Какие красивые кустарники посадить в саду: названы самые лучшие варианты

Многие цветущие кустарники идеально подходят в качестве бордюрных посадок вдоль дорожек, вокруг бассейнов и для придания красок крыльцу, патио или террасе.

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Форзиция, жасмин, жимолость - самые лучшие кустарники для сада / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кустарники станут дополнительным элементом украшения двора. Независимо от того, есть ли у вас большой газон или небольшой внутренний дворик, посадка кустарников, цветущих с весны до осени, означает, что вы будете наслаждаться цветением течение нескольких месяцев.

Цветущие кусты идеально подходят в качестве бордюрных посадок вдоль дорожек, вокруг бассейнов и в качестве акцентов в смешанной бордюре с вечнозелеными кустарниками. Многие цветущие кустарники прекрасно растут и в контейнерах и придают ярких красок крыльцу, патио или террасе.

На Youtube-канале Полтавский хуторок рассказали о самых красивых кустарниках для вашего сада.

К слову, многие дачники окружают свой участок забором, однако есть более живописный способ отгородиться от улицы, а именно - посадить живую изгородь. Читайте материал: Какие кусты посадить вместо забора: названы шесть самых эффектных кустарников.

Какие кустарники посадить на даче

Жимолость. Это одновременно декоративный и плодоносный кустарник. Цветет с конца весны до середины лета.

Крупные синие ягоды жимолости горьковаты на вкус, но богаты витаминами.

Некоторые садоводы используют жимолость в качестве живой изгороди.

Жимолость / Фото: pixabay.com

Гортензия. Это влаголюбивое растение с разнообразием видов, форм соцветий и богатой цветовой палитрой.

Гортензия радует своим великолепным цветением с июля по сентябрь.

Гортензия / Фото pixabay.com

В декоративном садоводстве гортензию обычно высаживают в тенистых садах и возле террас.

Также из пышного кустарника получаются прекрасные цветущие бордюры.

Форзиция. Популярный в Европе декоративный куст, который знаменует приход ранней весны.

Форзиция цветет золотым ажуром с марта по апрель, а потом появляются овальные листочки.

Форзиция / Фото pixabay.com

Калина. Это не только красивое, но и очень полезное растение.

С мая по июнь калина будет украшать сад своими роскошными белыми цветочками, а зимой порадует вас вкусными красными лечебными ягодами.

Этот многолетний вечно зелёный кустарник является отличным медоносом. Цветёт с июля по сентябрь.

Калина / Фото pixabay.com

Рододендрон. Чтобы вырастить такой шикарный куст, нужно постараться. Растение любит тень и влагу, а также не переносит морозы.

Рододендроны обычно сажают рядом с хвойными растениями, елями, соснами, туями.

Рододендрон / Фото: pixabay.com

Спирея. Изящный изгиб ветвей и раскидистая крона делают спирею одним из самых красивых декоративных кустов.

Из разнообразия сортов можно выбрать кустик, который идеально впишется в любой сад.

Спирея / Фото: pixabay.com

Жасмин. Самый популярный среди садоводов кустарник с божественным ароматом. Цветет в начале и середине лета.

Он неприхотлив и может расти в разной по составу почве и при любом освещении.

Жасмин / Фто: pixabay.com

Сирень. Эта красавица уже давно всех пленила своим ароматом и красотой. Кто из нас в детстве не искал цветочек с пятью лепестками или не приносил домой охапку душистых веточек?

Сирень впишется в любой ландшафтный дизайн.

Сирень / Фото pixabay.com

Шиповник. Куст шиповника в мае покрывается нежными цветами белорозовых и фиолетовых оттенков. Его плоды используют в лечебных целях.

Шиповник / Фото: pixabay.com

Смотрите видео - Названы лучшие кустарники для сада:

Ранее Главред писал, что посадить в тени или возле забора. Читайте материал: Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники.

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков. На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

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