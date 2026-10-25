Меган Маркл предупредила отца, что он никогда не увидит её детей

Супруга принца Гарри поделилась тем, что больше не будет общаться со своим отцом.

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Меган Маркл отказалась от отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Кратко:

Почему Меган отказалась от отца

Что она решила в отношении своих детей

Меган Маркл, похоже, окончательно закрыла для своего отца Томаса Маркла возможность познакомиться с внуками.

По данным британских СМИ, перед новым скандалом герцогиня Сассекская отправила ему письмо, в котором дала понять, что он никогда не увидит принца Арчи и принцессу Лилибет. Эта история вновь привлекла внимание к многолетнему конфликту в семье и причинам, по которым Меган прекратила общение с отцом.

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Последнее предупреждение Меган Маркл отцу

Как сообщает Page Six со ссылкой на британское издание The Sun, Меган написала отцу после того, как узнала о серьёзных обвинениях в его адрес. По информации источников издания, в письме она заявила, что право общаться с её детьми Томасу больше не светит, а также дала понять, что не намерена возобновлять контакт.

Сообщается, что письмо доставили Томасу Марклу в больницу на Филиппинах в декабре 2025 года, после ампутации ноги. Однако полный текст послания публично не обнародован, поэтому точные формулировки Меган остаются неизвестными.

Томас Маркл обвиняется в серьезном преступлении / Скриншот 7News Spotlight

Отношения отца и дочери испортились ещё перед свадьбой Меган с принцем Гарри в 2018 году. Томас не присутствовал на церемонии, а впоследствии конфликт только усиливался. Он неоднократно обсуждал семейные разногласия с журналистами, тогда как Меган предпочитала не раскрывать подробности происходящего.

Новый виток скандала начался после заявлений Томаса Маркла-младшего, единокровного брата Меган. По сообщениям СМИ, он утверждал, что обнаружил в доме отца на Филиппинах большое количество материалов с сексуальным насилием над детьми и обратился к правоохранительным органам.

Эти сообщения вызвали широкий резонанс. Меган заявила, что глубоко потрясена новостями и думает о детях, которые могли пострадать. Она также объяснила, что давно прекратила общение с отцом и не позволяла ему контактировать с Арчи и Лилибет именно ради безопасности своей семьи.

При этом обвинения пока не доказаны. Томас Маркл-старший категорически отверг их, назвав ложью. Обстоятельства дела проверяются правоохранительными органами.

Меган Маркл с дочкой Лилибет / Фото Instagram/meghan

Письмо полиции, о котором Меган знала ещё несколько лет назад

После появления обвинений выяснилось, что информация о возможных нарушениях со стороны Томаса могла поступить в британскую полицию ещё несколько лет назад.

По данным ITV News, в 2018 году в подразделение лондонской полиции, занимавшееся вопросами безопасности публичных лиц, направили письмо с обвинениями в адрес отца Меган. Документ впоследствии передали герцогине Сассекской. Власти подтвердили получение письма в январе 2019 года и сообщили, что передали информацию представителям Меган и Гарри, однако не направляли её другим правоохранительным органам.

Полиция Великобритании сейчас проверяет, как именно обращались с этим документом. При этом содержание письма и все изложенные в нём утверждения не следует считать доказанными фактами.

Меган ранее заявила, что после получения информации ей дали понять, что обстоятельства будут расследованы. По её словам, она надеялась, что власти обеспечат безопасность не только её детей, но и других возможных пострадавших.

Почему Меган не хочет знакомить отца с внуками

Отношения Меган с Томасом давно остаются болезненной темой. После свадьбы с принцем Гарри герцогиня неоднократно сталкивалась с публичными заявлениями отца и обсуждением семейных конфликтов в прессе. Томас, в свою очередь, жаловался на отсутствие контакта с дочерью и выражал желание увидеть внуков.

Меган Маркл / Инфографика Главред

Однако теперь Меган объяснила свою позицию через призму безопасности детей. В заявлении, опубликованном после появления новых сообщений, она подчеркнула, что решение держать отца на расстоянии было связано с желанием защитить Арчи и Лилибет.

Неизвестно, изменятся ли отношения семьи в будущем. Но история с письмом показывает, что конфликт, начавшийся ещё перед королевской свадьбой, остаётся далёким от разрешения.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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