Европа отказалась от идеи миротворцев в Украине и предлагает альтернативу - СМИ

В Европе ищут альтернативы введению миротворцев в Украину из-за сложности воплощения идеи и вероятной позиции со стороны США и России, отмечают СМИ.

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В Европе передумали отправлять своих миротворцев в Украину / Коллаж Главред, фото: УНИАН, twitter.com/USNATO

ЕС отказался от идеи отправки миротворцев в Украину и сосредоточился на других механизмах безопасности. Усилия по гарантиям безопасности для Украины смещаются от размещения войск к альтернативным решениям из-за политических и логистических трудностей, а также возможного сопротивления со стороны России и США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников.

Франция, которая сотрудничает с Великобританией в разработке инициатив по безопасности, в четверг будет принимать лидеров и делегации из около 30 стран "коалиции желающих", чтобы обсудить возможные варианты.

Хотя Лондон и Париж в течение последних недель прорабатывали план размещения тысяч военных в Украине для поддержки будущего прекращения огня, дипломаты отмечают, что такой сценарий становится все менее вероятным.

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"Они делают шаг назад от наземных войск и пытаются переориентировать то, что они делали, на что-то более разумное", - сказал неназванный европейский дипломат.

Еще один анонимный дипломат заметил, что раньше, когда позиции Украины были сильнее, идея ввода войск казалась привлекательной. Однако нынешняя ситуация на фронте и политика администрации США делают этот вариант значительно менее привлекательным.

Какая альтернатива введению миротворцев в Украину

Анонимные официальные лица сообщили, что на встрече в Париже на этой неделе будут обсуждаться вопросы укрепления обороноспособности Украины для предотвращения будущих атак, а также механизмы контроля за ограниченным прекращением огня в отношении морских объектов и энергетической инфраструктуры. Эти вопросы ранее поднимались на переговорах в Саудовской Аравии под руководством США.

"Гарантии безопасности - это своеобразный межконтинентальный завтрак "шведский стол", в котором есть 1000 блюд. В конце концов, все будет зависеть от того, насколько искренним будет прекращение огня, и я не настроен оптимистично", - сказал один высокопоставленный европейский чиновник.

Несмотря на то, что развертывание большого европейского сухопутного контингента пока маловероятно, соответствующие планы продолжают прорабатывать, оставляя варианты открытыми. В концептуальном документе к саммиту, с которым ознакомилось Reuters, говорится о возможности создания стабилизационных сил в Украине в рамках будущего мирного урегулирования при поддержке США.

Представитель французского председательства заявил, что в переговорах с США обсуждали европейский вклад в инициативы по безопасности после установления постоянного прекращения огня.

Европейские военные подчеркивают, что даже при отсутствии решения о размещении войск, сами дискуссии способствуют активным действиям Европы.

"Мы должны рассматривать это не только через призму: "Мы собираемся разместить Х танков, Х солдат, Х самолетов за украинскими границами. Это общая динамика, которая еще не закончилась. Этот проект будет долгим, несколько, несколько лет", - сказал один из европейских военных чиновников.

Если ЕС не отправит значительные силы в Украину, он все же может играть определенную роль, обеспечивая поддержку отдельным контингентам в рамках гипотетического мирного соглашения, возможно, с одобрения ООН.

Дипломаты также предполагают, что Европа может усилить военное присутствие в соседних странах, таких как Румыния, в частности путем укрепления сил НАТО в Восточной Европе в рамках инициативы Enhanced Forward Presence (EFP).

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