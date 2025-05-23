'Тройной захват': СМИ рассказали, что означает и чем опасна новая тактика РФ

Войска страны-агрессора активизируют комбинацию штурмов и бомбовых ударов для прорыва обороны.

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Россия применяет новую тактику / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

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Почему россияне активизировали новую стратегию именно сейчас

Российские войска начали активно применять новую тактику на фронте, которую западные аналитики называют "тройным захватом". Как сообщает TheTelegraph, эта стратегия предусматривает последовательное использование трех типов ударов: наземных штурмов, дронов с минами и планирующих бомб.

По данным издания, первые примеры такого подхода были зафиксированы еще в начале года, однако последние два месяца отметились существенным ростом его использования по всей линии соприкосновения.

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"Это крайне изнурительный способ ведения войны. Эти три элемента создают противоречивые задачи для украинской обороны", - отметил Ник Рейнольдс, научный сотрудник по наземным операциям в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

Тактика реализуется поэтапно

Сперва осуществляются наземные атаки с целью сковать украинские подразделения и заставить их перейти к обороне.

Далее в ход идут дроны - они сбрасывают мины, проводят разведку и атакуют уязвимые точки, что существенно затрудняет передвижение украинских военных.

Завершающий этап - удары планирующими бомбами по оборонительным позициям, которые запускаются с безопасного расстояния.

The Telegraph также отмечает, что несмотря на недостаток ресурсов и многочисленные неудачные наступления с начала 2025 года, Москва делает ставку на свои ключевые преимущества - возможность быстрого производства дронов и вооружения, а также стабильное пополнение личного состава.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в отчете Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России смогла продвинуться вблизи Часового Яра и Торецка в Донецкой области.

Кроме того, на Приднепровском направлении российские оккупанты ведут достаточно активные боевые действия. Противник пытается вытеснить украинские силы из района Антоновских мостов и захватить ключевые острова в дельте Днепра. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что операция подразделений Сил обороны Украины в приграничных районах Курской области продолжается. Несмотря на сложные условия, украинские защитники удерживают позиции, выполняют задачи и наносят потери врагу.

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Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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