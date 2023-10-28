Плесень и грязь растворяться на глазах: как почистить резинку в стиральной машине, 3 народные способы

Также делимся советами о том, как предотвратить загрязнение резинки в стиральной машинке.

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Как почистить резинку в стиральной машине разными способами / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Советы для дома)

Вопрос чистоты и гигиеничности стиральной машины имеет решающее значение для эффективной стирки белья и предотвращения появления неприятных запахов и плесени. Однако, при регулярной эксплуатации машины, резиновая уплотнительная резинка, расположенная вокруг дверцы, может стать местом накопления грязи, остатков моющего средства и даже бактерий.

Главред делится эффективными способами, как очистить резинку в стиральной машине, чтобы обеспечить чистоту вашей техники.

Как почистить резинку в стиральной машине разными способами

Уксус и вода

Смешайте равные части уксуса и воды в контейнере. С помощью губки или тряпки вымойте резинку стиральной машины этой смесью. После того как резинка будет чистой, промойте её чистой влажной тряпкой.

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Пищевая сода

Сделайте пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды. Нанесите эту пасту на резинку и оставьте на 15-20 минут. Затем аккуратно вытерите резинку с помощью мягкой щетки или тряпки. Промойте резинку чистой влажной тряпкой.

Соль и лимонный сок

Смешайте соль и свежевыжатый лимонный сок, чтобы получить пасту. Нанесите эту пасту на резинку и оставьте на несколько минут. Потрите резинку щеткой или тряпкой и затем промойте чистой влажной тряпкой.

Как предотвратить загрязнение стиральной машинки

Чтобы предотвратить загрязнение стиральной машины и поддерживать ее в чистоте, следуйте следующим рекомендациям:

Регулярно чистьте фильтр и помпу: многие стиральные машины имеют фильтр и помпу, которые могут собирать мусор и загрязнения. Регулярно проверяйте и чистьте их. Инструкции по очистке фильтра обычно приведены в руководстве по эксплуатации вашей машины.

многие стиральные машины имеют фильтр и помпу, которые могут собирать мусор и загрязнения. Регулярно проверяйте и чистьте их. Инструкции по очистке фильтра обычно приведены в руководстве по эксплуатации вашей машины. Промывайте машину пустым циклом: иногда прокручивайте стиральную машину на пустом цикле с использованием горячей воды и добавлением уксуса или специального чистящего средства для стиральных машин. Это поможет удалить накопившиеся отложения и бактерии.

иногда прокручивайте стиральную машину на пустом цикле с использованием горячей воды и добавлением уксуса или специального чистящего средства для стиральных машин. Это поможет удалить накопившиеся отложения и бактерии. Используйте правильное количество моющего средства: перебор средства может привести к накоплению остатков на стенках барабана и в резинке, что способствует загрязнению. Следуйте инструкциям на упаковке моющего средства и используйте рекомендованное количество.

перебор средства может привести к накоплению остатков на стенках барабана и в резинке, что способствует загрязнению. Следуйте инструкциям на упаковке моющего средства и используйте рекомендованное количество. Используйте стирку с высокой температурой: регулярно стирайте белье при высокой температуре, такой как 60°C или 90°C, чтобы убить бактерии и удалить отложения с внутренних поверхностей машины.

регулярно стирайте белье при высокой температуре, такой как 60°C или 90°C, чтобы убить бактерии и удалить отложения с внутренних поверхностей машины. Поддерживайте чистоту дозатора для моющего средства: регулярно очищайте и промывайте дозатор для моющего средства, чтобы предотвратить накопление остатков.

регулярно очищайте и промывайте дозатор для моющего средства, чтобы предотвратить накопление остатков. Избегайте переполнения машины: не перегружайте стиральную машину, так как это может затруднить эффективное смешивание воды и моющего средства, что в свою очередь может привести к недостаточной стирке и накоплению остатков средства.

не перегружайте стиральную машину, так как это может затруднить эффективное смешивание воды и моющего средства, что в свою очередь может привести к недостаточной стирке и накоплению остатков средства. Не оставляйте влажное белье внутри машины: как только стирка завершилась, вынимайте белье из машины и развешивайте его, чтобы предотвратить размножение плесени и неприятных запахов.

как только стирка завершилась, вынимайте белье из машины и развешивайте его, чтобы предотвратить размножение плесени и неприятных запахов. Используйте специальные чистящие средства: время от времени можно использовать специальные средства для чистки стиральных машин, которые помогут в удалении отложений и бактерий.

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