В результате удара в городе вспыхнул пожар в частном секторе, врачи оказывают помощь пострадавшей.

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Что известно об ударе по Днепру / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Кратко:

Россияне нанесли удар по Днепру с помощью беспилотника

В частном секторе возник пожар

Раненая пенсионерка находится в тяжелом состоянии

Утром в пятницу, 27 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Днепр беспилотником. В результате удара тяжело ранена 74-летняя женщина, ее госпитализировали. Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

По его словам, вражеский удар вызвал пожар в жилом районе города.

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"Враг атаковал Днепр беспилотником. Загорелся частный дом", - говорится в сообщении.

Впоследствии Ганжа добавил, что 74-летняя женщина получила ранения в результате утренней вражеской атаки на Днепр.

"Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", - подчеркнул он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Существует ли угроза массированного удара по Украине

Мониторинговый канал "єРадар" сообщал, что существует повышенная угроза нанесения массированного ракетного удара по территории Украины.

По предварительной информации, в период с 21 по 24 ноября Россия пополняла запасы баллистического вооружения и ударных беспилотников в Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях.

По данным мониторов, наибольшая угроза существует для Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

"Призываем население не игнорировать сигналы воздушной тревоги, заранее зарядить средства резервного питания и подготовить запасы воды и необходимых вещей", - подчеркнули мониторы.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром 26 ноября российская оккупационная армия атаковала ударным беспилотником жилой многоэтажный дом в Новобаварском районе Харькова. На 15-м этаже вспыхнул пожар. Известно как минимум о трех пострадавших.

В ночь на 26 ноября Россия атаковала Киев, семь человек пострадали. Медики госпитализировали троих раненых, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Под удар попал Деснянский район столицы, где после баллистического удара вспыхнули пожары в нежилых зданиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. Поэтому в ближайшие дни он призвал граждан особенно внимательно следить за сигналами воздушной тревоги.

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