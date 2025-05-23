Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Тройной захват": СМИ рассказали, что означает и чем опасна новая тактика РФ

Руслан Иваненко
23 мая 2025, 19:16
64
Войска страны-агрессора активизируют комбинацию штурмов и бомбовых ударов для прорыва обороны.
'Тройной захват': СМИ рассказали, что означает и чем опасна новая тактика РФ
Россия применяет новую тактику / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Читайте также:

  • Как работает "тройной захват" и чем он опасен
  • Почему россияне активизировали новую стратегию именно сейчас

Российские войска начали активно применять новую тактику на фронте, которую западные аналитики называют "тройным захватом". Как сообщает TheTelegraph, эта стратегия предусматривает последовательное использование трех типов ударов: наземных штурмов, дронов с минами и планирующих бомб.

По данным издания, первые примеры такого подхода были зафиксированы еще в начале года, однако последние два месяца отметились существенным ростом его использования по всей линии соприкосновения.

видео дня

"Это крайне изнурительный способ ведения войны. Эти три элемента создают противоречивые задачи для украинской обороны", - отметил Ник Рейнольдс, научный сотрудник по наземным операциям в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

Тактика реализуется поэтапно

  • Сперва осуществляются наземные атаки с целью сковать украинские подразделения и заставить их перейти к обороне.
  • Далее в ход идут дроны - они сбрасывают мины, проводят разведку и атакуют уязвимые точки, что существенно затрудняет передвижение украинских военных.
  • Завершающий этап - удары планирующими бомбами по оборонительным позициям, которые запускаются с безопасного расстояния.

The Telegraph также отмечает, что несмотря на недостаток ресурсов и многочисленные неудачные наступления с начала 2025 года, Москва делает ставку на свои ключевые преимущества - возможность быстрого производства дронов и вооружения, а также стабильное пополнение личного состава.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в отчете Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России смогла продвинуться вблизи Часового Яра и Торецка в Донецкой области.

Кроме того, на Приднепровском направлении российские оккупанты ведут достаточно активные боевые действия. Противник пытается вытеснить украинские силы из района Антоновских мостов и захватить ключевые острова в дельте Днепра. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что операция подразделений Сил обороны Украины в приграничных районах Курской области продолжается. Несмотря на сложные условия, украинские защитники удерживают позиции, выполняют задачи и наносят потери врагу.

Читайте также:

Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Дома почти 400 человек": Зеленский сделал заявление об обмене 1000 на 1000

"Дома почти 400 человек": Зеленский сделал заявление об обмене 1000 на 1000

20:03Война
Звонки домой со слезами на глазах: первые кадры возвращения защитников из плена

Звонки домой со слезами на глазах: первые кадры возвращения защитников из плена

19:20Украина
РФ хочет "освободить" всю Украину: Лавров решил бороться с "властью Зеленского"

РФ хочет "освободить" всю Украину: Лавров решил бороться с "властью Зеленского"

19:08Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золота

"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золота

Россияне ударили ракетами по Одессе: над городом поднимается дым

Россияне ударили ракетами по Одессе: над городом поднимается дым

Грозы, ливни и похолодание до +3 градусов: стала известна дата резкой смены погоды

Грозы, ливни и похолодание до +3 градусов: стала известна дата резкой смены погоды

Константин Меладзе вышел на связь и сообщил печальное известие - детали

Константин Меладзе вышел на связь и сообщил печальное известие - детали

Не Киев и не Харьков: какой город трижды становился столицей Украины

Не Киев и не Харьков: какой город трижды становился столицей Украины

Последние новости

20:03

"Дома почти 400 человек": Зеленский сделал заявление об обмене 1000 на 1000

19:44

Яркая участница "Холостяка" сообщила о беременностиВидео

19:20

Звонки домой со слезами на глазах: первые кадры возвращения защитников из пленаФото

19:16

"Тройной захват": СМИ рассказали, что означает и чем опасна новая тактика РФ

19:10

Почему Трамп не будет спешить с санкциями Грэма против Россиимнение

Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – ГельманОсенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман
19:08

