Плесень и грязь растворяться на глазах: как почистить резинку в стиральной машине, 3 народные способы

Вопрос чистоты и гигиеничности стиральной машины имеет решающее значение для эффективной стирки белья и предотвращения появления неприятных запахов и плесени. Однако, при регулярной эксплуатации машины, резиновая уплотнительная резинка, расположенная вокруг дверцы, может стать местом накопления грязи, остатков моющего средства и даже бактерий.
Главред делится эффективными способами, как очистить резинку в стиральной машине, чтобы обеспечить чистоту вашей техники.
Как почистить резинку в стиральной машине разными способами
Уксус и вода
Смешайте равные части уксуса и воды в контейнере. С помощью губки или тряпки вымойте резинку стиральной машины этой смесью. После того как резинка будет чистой, промойте её чистой влажной тряпкой.
Пищевая сода
Сделайте пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды. Нанесите эту пасту на резинку и оставьте на 15-20 минут. Затем аккуратно вытерите резинку с помощью мягкой щетки или тряпки. Промойте резинку чистой влажной тряпкой.
Соль и лимонный сок
Смешайте соль и свежевыжатый лимонный сок, чтобы получить пасту. Нанесите эту пасту на резинку и оставьте на несколько минут. Потрите резинку щеткой или тряпкой и затем промойте чистой влажной тряпкой.
Как предотвратить загрязнение стиральной машинки
Чтобы предотвратить загрязнение стиральной машины и поддерживать ее в чистоте, следуйте следующим рекомендациям:
- Регулярно чистьте фильтр и помпу: многие стиральные машины имеют фильтр и помпу, которые могут собирать мусор и загрязнения. Регулярно проверяйте и чистьте их. Инструкции по очистке фильтра обычно приведены в руководстве по эксплуатации вашей машины.
- Промывайте машину пустым циклом: иногда прокручивайте стиральную машину на пустом цикле с использованием горячей воды и добавлением уксуса или специального чистящего средства для стиральных машин. Это поможет удалить накопившиеся отложения и бактерии.
- Используйте правильное количество моющего средства: перебор средства может привести к накоплению остатков на стенках барабана и в резинке, что способствует загрязнению. Следуйте инструкциям на упаковке моющего средства и используйте рекомендованное количество.
- Используйте стирку с высокой температурой: регулярно стирайте белье при высокой температуре, такой как 60°C или 90°C, чтобы убить бактерии и удалить отложения с внутренних поверхностей машины.
- Поддерживайте чистоту дозатора для моющего средства: регулярно очищайте и промывайте дозатор для моющего средства, чтобы предотвратить накопление остатков.
- Избегайте переполнения машины: не перегружайте стиральную машину, так как это может затруднить эффективное смешивание воды и моющего средства, что в свою очередь может привести к недостаточной стирке и накоплению остатков средства.
- Не оставляйте влажное белье внутри машины: как только стирка завершилась, вынимайте белье из машины и развешивайте его, чтобы предотвратить размножение плесени и неприятных запахов.
- Используйте специальные чистящие средства: время от времени можно использовать специальные средства для чистки стиральных машин, которые помогут в удалении отложений и бактерий.
Больше лайфхаков:
- Не только сохраняет молодость: секретные свойства гиалуроновой кислоты, которая необходима всем
- Что делать при тошноте: 7 полезных лайфхаков, которые избавят от мучительного состояния
- Лучший лайфхак этой осени: как побороть простуду с помощью всего двух конфет "плюсик"