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Стоит посадить ради шикарной листвы: какие многолетники посадить на клумбе

Анна Ярославская
8 июня 2024, 13:07
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Многолетники, которые не цветут, не менее красивы, чем цветущие растения.
Многолетники для клумбы
Какие многолетники для клумбы выбрать - советы садоводам / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, xeraplants.com

Часто начинающие дачники, задумав впервые заняться ландшафтным дизайном, в первую очередь ищут в каталогах красиво цветущие многолетники. Однако мало кто знает, что существуют не менее прекрасные декоративные культуры, которые все больше завоевывают популярность и имеют ценность именно из-за красоты своих листьев. На Youtube-канале Полтавский хуторок рассказали, какие не цветущие многолетники можно посадить на дачном участке.

Многолетники, которые не цветут, не менее красивы, чем цветущие растения. Причем листья одних многолетников могут постоянно иметь ту или иную яркую и необычную окраску, а у других она кардинально меняется в течение сезона.

Среди этих культур есть и высокорослые, и компактные, и светолюбивые, и теневыносливые. Они растут и на легких почвах, и на тяжелых. Бывают растения, которые требуют серьезного ухода, и совершенно неприхотливые. Таким образом, практически каждый садовод, вне зависимости от своего опыта и занятости, при желании может легко подобрать для своего участка любой декоративный многолетник.

Многолетники для клумбы - какой выбрать

Садовых растений с красивыми листьями очень много. Чтобы было легче ориентироваться, можно прислушаться к опытным садоводам, которые отдают предпочтение некоторым из них.

Колеус. Это тропическое растение имеет крапивные по форме листья и поразит разнообразием их окрасок. Колеусы бывают всех оттенков - зеленого, желтого, красного, рябиново-оранжевого, алого, фиолетового. Причем листья не просто однотонные, но могут быть с контрастными полосочками, окантовкой, пятнами.

Колеус
Колеус / Фото: pixabay.com

Колеусы очень неприхотливы в уходе, любят регулярный обильный полив.

Растения легко размножаются черенками на протяжении всего вегетативного сезона, а вот цветки у колеуса лучше обрывать по мере появления. Во-первых, сами по себе они не очень декоративны, а во-вторых, в процессе формирования забирают силы у листвы.

Хосты. Эти травянистые многолетники ценятся садоводами в первую очередь за декоративные широкие листья различных расцветок.

Листья хост растут прикорневыми раскидистыми розетками и бывают крайне разнообразными как по форме и размеру, так и по окраске.

Хоста
Хоста / Фото: pixabay.com

Хосты бывают как карликовых, так и гигантских размеров. Хорошо растут в тени, не требуют особого ухода, легко размножаются делением кустов.

Гейхера – травянистый корневищный многолетник.

Главное его достоинство для ландшафтного дизайна – красивейшие крупные резные листья разных цветов и оттенков.

Гейхера
Гейхера / Фото: xeraplants.com

А что самое интересное, в течение одного периода вегетации многие гейхеры могут менять расцветку листвы.

Эта культура любит полузатененные, защищенные от ветра участки в саду, а также легкие плодородные слабокислые почвы и регулярный обильный полив без застоя воды.

Брунеры. Эти красотки привлекают внимание обилием мелких голубых цветочков и считаются поистине неубиваемыми растениями.

Они хорошо развиваются в светлых местах на плодородных влажных почвах, но приживутся и на затененном участке с гораздо более бедным грунтом.

А про уход за брунерой можно вообще и не вспоминать.

Брунера
Брунера / florium.ua

Роджерсия. Это растение - родом из Восточной Азии. Оно привлекает внимание не только ароматными белыми или розовыми пушистыми метелками соцветий, но и красивыми очень крупными рельефными перестыми листьями, которые бывают разных оттенков - от тёмно-зелёного и бронзового до кофейного, красновато-коричневого и почти фиолетового.

При этом листья многих сортов роджерсии кардинально меняют окраску в течение сезона. Это очень красиво смотрится на участке.

Роджерсия
Роджерсия / Фото: yaskravaklumba.com.ua

Смотрите видео - Многолетники, которые стоит сажать только ради листвы:

Ранее Главред писал, какие красивые кустарники посадить в саду - садовод назвал самые лучшие варианты.

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно

Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков.

На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

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