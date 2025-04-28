'Может скакать напряжение': эксперт сказал, выдержат ли приборы переход на 230 В

Летом, из-за повышения температуры и увеличения потребления, могут возникать проблемы с напряжением в сетях.

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Украина переходит на 230 В / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Ключевые тезисы Харченко:

С июля номинальное напряжение в Украине повысится до 230 В

Летом могут возникать проблемы с напряжением в сетях

В районах со старыми домами и изношенным оборудованием напряжение может колебаться от 210 В до 260 В

С 1 июля Украина переходит на стандартное номинальное напряжение 230 В вместо 220 В. Летом, с повышением температуры и увеличением потребления электроэнергии, могут возникать проблемы с напряжением в электрических сетях. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, напряжение, сила и частота тока зависит от синхронизации в общенациональной сети и состояния распределительных сетей в конкретных районах.

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"Если в вашем районе старые дома, плохая проводка, старые трансформаторы, изношенное оборудование, - в результате у вас может скакать напряжение от 210 В до 260 В при определенных условиях. Это будет происходить независимо от общей ситуации в энергосистеме", - отметил Харченко.

Кроме того, крупные потребители с резким колебанием потребления или солнечные электростанции, где изменения производства электроэнергии из-за облаков могут вызвать скачки напряжения, также влияют на стабильность. Харченко отметил, что такие перепады могут быть вредными для бытовой техники. Для решения проблемы необходимо установление батарейных комплексов на солнечных станциях.

"Поэтому да, ситуация в сетях сложная. Перепады напряжения, особенно в отдельных районах электрических сетей, происходят и будут происходить", - подытожил эксперт.

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Как сообщал Главред, 1 июля 2025 года в Украине изменится напряжение в розетках - вместо 220 вольт будет 230 вольт. Это будет соответствовать европейским стандартам качества электропитания. Допустимое отклонение напряжения будет составлять от 207 до 253 вольт.

Также в 2025 году украинцы могут ожидать повышения цен на электроэнергию и природный газ. Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский отметил, что ситуация на энергетическом рынке требует срочных действий.

Однако в мае бытовые потребители продолжат оплачивать электроэнергию по тарифу 4,32 грн за киловатт-час. В то же время владельцы двухзонных электросчетчиков смогут сэкономить до 50%, поскольку ночью (с 23:00 до 7:00) цена на электроэнергию будет вдвое ниже.

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Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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