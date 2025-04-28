Будет скакать напряжение, но есть шанс избежать отключений: Александр Харченко - о лете 2025 года

В целом ситуация в энергосистеме достаточно стабильная, чтобы пройти лето с учетом графиков плановых ремонтов, считает эксперт.

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Украинцев летом ожидают перепады напряжения в системе от 210 до 260 В - Харченко / Коллаж Главред

Лето 2025 года для украинской энергосистемы, учитывая постоянные российские обстрелы, снова будет непростым. В интервью Главреду директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, удастся ли обеспечить стабильное напряжение в условиях летнего пикового потребления и что могут сделать потребители для защиты своей техники от перепадов напряжения, а также будут ли в Украине отключения электроэнергии летом.

НКРЭКУ принял постановление о переходе на стандартное номинальное напряжение 230 В вместо 220 В с 1 июля. Фактически, можем ли мы сейчас, учитывая ситуацию в энергетике и последние обстрелы, обеспечить это стабильное напряжение?

Ситуация такова, что можно определить любое номинальное напряжение, но в реальности результат будет одинаковым. Поскольку сети сильно пострадали - и из-за атак, и из-за аварийных отключений, и из-за деградации оборудования от обоих этих факторов - сейчас именно в распределительных сетях проблемы встречаются довольно часто, особенно в прифронтовых зонах.

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Поэтому с одной стороны это практически ничего не меняет ни для потребителей, ни для энергосистемы - больших изменений не происходит. А с другой - надо понимать, что из-за общего состояния сетей выдерживать как 220 В, так и 230 В сейчас достаточно сложно.

Летом, с повышением потребления из-за жары, как сильно будет проседать напряжение, и какие последствия это может иметь для потребителей?

Здесь важно понимать: частота, напряжение и сила тока зависят от синхронизации в общенациональной сети генерации и связанных с этим процессов, а также от состояния распределительных сетей в конкретном районе.

Если в вашем районе старые дома, плохая проводка, старые трансформаторы, изношенное оборудование, - в результате у вас может скакать напряжение от 210 В до 260 В при определенных условиях. Это будет происходить независимо от общей ситуации в энергосистеме.

А еще могут быть крупные потребители с резкими колебаниями потребления, что влияет на соседнюю сеть. Или, например, солнечная электростанция: когда заходит или выходит облако, станция резко меняет объем производимой электроэнергии, что тоже вызывает скачки напряжения.Пока эти скачки компенсируются, проходят секунды, и для бытовой техники это крайне неприятные режимы работы. Избежать этого можно будет только тогда, когда практически на каждой солнечной станции будут установлены достаточные батарейные комплексы. Поэтому да, ситуация в сетях сложная. Перепады напряжения, особенно в отдельных районах электрических сетей, происходят и будут происходить.

А может ли потребитель каким-то образом минимизировать эти последствия для себя, в пределах квартиры или дома?

Может. Есть такая вещь, как стабилизатор напряжения. Он прекрасно защищает вашу локальную сеть от перепадов. Такое оборудование не является слишком дорогим или эксклюзивным, его вполне реально установить и использовать в обычной квартире или доме.

Народные депутаты ранее сообщали о том, что летом часть энергоблоков может, как и прошлым летом, уйти на ремонт. Соответственно, какие ваши прогнозы относительно возможных отключений из-за этого? И насколько мы сможем покрыть потребности в потреблении, если спрос останется на том же уровне?

Энергоблоки атомных станций, как и тепловых, регулярно идут в ремонт. Есть утвержденный график ремонтов: ежегодно во время межотопительного периода обязательно проводится профилактика и плановое обслуживание. Поэтому в этом году, безусловно, ремонтные работы также будут проходить. Я рад, что наши народные депутаты теперь знают, что это ежегодное и вполне плановое событие.

Относительно возможных проблем: мы сейчас находимся в гораздо лучшем состоянии, чем в прошлом году - и с точки зрения генерационных мощностей, и с точки зрения готовности к летнему периоду. Честно говоря, существенных ограничений таких, которые были в прошлом году, я не ожидаю.

Предсказать результаты российских обстрелов, разумеется, никто не может. Но если представить, что мы будем проходить лето в текущем состоянии энергосистемы, то серьезных ограничений я не предвижу. Конечно, возможны разные варианты: атаки, технические аварии - все может случиться. Но в целом сейчас ситуация в энергосистеме достаточно стабильная, чтобы пройти лето с учетом графиков плановых ремонтов.

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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