ВСУ одним ударом снизили способность РФ проводить операции возле Покровска

Планирование операций российских войск существенно усложняется.

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Удар по командному пункту будет иметь серьезные последствия для оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

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В Бахмуте украинские военные поразили командный пункт противника

Способность РФ планировать операции на Покровском направлении снижена

Воздушные Силы ВСУ успешно нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса РФ в Бахмуте, который временно оккупирован войсками страны-агрессора России.

Как сообщили в Генштабе, в результате удара 21 мая 2025 года было существенно повреждено сооружение, где размещался враг.

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Удар украинских сил серьезно снижает способность РФ планировать и проводить операции на Покровском направлении, которое сейчас является одним из самых напряженных участков фронта.

"Силы Обороны будут продолжать поражать пункты управления агрессора до тех пор, пока все оккупанты не покинут украинскую территорию и в Украине не наступит справедливый, длительный мир", - говорится в сообщении.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что армия России не прекращает свои наступательные действия почти на всех участках фронта. Однако кое-где ВСУ удается несколько контратаковать, в частности на Покровском направлении.

Накануне Павел Лакийчук рассказал, что главная задача на Покровском направлении сейчас для России - это захватить Покровск и перерезать логистику украинских военных.

Ранее в НГУ рассказали, что под Покровском военные РФ давят постоянно, штурмы не прекращают: в серое время суток накапливают силы и утром идут в новое наступление.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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