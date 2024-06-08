Какие красивые кустарники посадить в саду: названы самые лучшие варианты

Кустарники станут дополнительным элементом украшения двора. Независимо от того, есть ли у вас большой газон или небольшой внутренний дворик, посадка кустарников, цветущих с весны до осени, означает, что вы будете наслаждаться цветением течение нескольких месяцев.
Цветущие кусты идеально подходят в качестве бордюрных посадок вдоль дорожек, вокруг бассейнов и в качестве акцентов в смешанной бордюре с вечнозелеными кустарниками. Многие цветущие кустарники прекрасно растут и в контейнерах и придают ярких красок крыльцу, патио или террасе.
На Youtube-канале Полтавский хуторок рассказали о самых красивых кустарниках для вашего сада.
К слову, многие дачники окружают свой участок забором, однако есть более живописный способ отгородиться от улицы, а именно - посадить живую изгородь. Читайте материал: Какие кусты посадить вместо забора: названы шесть самых эффектных кустарников.
Какие кустарники посадить на даче
Жимолость. Это одновременно декоративный и плодоносный кустарник. Цветет с конца весны до середины лета.
Крупные синие ягоды жимолости горьковаты на вкус, но богаты витаминами.
Некоторые садоводы используют жимолость в качестве живой изгороди.
Гортензия. Это влаголюбивое растение с разнообразием видов, форм соцветий и богатой цветовой палитрой.
Гортензия радует своим великолепным цветением с июля по сентябрь.
В декоративном садоводстве гортензию обычно высаживают в тенистых садах и возле террас.
Также из пышного кустарника получаются прекрасные цветущие бордюры.
Форзиция. Популярный в Европе декоративный куст, который знаменует приход ранней весны.
Форзиция цветет золотым ажуром с марта по апрель, а потом появляются овальные листочки.
Калина. Это не только красивое, но и очень полезное растение.
С мая по июнь калина будет украшать сад своими роскошными белыми цветочками, а зимой порадует вас вкусными красными лечебными ягодами.
Этот многолетний вечно зелёный кустарник является отличным медоносом. Цветёт с июля по сентябрь.
Рододендрон. Чтобы вырастить такой шикарный куст, нужно постараться. Растение любит тень и влагу, а также не переносит морозы.
Рододендроны обычно сажают рядом с хвойными растениями, елями, соснами, туями.
Спирея. Изящный изгиб ветвей и раскидистая крона делают спирею одним из самых красивых декоративных кустов.
Из разнообразия сортов можно выбрать кустик, который идеально впишется в любой сад.
Жасмин. Самый популярный среди садоводов кустарник с божественным ароматом. Цветет в начале и середине лета.
Он неприхотлив и может расти в разной по составу почве и при любом освещении.
Сирень. Эта красавица уже давно всех пленила своим ароматом и красотой. Кто из нас в детстве не искал цветочек с пятью лепестками или не приносил домой охапку душистых веточек?
Сирень впишется в любой ландшафтный дизайн.
Шиповник. Куст шиповника в мае покрывается нежными цветами белорозовых и фиолетовых оттенков. Его плоды используют в лечебных целях.
Смотрите видео - Названы лучшие кустарники для сада:
Ранее Главред писал, что посадить в тени или возле забора. Читайте материал: Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники.
Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно
Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков.
На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.
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