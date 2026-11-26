К Duran Duran он присоединился в 1980 году и стал одним из музыкантов, сформировавших узнаваемое звучание группы.

https://glavred.info/starnews/umer-zvezda-gruppy-duran-duran-10815527.html Ссылка скопирована

Умер гитарист группы Duran Duran / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

От чего скончался Энди Тейлор

Чем он жил и чем прославился

Британский музыкант Энди Тейлор, гитарист легендарной группы Duran Duran, умер в возрасте 65 лет. Он много лет боролся с раком предстательной железы. О смерти артиста 25 ноября сообщили его семья и бывшие коллеги по коллективу.

Как пишет People, Тейлор скончался 23 ноября у себя дома, в окружении близких. В совместном заявлении семья назвала последние годы жизни музыканта временем невероятного мужества и стойкости. Его супруга Трейси отметила, что для родных он был не только талантливым гитаристом, но и любящим мужем, отцом и дедушкой.

видео дня

Энди Тейлор родился в 1961 году в английском Тайнмуте. К Duran Duran он присоединился в 1980 году и стал одним из музыкантов, сформировавших узнаваемое звучание группы. Он играл на первых трех альбомах коллектива, включая пластинку Rio, а также участвовал в создании таких хитов, как Hungry Like the Wolf, Rio и Girls on Film.

Группа Duran Duran / Фото Википедия

В 1986 году Тейлор покинул Duran Duran, однако спустя годы вновь воссоединился с группой. В 2006-м он ушел из коллектива во второй раз, но продолжал сотрудничать с бывшими коллегами и принял участие в записи альбома Danse Macabre, выпущенного в 2023 году.

Помимо работы в Duran Duran, музыкант основал супергруппу The Power Station вместе с басистом Джоном Тейлором, вокалистом Робертом Палмером и барабанщиком Тони Томпсоном. Коллектив получил известность благодаря песням Some Like It Hot и Get It On. Энди также выпускал сольные альбомы, занимался продюсированием и сотрудничал с другими артистами.

О диагнозе музыкант впервые публично рассказал в 2022 году, когда Duran Duran включили в Зал славы рок-н-ролла. Тогда Тейлор объяснил, что не сможет присутствовать на церемонии из-за состояния здоровья. Рак предстательной железы четвертой стадии с метастазами ему диагностировали еще в 2018 году.

Коллеги по группе выразили скорбь в связи с его смертью. Они подчеркнули, что Тейлор сыграл важнейшую роль в становлении Duran Duran, а его гитарная манера и энергия во многом определили звучание коллектива.

У Энди Тейлора остались жена Трейси, с которой он состоял в браке с 1982 года, четверо детей и внук.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее российский актер-путинист, который родом из Киева, Никита Джигурда, представляющий угрозу национальной безопасности Украины, рассказал, что во время перенесенного инфаркта практически попрощался с жизнью.

Ранее украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова откровенно высказалась о непростом характере народного артиста Украины Алексея Горбунова.

Вас также может заинтересовать:

О группе Duran Duran Duran Duran - британская рок-группа, образованная в Бирмингеме в 1978 году. Коллектив в 1980-е и 1990-е являлся одной из главных звёзд в мире поп-индустрии. Duran Duran - яркие представители и лидеры "второго британского вторжения" (по аналогии с "первым британским вторжением", во главе с The Beatles), наряду со Spandau Ballet и Visage. Участники группы создали изящный имидж, ставший "визитной карточкой" коллектива. 14 синглов группы достигли топ-10 британского UK Singles Chart, ещё 21 сингл попал в "Billboard Hot 100". Суммарные продажи коллектива составляют более 100 миллионов записей по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред