Стрельба на Оболони в Киеве: водитель открыл огонь после ссоры на дороге

Анна Ярославская
1 июня 2026, 09:35
Стрелок спрятался на даче в Киевской области. Его задержали.
Стрельба в Киеве
Спор на дороге закончился стрельбой / Коллаж: Главред, фото: kyiv.npu.gov.ua

Что произошло в столице:

  • На Оболони в Киеве дорожный спор водителей закончился стрельбой
  • Злоумышленник ранил оппонента в живот и скрылся в области
  • Спецназ КОРД задержал стрелка, ему грозит до семи лет тюрьмы

В Киеве на Оболони произошла стрельба на дороге, в результате которой один из участников конфликта был ранен. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о стрельбе на дороге в Оболонском районе Киева. Была введена специальная полицейская операция.

На поиски злоумышленника ориентировали все наряды полиции. Было установлено, что к преступлению причастен киевлянин, которого разыскали на даче в Киевской области, где он скрывался.

Полицейские выяснили, что между водителями произошел дорожный спор из-за выяснения приоритета на дороге. Во время ссоры фигурант достал пистолет и трижды выстрелил в сторону 41-летнего водителя, после чего скрылся с места происшествия. В результате стрельбы мужчина был ранен в живот. Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением.

Стрелка задержали
Стрелка задержали / Фото: kyiv.npu.gov.ua

При силовой поддержке спецподразделения КОРД следователи провели обыск в доме фигуранта и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Пистолет изъят.

Копы изъяли пситолет
Копы изъяли пситолет / Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следователи процессуального руководства Оболонской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как писал Главред, 23 апреля, во Львове произошла стрельба в одной из многоэтажек. Известно, что мужчина 1981 года рождения стрелял в квартире. Мужчину, совершившего несколько выстрелов, задержали.

22 апреля в Дарницком районе Киева произошла стрельба - водитель автомобиля несколько раз выстрелил в сторону пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Стрелка задержали.

18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям. Полиция проводила спецоперацию по задержанию преступника.

Известно, что злоумышленник расстрелял людей из автоматического оружия. В этот момент в квартире, где он зарегистрирован, возник пожар. Мужчина забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. В ходе штурма стрелок был убит.

20 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общее число погибших возросло до семи человек. В больнице умер мужчина, за жизнь которого боролись врачи. Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

