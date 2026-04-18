В Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах, есть жертвы: что известно

В Киеве средь бела дня неизвестный устроил стрельбу. Уже известно о пострадавших, один человек погиб. Об этом сообщает Нацполиция.

В Нацполиции сообщили, что в Голосеевском районе в настоящее время продолжается спецоперация по его задержанию.

"По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые. Количество пострадавших уточняется. На место происшествия направлены наряды полиции и спецназовцы КОРД", — говорится в сообщении.

Также в соцсетях распространяются видео, на которых запечатлена стрельба по людям. По сообщениям СМИ, в магазине "Велмарт" могут быть заложники, здание уже окружили. Кроме того, киевляне в сети пишут о том, что стрелок мог взорвать взрывчатку.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среди раненых в Голосеевском районе есть ребенок, которого медики доставляют в больницу. Раненым взрослым оказывают помощь непосредственно на месте.

"Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу и находящегося в настоящее время в помещении супермаркета, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже слышны выстрелы. В результате стрельбы есть раненые и несколько погибших", — указал он в Telegram.

