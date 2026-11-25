Посредник передал Кремлю послание, после чего Путин провел беседу со Стуббом и Стере.

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Стубб и Стере тайно поддерживали связь с Путиным / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/news_kremlin

Ключевые тезисы:

Стубб и Стере установили контакт с Путиным через российского олигарха

27 октября Финляндия пообещала не блокировать Балтику

Москва ранее угрожала НАТО превентивным ядерным ударом

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере воспользовались услугами российского олигарха в качестве неофициального канала связи с диктатором Владимиром Путиным. Так они пытались не допустить прямого военного столкновения с Россией в Балтийском море. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, к тайному каналу прибегли после того, как официальные дипломатические сигналы не сработали. Олигарх приехал в Норвегию на консультации с высокопоставленными чиновниками, а затем вернулся в Москву и передал послание Путину.

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Уже 27 октября состоялся телефонный разговор Стубба, Стере и Путина. Формально речь шла о завершении войны в Украине. На самом же деле главной задачей северных лидеров было убедить Кремль, что морской блокады не будет.

"Мы не намерены блокировать Балтику в мирное время, вы можете на это положиться, мы будем действовать в соответствии с законом", - заявил Стубб.

Танкеры под конвоем и ядерные угрозы

По оценке издания, Балтика стала одной из самых опасных точек противостояния Москвы и Запада. По этому маршруту Россия вывозит более 60% своей морской нефти, которая финансирует её военную экономику, хотя акваторию со всех сторон окружают страны НАТО.

Тревогу в Москве усилили задержания танкеров российского "теневого флота" и заявления отдельных европейских политиков о том, что Финский залив можно перекрыть.

Кремль ответил силой: приказал военным кораблям с ракетами, способными нести ядерные боеголовки, сопровождать нефтяные танкеры. Только немецкая береговая охрана за год зафиксировала 260 таких конвоев.

Напряжение выливалось в опасные инциденты. В июне российский корвет "Сообразительный" едва не столкнулся с кораблём немецкой береговой охраны. В сентябре россияне обстреляли сигнальными ракетами датский вертолёт, а в октябре не подпускали спасателей к аварийному танкеру вблизи острова Борнхольм.

В сентябре Москва также направила НАТО письменное предупреждение: Россия готова нанести превентивный ядерный удар, чтобы защитить свои интересы на Балтике, даже если на ее территорию никто напрямую не нападет.

В конце октября, опасаясь неконтролируемой эскалации, Пентагон призвал балтийских союзников смягчить риторику, а Хельсинки и Осло решили вести переговоры с Кремлем напрямую.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

Удар дронов проверил договоренности

Договоренности о деэскалации вскоре прошли проверку. Украинские беспилотники атаковали российское грузовое судно, перевозившее оружие.

Удар произошел в российских водах, однако поврежденное судно зашло в финскую акваторию. Согласно нормам морского права, финские власти совместно с российской стороной потушили пожар и разрешили отбуксировать корабль.

В Кремле же заявили, что этот инцидент вновь разжег напряженность в регионе. От стран Балтии там требуют оказать влияние на Киев, чтобы подобные атаки не повторялись.

Может ли РФ начать войну против НАТО

Оперная певица, общественная деятельница и бывшая депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова говорила, что Россия может попытаться спровоцировать новую эскалацию против стран НАТО, если это поможет Кремлю удержать власть и обеспечить интересы военного окружения диктатора Владимира Путина.

По её мнению, одним из потенциальных направлений такого обострения может стать Калининград.

"На данном этапе я расцениваю усиление риторики в отношении Калининграда как желание имитировать удар под чужим флагом. Если такие действия откроют перед режимом перспективу существования, Путин это сделает. По-видимому, в путинской шайке есть неистовое крыло, которое склоняет Путина к такой эскалации", - считает она.

Угроза вторжения РФ в страны НАТО - что известно

Как сообщал Главред, Россия допускает заключение двусторонних пактов о ненападении с отдельными государствами - членами НАТО. Такие соглашения в Москве считают частью новой архитектуры безопасности Европы.

В то же время НАТО разрабатывает новую оборонную стратегию, которая в случае войны позволит наносить удары по военным базам, складам снабжения и объектам российского оборонно-промышленного комплекса в глубоком тылу страны-агрессора России.

Кроме того, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Североатлантический альянс всегда готов ответить на любое нападение со стороны страны-агрессора РФ. Однако представитель НАТО не считает конфликт между РФ и Альянсом "неизбежным или неотвратимым".

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