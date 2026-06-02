Цветов будет вдвое больше: какие растения нужно обрезать в начале лета

Вы узнаете:
- Какие кустарники и многолетники нужно успеть обрезать в июне
- Как правильный уход стимулирует повторное обильное цветение
- Почему поздняя обрезка стеблей способна навредить лаванде
Июнь — отличное время для обрезки многолетних растений. Дело в том, что весеннецветущие кустарники, возможно, уже отцвели, а быстрорастущие растения могут выглядеть немного вытянувшимися. Таким образом, своевременная обрезка поможет сохранить их здоровыми, пышными и более эстетически привлекательными. Впрочем, стоит учитывать, что неправильное время обрезки может иметь негативные последствия.
Эксперты рассказали изданию Martha Stewart, какие растения нужно обрезать в июне.
Котовник, или кошачья мята.
Иногда к июню растение начинает выглядеть немного уставшим и поникшим.
Обрезка в середине лета омолаживает растение, способствует образованию густой, свежей листвы и обычно провоцирует второе цветение позже в сезоне.
В целом, это очень неприхотливое растение, но следует избегать обрезки осенью, в период покоя.
Шалфей, или многолетняя сальвия.
Большинство многолетних шалфеев ( Salvia spp.) завершают свой первый цикл цветения в июне, поэтому июнь — идеальное время для их обрезки.
Эксперты рекомендуют обрезать растение примерно на одну треть, что способствует появлению новой листвы и часто приводит к еще одному обильному цветению позже летом.
Однако не стоит слишком долго откладывать обрезку. Если оставить цветоносы нетронутыми, растение может перенаправить энергию на производство семян, вместо того чтобы зацвести повторно.
Посконник
Обрезка эвпаториума пятнистого (Eupatorium maculatum) в июне поможет сохранить его в хорошем состоянии. С помощью обрезки можно контролировать высоту. В результате растение будет более пышно расти и цвести в конце сезона.
С обрезкой посконника не стоит затягивать — позже летом на растении появятся почки.
Тысячелистник.
Первые цветки тысячелистника (Achillea millefolium) отцветут в июне, поэтому сейчас самое время их обрезать.
Удаление отцветших соцветий способствует дальнейшему цветению и помогает растениям выглядеть аккуратнее и компактнее в течение лета.
Не стоит обрезать тысячелистник слишком поздно в вегетационный период, поскольку растение готовится к периоду покоя.
Клематис.
Сорта клематисов делятся на три группы по степени обрезки в зависимости от времени цветения. Клематисы (Clematis spp.), относящиеся ко второй группе обрезки, получают пользу от легкой обрезки в июне. Эта очистка способствует более аккуратному росту и может стимулировать дополнительное цветение в конце сезона.
Другие группы клематисов следует оставить в покое в июне. Например, третью группу обычно обрезают в конце зимы или начале весны.
Сирень.
Обрезку сирени (Syringa vulgaris) проводить в июне целесообразно, поскольку она цветет на старых побегах. Это способствует здоровому росту и обильному цветению без удаления будущих цветков.
Обрезка также поможет предотвратить появление мучнистой росы.
Лаванда.
Обрезка лаванды (Lavandula) в июне может быть полезна для придания растению формы. Это помогает поддерживать компактную, округлую форму растения.
Эксперты предостерегают от слишком глубокой обрезки старых, одревеснелых стеблей без зелёных побегов. Лаванда часто с трудом восстанавливается из старой древесины. Также следует избегать сильной обрезки осенью.
Форзиция.
Форзицию (Forsythia spp.) лучше всего обрезать сразу после цветения, потому что эти красивые кустарники цветут на старых побегах. Это дает им время для образования новых стеблей и почек на следующий год.
Стоит избегайте обрезки осенью, зимой и ранней весной.
Об источнике: Martha Stewart
