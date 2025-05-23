В Украине переходят на новый стандарт напряжения в розетках: названа опасность

Основная проблема заключается не в самом повышении выходного напряжения трансформаторов.

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Украина переходит на новый стандарт / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

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Проблема заключается не в самом повышении выходного напряжения

Современные устройства рассчитаны на работу в широком диапазоне

Переход с 220 на 230 вольт технически не представляет сложности для областных энергокомпаний, поскольку такая разница напряжения не является критичной для их оборудования.

Как пояснили РБК-Украина в компании "Украинские распределительные сети" (которая объединяет государственные облэнерго в Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Тернопольской, Черкасской, Харьковской и Сумской областях), трансформаторы на подстанциях 10(6)/0,4 кВ способны регулировать уровень напряжения с помощью переключения обмоток, что позволяет устанавливать напряжение ближе к 230 В.

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В компании "ДТЭК Сети", обслуживающей Киев и ряд областей, уточнили, что современное оборудование уже давно работает в диапазоне, который допускает колебания напряжения вокруг 230 вольт (±10%).

Основная проблема заключается не в самом повышении выходного напряжения трансформаторов, а в техническом состоянии распределительных сетей — они зачастую перегружены, изношены и имеют значительную протяженность.

/ Главред

"Во многих регионах сети 0,4 кВ морально устарели. Это приводит к неравномерному распределению напряжения: у удалённых от подстанции потребителей оно может опускаться ниже нормы, а у тех, кто ближе, — наоборот, превышать допустимый уровень при низкой нагрузке", — пояснили специалисты "Украинских распределительных сетей".

Также в компании отметили, что качество напряжения во многом зависит от магистральных сетей НЭК "Укрэнерго", где также возможны перебои, особенно в условиях повреждений из-за военных атак.

Как это отразится на бытовой технике

Современные устройства, как правило, рассчитаны на работу в широком диапазоне напряжения — от 200 до 240 В или даже от 100 до 240 В. Поэтому изменение номинала до 230 В не представляет угрозы для большинства приборов.

"Проблемы могут возникнуть разве что у очень старой техники. Однако даже оборудование, рассчитанное на 220 вольт, обычно имеет достаточный запас прочности и способно корректно работать при 230 В", — добавили в компании.

Ранее эксперт сказал, выдержат ли приборы переход на 230 В. Летом, из-за повышения температуры и увеличения потребления, могут возникать проблемы с напряжением в сетях.

Как сообщал Главред, 1 июля 2025 года в Украине изменится напряжение в розетках - вместо 220 вольт будет 230 вольт. Это будет соответствовать европейским стандартам качества электропитания. Допустимое отклонение напряжения будет составлять от 207 до 253 вольт.

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Что известно о РБК-Украина? РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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