соблюдению какого-либо прекращения огня может быть сорван по прихоти Кремля", - пишет издание.

В частности, один высокопоставленный дипломат сообщил, что представители Франции и Великобритании заявили, что "направят свои войска только с согласия России". Опасения заключаются в том, что без поддержки Путина любые европейские силы могут быть расценены как законная военная цель.

"Если Россия скажет, что мы с этим не согласны и считаем эти войска целью, тогда вам нужно направить силы другого рода. Таким образом, согласие России с этим или нет оказывает огромное влияние", — сказал один из собеседников.

Второй дипломатический источник предположил, что европейские правительства фактически предоставили Путину право вето на планы коалиции, потребовав места за столом переговоров.

Армии стран Европы / Инфографика: Главред

Миротворцы в Украине - последние новости

Как писал Главред, министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил о намерении стать первым главой оборонного ведомства, который развернет британских военных в Украине после заключения мирного соглашения. По его убеждению, 2026 год должен стать "годом окончания этой ужасной войны".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает развертывания миротворческих войск на территории Украины после завершения активной фазы боевых действий, но намекнул, что их количество будет очень ограниченным.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в размещении иностранного контингента ближе к линии фронта, а не в относительно безопасных регионах на западе страны.

"Мы хотели бы видеть контингент поближе к линии фронта. Если бы Польша предложила свое присутствие во Львове, нам это не нужно", — подчеркнул глава государства.

Когда закончится война в Украине: мнение эксперта

Завершение активных боевых действий в 2026 году на приемлемых для Украины условиях маловероятно. Справедливое завершение войны возможно не ранее, чем через два года. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Таких предпосылок нет. Завершение боевых действий на условиях России может произойти хоть завтра. Если мы подписываем капитуляцию, складываем лапки вверх, то все. Но российская экспансия пойдет вплоть до Львова. В таком случае войска РФ инфильтрируются на всю глубину территории нашей страны", – пояснил эксперт.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

