Верушка стала одной из самых узнаваемых фигур мировой моды в 1960-х годах.

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Cкончалась популярная модель Верушка / Коллаж Главред, фото Instagram/veruschkavera

Кратко:

Чем прославилась знаменитая модель

Что известно о ее смерти

В возрасте 87 лет умерла немецкая модель и актриса Верушка, настоящее имя которой - Вера фон Лендорф.

Как пишет Page Six, ее считали одной из первых супермоделей в истории модной индустрии. О смерти знаменитости сообщили 25 ноября. Она ушла из жизни 24 ноября в Берлине, в окружении близких.

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О кончине модели сообщила ее сестра Катерина Каппельхоф-Вульф. Причина смерти пока не раскрывается.

Верушка стала одной из самых узнаваемых фигур мировой моды в 1960-х годах. Ее необычная внешность, высокий рост и выразительные черты лица сделали ее музой ведущих фотографов эпохи. Она сотрудничала с Ричардом Аведоном, Ирвингом Пенном, Дэвидом Бейли и Хельмутом Ньютоном.

Скончалась популярная модель Верушка / Фото Википедия

Особое место в ее карьере занимало сотрудничество с американским Vogue. Модель появилась на обложке издания 13 раз и стала одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц своего времени. По данным СМИ, в период наибольшей популярности ее гонорар мог достигать 10 тысяч долларов за один рабочий день.

Будущая звезда подиумов родилась 14 мая 1939 года в Кёнигсберге, который сегодня называется Калининградом. Ее детство пришлось на годы Второй мировой войны. Когда девочке было пять лет, ее отец, граф Генрих фон Лендорф-Штайнорт, был казнен нацистами за участие в заговоре против Адольфа Гитлера. После этого семья пережила тяжелые испытания и потеряла прежнее положение.

В юности Вера изучала искусство в Гамбурге, а затем отправилась во Флоренцию. Именно там в 1959 году фотограф Уго Мулас обратил на нее внимание и помог начать модельную карьеру. Позже она взяла сценический псевдоним Верушка, под которым и получила мировую известность.

Успех в моде открыл ей дорогу в кинематограф. В 1966 году модель сыграла саму себя в культовом фильме Микеланджело Антониони "Фотоувеличение" (Blow-Up). Спустя десятилетия она также появилась в картине "Казино Рояль" 2006 года, где сыграла графиню фон Валленштайн - участницу знаменитой карточной партии с Джеймсом Бондом.

Однако Верушка не ограничивалась работой перед камерой. Она занималась художественными проектами, экспериментировала с боди-артом и создавала необычные автопортреты, в которых превращала собственное тело в часть окружающего пространства. В 1970-х годах ее интерес к искусству постепенно стал важнее модельной карьеры.

В последние годы Верушка оставалась заметной фигурой в мире моды и периодически участвовала в съемках и показах. Ее образ продолжал вдохновлять дизайнеров и фотографов даже спустя десятилетия после пика популярности.

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