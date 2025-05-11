"Несколько тысяч": Макрон сказал, сколько миротворцев могут отправить в Украину

Речь может идти об отправке очень небольшого количества военных, заявил Макрон.

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Макрон разочаровал заявлением / Коллаж Главред, фото: twitter.com/USNATO, УНИАН

Что сказал Макрон:

Сегодня самая большая армия в Европе - это армия Украины

Иностранные силы смогут действовать как вторая линия обороны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает развертывания миротворческих войск на территории Украины после завершения активной фазы боевых действий, но намекнул, что их количество будет очень ограниченным. Об этом пишет Le Parisien.

По его словам, присутствие иностранных военных поможет стабилизировать ситуацию в регионе, однако "авторитет не зависит от количества".

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"Сегодня самая большая армия в Европе - это армия Украины, в которой мобилизован миллион бойцов. Ни одна другая армия не может собрать такое количество людей. Главное - это наличие войск в Украине", - заявил Макрон.

Он заявил, что речь может идти об отправке очень небольшого количества военных.

"Это может быть несколько тысяч, но не несколько сотен тысяч", - заявил он.

По его словам, иностранные силы смогут действовать как вторая линия обороны – в воздухе или на стратегических участках вдали от линии фронта.

"Речь идет не о количестве. Речь идет о том, что мы будем там, чтобы обеспечить присутствие для поддержки, как вторая линия обороны, в воздухе или в стратегических точках, удаленных от линии фронта. Прежде всего, мы хотим продемонстрировать солидарность", - пояснил Макрон.

Он также сообщил, что консультации по этому вопросу между европейскими партнерами продолжаются.

Ввод миротворцев в Украину - последние новости по теме

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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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