РФ хочет "освободить" всю Украину: Лавров решил бороться с "властью Зеленского"Видео

18:52

"Мощная комбинация": 5 эффективных утренних напитков для похудения

18:41

"Не может быть вечной": что происходит в браке Матвиенко и Мирзояна

18:25

Артем Пивоваров выступит на десятилетии Atlas Festival 2025

Реклама
18:12

Тест на IQ: найдите 4 отличия на картинках детей, играющих со снеговиками, за 23 с

18:10

На рынке недвижимости Украины заметны изменения: насколько подорожала земля

17:59

Может ли доллар "прыгнуть" выше 42 грн: неожиданный прогноз банкира

17:54

Кот спрятался на кухне: только люди с "соколиным зрением" найдут его за 25 секунд

17:44

Враг хочет высадиться на правый берег Днепра: в ВСУ предупредили об угрозе

17:12

Ефремов отказывется от съемок и удивляется обилию китайских машин на дорогах

17:10

Украина провела первый этап обмена пленными 1000 на 1000: все подробностиФотоВидео

17:06

Мир наступит, но есть нюанс: в Польше спрогнозировали, как долго продлится война

16:50

Тарифы на электроэнергию с 1 июня: кто из украинцев заплатит меньше

16:29

Цены на iPhone могут рекордно вырасти: в чем причина

16:24

Доллар и евро внезапно "взлетели": каким будет курс валют с 26 мая

Реклама
16:18

Они были безоружны: оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных

16:17

Самодельное средство из 4 ингредиентов отчистит жир за секунды: что нужно смешатьВидео

16:13

Поддерживайте активность: 9 привычек, которые помогут оставаться моложе в 70+ лет

16:12

Головоломка, которая поджигает мозг: найти скрытые числа в оптическом круге

15:51

ВСУ одним ударом снизили способность РФ проводить операции возле Покровска

15:46

Развернуло на 180°, а потом взрыв: в РФ разбился вертолет Ми-8, есть погибшие

15:32

В Украине переходят на новый стандарт напряжения в розетках: названа опасность

15:24

Силы обороны поразили важный объект ВПК РФ в Липецкой области - Генштаб

15:22

Без ножа и без грязи: гениальный лайфхак чистки молодого картофеля

14:52

У Путина выставили требование по переговорам: чего требуют от Зеленского

14:48

В Московской больнице борются за Филиппа КиркороваВидео

14:47

Повлияет на здоровье и технику: на выходных Украину накроет магнитная буря

14:45

64-летний голливудский актер тайно женился на 31-летней продавщице смузи

14:42

Россияне ударили ракетами по Одессе: над городом поднимается дым

14:25

Окна и зеркала будут без разводов, если помыть их простым самодельным средством

14:19

Россияне "похоронили" героя шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей"

14:15

Цены летят в пропасть: в Украине дешевеют сразу несколько популярных овощей

14:01

Дефицит воды и почасовая подача: какие регионы Украины под угрозой

13:46

В Чернобыльском заповеднике запела удивительная птичка: сеть взорвалась

13:42

24 мая - неблагоприятный день для нового начала: какой праздник и день ангела

Реклама
13:28

Настя Каменских обратилась к Потапу: особенный случай

13:20

Можно ли переплавить освященный крестик: священник дал однозначный ответВидео

13:00

Между Украиной и Россией состоялся большой обмен пленными - Трамп

13:00

Ждать ли резкого скачка в обменниках: прогноз курса доллара в июне

12:55

Цена стремительно подскочит: в июне в Украине подорожает самый важный продукт

12:45

Порывистый ветер, грозы и град: какие области Украины накроет непогода

12:44

В Украине усилили новые меры мобилизации: где вводятся передвижные блокпосты

12:21

Что будет с Запорожьем, Херсоном, Покровском: есть ли риск оккупации до конца года

12:19

В Киеве прощаются с актером-воином Максимом НелипойВидео

12:18

Победительница Холостяка впервые показала своего возлюбленного

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Переговоры с Россией
Встреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и ПутинеКремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять