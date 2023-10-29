Садовод рассказала, какие 5 садовых растений обязательно надо обрезать перед зимой для лучшего роста

Наверняка большинство этих растений у вас есть на огороде.

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Какие растения обрезать осенью / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (УМНОЕ ХОЗЯЙСТВО), flickr (Jon Roberts)

Обрезка - одна из самых важных и полезных работ в огороде. Уход за растениями дает множество преимуществ: от приведения в порядок зеленых насаждений до обеспечения обильного цветения следующей весной.

Однако, когда речь идет об обрезке, все зависит от времени. Если делать это перед самими заморозками, ваши растения таким образом повредятся. Слишком ранняя обрезка приведет к повторному проведению работ. Одна из эксперток объяснила, что есть 5 растений, которые следует обязательно обрезать в ноябре этого года, пишет Mirror.

Какие растения нужно обрезать на зиму

Эксперт Линдси Честейн из блога о доме и саде Waddle and the Cluck рассказала , что, по ее мнению, пять наиболее важных растений для обрезки в октябре - это розовые кусты, плодовые деревья, гортензии, многолетние растения и вечнозеленые кустарники.

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"Ноябрь - хорошее время для обрезки многих кустарников и деревьев, поскольку они вступают в период покоя. Правильная обрезка способствует здоровью и продуктивности растений. Обязательно стерилизуйте секаторы после растений и делайте срезы только над почками, которые направлены наружу", - говорит она.

Как правильно обрезать деревья и кусты осенью

Если у вас есть вьющиеся гортензии, то их следует обрезать осенью, после летнего цветения. Однако у разных сортов разные потребности. Если у вас гортензия крупнолистая, то следует оставить на растении часть увядших цветков, чтобы обеспечить защиту от мороза для нежных ростовых почек внизу, а дальнейшую сильную обрезку проводить весной.

Что касается роз, то здесь также важно, какой сорт у вас, поскольку вьющиеся и разветвленные сорта нуждаются в осенней обрезке, а кустарники и другие сорта следует сильно обрезать после наступления основных заморозков в конце зимы - начале весны.

Если ваш сад подвержен сильным ветрам, провести осенью обрезку роз, чтобы уменьшить ущерб, который может нанести ветер. Для того чтобы роза не пострадала, достаточно удалить примерно треть ее высоты.

Вечнозеленые кустарники, как правило, не требуют особого ухода, но если вы хотите привести их в порядок, удалите менее трети растения, поскольку обрезка большей части может нанести ущерб, говорит Честейн.

Проводить обрезку плодовых деревьев следует, стремясь "создать в кроне открытую бокаловидную форму". Удаляйте только около трети ветвей, включая те, которые растут к центру чаши, пересекающиеся, больные и поврежденные ветви. Это будет способствовать росту новых ветвей и позволит воздуху и солнечному свету проникать сквозь них. Эксперт рекомендует делать это с ноября по март, чтобы стимулировать наибольший рост плодов на следующий год.

Обрезка многолетних растений в это время года полезна тем, что это помогает избежать грибковых проблем. Болезни могут перезимовать в отмершей и гниющей листве, которая также может стать укрытием для слизней и других вредителей. Рекомендуется проводить обрезку до уровня чуть выше нового роста.

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