На зимние праздники хочется удивить гостей интересными на вкус и вид блюдами, но при этом не тратить много времени у плиты. В таком случае отличным вариантом праздничного блюда станут тарталетки со свеклой.
Главред узнал, что рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Диана под ником diana_ovinnikova.
Праздничные тарталетки - рецепт
Ингредиенты:
- Тарталетки
- Вареная свекла
- Грецкие орехи
- Твёрдый сыр
- Чеснок
- Майонез
- Зерна граната
Свеклу и сыр натираем на крупной терке. Смешиваем ингредиенты с измельченными орехами, чесноком и майонезом. Затем наполняем тарталетки свекольной начинкой и украшаем зернами граната.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом праздничных тарталеток со свеклой можно посмотреть в TikTok по ссылке.
Что можно приготовить на новогодний стол из свеклы
На новогодний стол из свеклы можно приготовить немало вкусных и праздничных блюд. Например, салат из свеклы, феты и грецких орехов с медово-горчичной заправкой, свекольный салат с черносливом и чесноком, сельдь под шубой, салат из свеклы, рукколы и апельсина или закуску из свеклы и сельди на гренках.
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