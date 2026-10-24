В Киеве раздалась стрельба, есть погибший и раненый - что известно

Стрельба в Киеве произошла во время конфликта между мужчинами.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-razdalas-strelba-est-pogibshiy-i-ranenyy-chto-izvestno-10806776.html Ссылка скопирована

Что известно о стрельбе в Киеве / Коллаж: Главред, фото: Патрульная полиция Ровенской области, ua.depositphotos.com

Ключевые факты:

В Святошинском районе Киева произошла стрельба

Один человек погиб, другого госпитализировали

Полиция задержала стрелка

В Святошинском районе Киева конфликт между мужчинами закончился стрельбой: один мужчина погиб, еще одного госпитализировали. Правоохранители задержали стрелявшего. Об этом сообщила полиция Киева.

видео дня

По предварительным данным, инцидент произошел на улице во время ссоры между группой мужчин. Один из участников конфликта применил травматический пистолет.

"В ходе конфликта один из них достал пистолет травматического действия и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов", - сообщили в полиции Киева.

В результате стрельбы один из мужчин погиб. Другого пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Полицейские задержали стрелявшего мужчину. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Стрельба в Киеве - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 октября Нацполиция сообщила, что в помещении территориального центра комплектования на Печерске в Киеве произошла стрельба. В пресс-релизе Нацполиции уточнили, что в результате инцидента ранены шесть человек, среди которых трое полицейских и трое военнослужащих. По информации ведомства, стрелка задержали на месте, пострадавших госпитализировали, а на месте работает следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств.

Ранее, 3 сентября, Служба безопасности Украины сообщила, что в Киеве во время неотложных следственных действий между сотрудниками СБУ и ГУР МОУ возникла конфликтная ситуация, которая привела к перестрелке. В заявлении СБУ указали на то, что установлены контакты одного из сотрудников с российскими спецслужбами и что он сотрудничал с ФСБ, а также на необходимость расследования. По сообщению спецслужбы, фигурант признал контакты с ФСБ, в его телефоне обнаружили переписку с представителем ФСБ, и, по данным СБУ, планировался заказ на ликвидацию, который был своевременно пресечен.

Пресс-служба столичной полиции сообщала, что на Оболони в Киеве 1 июня дорожный конфликт между водителями завершился стрельбой. В сообщении отмечалось, что во время ссоры один из участников достал пистолет и водитель открыл огонь по оппоненту. По данным следствия, нападавший трижды выстрелил в сторону 41-летнего водителя, пострадавший получил ранение в живот, подозреваемого задержали на даче с изъятым пистолетом, и ему грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте также:

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий защиту прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред