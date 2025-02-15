Сэкономят деньги и украсят сад: какие многолетники вырастить в марте из семян

Многие многолетние цветы при весенней посадке семян зацветают только на второй год.

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Дельфиниум и армерия - чудесные многолетние цветы для сада / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Многолетние цветы можно выращивать из семян. И этот способ поможет сэкономить деньги, поскольку в садовых центрах такие растения стоят недешево. На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, какие многолетние цветы вырастить из семян и как это сделать.

Если вам интересно, какие цветы станут настоящим украшением вашего сада, читайте материал: Стоит посадить ради шикарной листвы: какие многолетники посадить на клумбе.

Первое, что нужно сделать, это определиться, какие многолетние цветы вы хотели бы видеть в своем саду, и купить семена. Уже в марте их можно посеять.

"Я посадила все свои семена в длинные лотки, используя почвенную смесь с медленно растворимыми удобрениями. Я не использовала ни специальный подогрев, ни дополнительное освещение. Просто поставила подносы на подоконник в юго-западном направлении и стала ждать", - рассказала флорист.

По ее словам, многие многолетние цветы при весенней посадке семян зацветают только на второй год. Это, конечно же, большой недостаток, но если учитывать стоимость взрослых растений в садовых центрах или если вам нужно засадить большую клумбу или сад, то многие многолетники стоит выращивать из семян.

Кроме того, для сортовых реликтовых растений можно запастись своими собственными семенами на будущий год.

Какие многолетние цветы посадить в саду

Физостегия виргинская из семейства губоцветных. Это очень оригинальный и необыкновенно красивый цветок.

Эти семена можно высевать прямо в почву поздней осенью, сажая чуть ниже поверхности почвы. Также их можно посадить в помещении за 6-8 недель до весенней посадки. В мае цветы можно пересадить на улицу, где они начнут быстро расти.

Это растение хорошо растет на глинистых почвах. Во влажных или водородных почвах стеблям может потребоваться опора.

Физостегия виргинская / скриншот

Маргаритка английская. Это еще один очень привлекательный сорт. Растение любит солнце с полуденной тенью, предпочитает прохладные температуры, а также прохладную влажную плодородную почву.

Английская ромашка часто "сбегает" из цветника на газоны, где считается сорняком.

Рост многолетника замедляется с летней жарой и растение не переносит засухи.

Цветут маргаритки с весны до начала лета с периодическим цветением до самих заморозков.

Маргаритка английская / скриншот

Это растение совсем может перестать расти, если выращивается в идеальных условиях.

Английская ромашка достигает зрелости максимум к пяти годам. После посева растет медленно, но затем - довольно быстро, поэтому может стать сорной.

Эти растения имеют очень маленькие семена и зацветут в первый же год после посадки.

Ромашка "Шанта". Семена прорастают в течение 10 дней, всхожесть примерно 100%. Ромашка имеет большие блестящие цветы с маслянисто-желтым центром.

"Шанта" - неприхотливый в уходе многолетник, который вырастить под силу даже человеку без опыта садоводства.

В открытый грунт семена высаживают после того как минует угроза заморозков, а почва начнет прогреваться. Их также можно выращивать в помещении за 6-8 недель до последних заморозков.

Ромашки "Шанта" зацветают на второй год и цветут каждый последующий год.

Наперстянка пурпурная. Это выносливые двулетники, которые могут зацвсети и в первый год, если их посадить в помещении в январе-феврале. Иначе цветы появятся только на второй год.

Всхожесть семян составляет примерно 30%.

Наперстянка пурпурная / скриншот

Наперстянки прорастают в течение двух недель. Всходы обычно очень нежные, поэтому для полива лучше опрыскивать их из пульверизатора.

Наперстянка пурпурная - красивый цветок, но семена и само растение очень ядовито для маленьких детей, кошек и собак.

Дельфиниум. Цветы будут цвести лучше всего в первый год, если их начать выращивать в помещении ранней весной при температуре 18 градусов по Цельсию до посадки в саду.

В открытом грунте дельфиниум растет довольно быстро. Он привлекает внимание и помогает создать роскошную композицию в любом цветочном саду.

Стоит учитывать, что это цветок ядовит для человека и домашних животных.

Дельфиниум / Фото: pixabay.com

Люпин. Существуют также однолетние сорта этого цветка, поэтому нужно убедиться, что вы покупаете семена именно многолетника.

Люпины в диком виде растут в Северной Америке, где они являются домом для личинок вымирающих видов бабочек.

Этот высокий эффектный цветок можно использовать в качестве фона для клумбы, расположенной на открытом месте.

Люпин / Фото: pixabay.com

Растения не требуют ухода. Им нужно много солнца, достаточное количество воды и хорошо дренированная почва.

Мальва. Это двулетник или недолговечный многолетник. Растения должны набрать биомассу в первый сезон, а затем зацвести поздней весной или летом второго года.

Если мальву обрезать после цветения, растения снова зацветут в конце лета или осенью.

Мальва / Фото: pixabay.com

Семенам дают созреть ближе к концу сезона. Мальва может распространяться самосевом, поэтому вновь выросшие сами из семян мальвы создают ощущение, что вы выращивает долгоживущие многолетние цветы.

Нужно следить за слизнями, так как они могут съесть целые молодые саженцы мальвы.

Мальва может вырасти до двух метров в высоту.

Незабудка. Семена очень мелкие, и не факт, что из целой упаковки можно будет вырастить много саженцев. В открытом грунте они растут намного лучше.

Если этот цветок приживается, то больше не нужно заботиться о его размножении, потому что это самосевные растения.

Незабудки предпочитают влажные и полузатененные условия.

Незабудка / pixabay.com

Армерия. Это компактное многолетнее растение, которое растет низкими кустами и имеет длинные стебли, поддерживающие шары ярко-розовых цветов.

Эти цветы могут успешно расти возле засоленных обочин. Естественная среда армерии -это прибрежные скалы и песчаные участки.

Армерия / Фото: pixabay.com

Кореопсис. Это еще одно хорошее растение для контейнеров или низкой клумбы.

Сеянцы растут очень легко. При этом они крепкие, поэтому обязательно стоит попробовать выразить кореопсис из семян.

Цветок относится к семейству астровых. Если вы ищете неприхотливое, засухоустойчивое, долго цветущее растение, чтобы заполнить клумбу, то кореопсис – идеальный выбор.

Кореопсис / скриншот

Смотрите видео - Какие многолетние цветы, которые нужно выращивать из семян:

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