Премьер Канады сказал, отправит ли миротворцев в Украину

Канаде еще предстоит оценить условия, при которых она могла бы присоединиться к миротворческой операции.

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Марк Карни заявил, что Канада пока не приняла решение об отправке миротворцев в Украину / Коллаж: Главред, фото: forces.ca, Википедия

Главные тезисы:

Канада колеблется по поводу миротворцев в Украине

Карни назвал неприемлемыми любые ультиматумы Кремля

Канада пока не знает, будет ли участвовать в потенциальном развертывании международного миротворческого контингента в Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни. Также он заявил о намерении поддерживать Украину и не рассматривает вариантов мира под диктовку Москвы.

По словам Карни, Канаде еще предстоит оценить условия, при которых она могла бы присоединиться к миротворческой операции.

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"Это одна из тем, которые я обсуждаю с лидерами этих стран", - сказал он в интервью Radio-Canada.

"Зависит от обстоятельств", - ответил глава канадского правительства на вопрос о возможной отправке миротворцев для участия в потенциальной миссии в Украине.

При этом Карни отметил, что сейчас страна является частью так называемой "Коалиции решительных" под координацией Франции и Великобритании.

Канадский премьер также подчеркнул, что ни одно мирное соглашение не должно быть заключено без согласия самой Украины и назвал неприемлемыми любые ультиматумы Кремля, в частности требования сменить центральную власть в Киеве.

"Я очень горжусь тем, как правительство Канады и канадцы в целом поддерживают украинский народ. Я категорически отвергаю возможность заключения мира без участия Украины и любые требования со стороны российского диктатора Путина по устранению президента Зеленского", - заявил Карни.

Численность армий стран Европы / Инфографика: Главред

Ввод миротворцев в Украину - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров.

НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

ЕС отказался от идеи отправки миротворцев в Украину и сосредоточился на других механизмах безопасности. Усилия по гарантиям безопасности для Украины смещаются от размещения войск к альтернативным решениям из-за политических и логистических трудностей, а также возможного сопротивления со стороны России и США.

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