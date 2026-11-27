Рецепт праздничной закуски, которая поразит всех своим вкусом.

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Простая в приготовлении, но очень вкусная закуска к праздникам / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

На зимние праздники хочется удивить гостей интересными на вкус и вид блюдами, но при этом не тратить много времени у плиты. В таком случае отличным вариантом праздничного блюда станут тарталетки со свеклой.

Главред узнал, что рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Диана под ником diana_ovinnikova.

Праздничные тарталетки - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Тарталетки

Вареная свекла

Грецкие орехи

Твёрдый сыр

Чеснок

Майонез

Зерна граната

Свеклу и сыр натираем на крупной терке. Смешиваем ингредиенты с измельченными орехами, чесноком и майонезом. Затем наполняем тарталетки свекольной начинкой и украшаем зернами граната.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом праздничных тарталеток со свеклой можно посмотреть в TikTok по ссылке.

Что можно приготовить на новогодний стол из свеклы

На новогодний стол из свеклы можно приготовить немало вкусных и праздничных блюд. Например, салат из свеклы, феты и грецких орехов с медово-горчичной заправкой, свекольный салат с черносливом и чесноком, сельдь под шубой, салат из свеклы, рукколы и апельсина или закуску из свеклы и сельди на гренках.

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