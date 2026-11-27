Гофман убежден, что крупные потери на фронте не остановят Кремль, а Россия уже зависит от Китая, Ирана и КНДР.

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Путин пока продолжает войну, но есть условие, при котором Кремлю придётся её остановить / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главное из заявления:

Путин боится сближения Украины с Западом

Война будет продолжаться, пока Кремль не истощится

Глава Кремля Владимир Путин больше всего боится, что Украина укрепит свои коммерческие, стратегические и военные связи с Западом, ведь от этого зависит безопасность его режима.

Несмотря на комплименты со стороны спецпредставителя Трампа Джареда Кушнера и президента США Дональда Трампа, Путин - не гроссмейстер и не "друг" Америки, а шпион из КГБ, ведущий варварскую войну. Об этом заявил офицер ЦРУ в отставке Дэн Хофман в эфире Fox News.

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По его словам, война страны-агрессора РФ против Украины сложилась для Кремля не слишком удачно.

"Россия стоит на коленях, склоняя голову перед Китаем, чтобы экспортировать свои углеводороды. Россия полагается на Китай в вопросах военного оборудования двойного назначения, на Иран - в вопросах дронов, а на Северную Корею - в вопросах пушечного мяса, то есть войск и солдат, а также артиллерии. Так что война прошла не слишком удачно", - сказал Гофман.

Почему Путина не остановили экономические выгоды

Гофман напомнил, что администрация Трампа пыталась убедить Путина завершить войну в Украине с помощью экономических выгод. В частности, Москве разрешили экспортировать дизельное топливо, однако результата это не дало.

"Это не привело к тому, что Владимир Путин прекратил свои варварские удары по критической инфраструктуре Украины. Это будет еще одна зима отключений электроэнергии для Украины. Поэтому у Украины не остается выбора, кроме как продолжать эту борьбу за выживание. И если мы не будем продолжать повышать цену, которую Путин платит за ведение войны, война будет продолжаться", - подчеркнул бывший офицер.

Почему Кремлю безразличны потери

Гофман также объяснил, почему Путин продолжает захватническую войну, несмотря на огромные потери в живой силе.

"Для нас в Америке это ужасная статистика. Но Владимир Путин не живёт в демократии. Российская Дума не осуществляет никакого контроля над ужасной политикой Владимира Путина. Российскому народу не позволено пользоваться свободой слова и собраний так, как мы здесь, в Соединенных Штатах. Поэтому, откровенно говоря, Владимиру Путину безразлично, сколько потерь. У него практически безграничный порог боли, которую он готов причинять собственным соотечественникам, будь то их сильно страдающая экономика или пролитая кровь и богатства за последние четыре года", - пояснил он.

По словам Гофмана, цель Путина - разгромить правительство Украины и установить марионеточный режим, поэтому останавливаться он сам не собирается.

"Он будет продолжать воевать. Его цель - разгромить правительство Украины и установить марионеточный режим. Он будет воевать, пока его не остановят. И именно поэтому я с самого начала, еще со времен вторжения, считаю, что администрация Байдена никогда не делала достаточно, чтобы предоставить Украине военное оборудование и поддержку, которые были ей нужны в первые дни. Война будет продолжаться, пока Владимир Путин не дойдет до того момента, когда больше не сможет воевать. Нам следовало бы позаботиться о том, чтобы Россия не добилась успеха в этой войне против Украины и не добилась изменения международно признанных границ силой", - подытожил Гофман.

Стала ли Россия младшим партнером Китая

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что недавний саммит в Китае фактически был встречей лидеров США и КНР, на которую Путина просто пригласили.

"По сути, это была одна из промежуточных встреч Трампа и Си, на которую также пригласили Путина", - подчеркнул специалист.

По оценке аналитика, за возможность сидеть за одним столом с Вашингтоном и Пекином Кремль заплатил высокую цену.

"Думаю, что Россия пошла на гигантские уступки Китаю. Ведь ее участие в переговорах с Трампом и Си позволило показать, что Россия все еще остается в клубе сверхдержав и равна Китаю и США", - пояснил Загородний.

Руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко в колонке для УНИАН обращал внимание на то, что Пекин не спешит с переговорами, поскольку рассчитывает на экономическую зависимость Москвы.

"Именно поэтому Китай пока не спешит с переговорами: ведь на кону стоит полная привязка России к экономике Китая", - отметил он.

Путин и война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, трехсторонняя встреча в Китае не имела шансов остановить войну. Эксперты объясняли, что Пекин уклоняется от ответственности за урегулирование, а максималистские требования России остаются главным препятствием. По их оценкам, такой формат не мог привести к прорывам.

После саммита Трамп сделал ряд заявлений о Кремле. В частности, он утверждал, что Путин якобы хочет дипломатического завершения войны. По словам президента США, Путин также заверил, что не начал бы вторжение, если бы Трамп возглавлял Белый дом.

Новые заявления американского лидера о Путине звучат почти ежедневно. Так, Трамп назвал условие, при котором глава Кремля мог бы закончить войну. Также он выразил сожаление по поводу того, что Россию в свое время исключили из "большой восьмерки".

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