Новые прозрачные солнечные панели позволят получать электричество из окон

Исследователи представили сверхтонкие солнечные панели для стекла. Они работают даже без прямых солнечных лучей и подходят для жизни в городе.

https://glavred.info/techno/novye-prozrachnye-solnechnye-paneli-pozvolyat-poluchat-elektrichestvo-iz-okon-10769771.html Ссылка скопирована

Новые прозрачные солнечные панели можно разместить на окнах / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, MSU

Вы узнаете:

Как окна могут заменить привычные солнечные панели

Чем прозрачные панели превосходят привычные батареи

Почему новая технология особенно важна для больших городов

Исследователи из Сингапура представили новую технологию, которая может превратить обычные окна в источник электроэнергии.

Разработка основана на сверхтонких прозрачных солнечных элементах, способных вырабатывать энергию даже при слабом освещении. Об этом пишет Bao Can Tho.

видео дня

Окна смогут вырабатывать электричество

Одной из главных проблем солнечной энергетики в городах остается нехватка свободного пространства для размещения традиционных панелей. Крыши и открытые площадки часто ограничены, а высотные здания затеняют друг друга.

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре нашли возможное решение этой проблемы. Они разработали сверхтонкие фотоэлектрические элементы, которые можно крепить непосредственно к стеклянным окнам, фасадам зданий и стеклянным дверям.

Что скрыто в основе технологии

Новая разработка использует перовскит - перспективный материал, который считается более дешевым и гибким в производстве по сравнению с традиционным кремнием.

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали новые солнечные панели / Фото: NTU Singapore

Главным преимуществом таких элементов является способность эффективно работать не только под прямыми солнечными лучами, но и в условиях рассеянного света. Это особенно важно для современных мегаполисов, где здания редко получают достаточное количество прямого солнечного света в течение дня.

По мнению исследователей, покрытые такими элементами стеклянные поверхности смогут постоянно вырабатывать электроэнергию, используя даже слабое естественное освещение.

Насколько эффективны новые панели

Во время испытаний специалисты протестировали несколько вариантов перовскитных слоев разной толщины.

Панели с толщиной активного слоя 10, 30 и 60 нанометров продемонстрировали эффективность преобразования солнечной энергии около 7%, 11% и 12% соответственно.

Во время испытаний специалисты протестировали несколько вариантов перовскитных слоев разной толщины / Фото: NTU Singapore

Хотя этот показатель пока уступает современным кремниевым солнечным панелям, эффективность которых достигает примерно 20%, ученые отмечают другие важные преимущества новой технологии. Среди них были названы практически нулевой вес конструкции, гибкость применения и способность работать при низкой освещенности.

Где могут использовать новую разработку

Авторы исследования считают, что технология способна изменить подход к проектированию энергоэффективных зданий.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

В будущем прозрачные солнечные элементы могут появиться на окнах небоскребов, стеклянных фасадах, автомобильных люках, "умных" стеклах и других прозрачных поверхностях.

Ранее Главред писал о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

Также сообщалось о том, что эксперт раскрыл простой трюк для усиления солнечных панелей. Спрос на автономные источники питания растет, особенно среди украинцев на фоне агрессии РФ и атак на энергетическую инфраструктуру.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Bao Can Tho Baocantho.com.vn — официальный сайт вьетнамского издания Bao Can Tho ("Газета Кантхо"), одного из ведущих региональных СМИ города Кантхо и региона дельты реки Меконг во Вьетнаме. Издание освещает местные, национальные и международные новости, экономику, общество, культуру, образование, сельское хозяйство и государственную политику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред