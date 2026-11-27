Кратко:
- Россияне нанесли удар по Днепру с помощью беспилотника
- В частном секторе возник пожар
- Раненая пенсионерка находится в тяжелом состоянии
Утром в пятницу, 27 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Днепр беспилотником. В результате удара тяжело ранена 74-летняя женщина, ее госпитализировали. Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
По его словам, вражеский удар вызвал пожар в жилом районе города.
"Враг атаковал Днепр беспилотником. Загорелся частный дом", - говорится в сообщении.
Впоследствии Ганжа добавил, что 74-летняя женщина получила ранения в результате утренней вражеской атаки на Днепр.
"Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", - подчеркнул он.
Существует ли угроза массированного удара по Украине
Мониторинговый канал "єРадар" сообщал, что существует повышенная угроза нанесения массированного ракетного удара по территории Украины.
По предварительной информации, в период с 21 по 24 ноября Россия пополняла запасы баллистического вооружения и ударных беспилотников в Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях.
По данным мониторов, наибольшая угроза существует для Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.
"Призываем население не игнорировать сигналы воздушной тревоги, заранее зарядить средства резервного питания и подготовить запасы воды и необходимых вещей", - подчеркнули мониторы.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, утром 26 ноября российская оккупационная армия атаковала ударным беспилотником жилой многоэтажный дом в Новобаварском районе Харькова. На 15-м этаже вспыхнул пожар. Известно как минимум о трех пострадавших.
В ночь на 26 ноября Россия атаковала Киев, семь человек пострадали. Медики госпитализировали троих раненых, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Под удар попал Деснянский район столицы, где после баллистического удара вспыхнули пожары в нежилых зданиях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. Поэтому в ближайшие дни он призвал граждан особенно внимательно следить за сигналами воздушной тревоги.
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