Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Россия предложила странам НАТО пакты о ненападении: что задумал Кремль

Руслана Заклинская
11 ноября 2026, 16:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Москва описала три формата соглашений в сфере безопасности, взяв за образец свои договоры с Беларусью, КНДР и Ираном.
Россия предложила странам НАТО пакты о ненападении: что задумал Кремль
Переговоры, карта Украины, флаг НАТО / Коллаж: Главред, фото: flickr, Офис президента Украины

Главное из заявления:

  • Россия допускает заключение пактов о ненападении с отдельными странами НАТО
  • Дробинин назвал три формата возможных соглашений о безопасности
  • Каких стран Альянса это касается, в МИД РФ не уточнили

Россия допускает заключение двусторонних пактов о ненападении с отдельными государствами - членами НАТО. Такие соглашения в Москве считают частью новой архитектуры безопасности Европы, которую Кремль пытается вынести на повестку дня переговоров в Абу-Даби.

Идею озвучил директор департамента внешнеполитического планирования МИД страны-агрессора Алексей Дробинин во время конференции по вопросам безопасности в Москве. Об этом сообщило агентство Reuters.

видео дня

Какие соглашения о безопасности предлагает Россия

Дробинин описал три возможных формата будущих договоренностей. По данным агентства, он изложил подробные предложения о том, как могла бы выглядеть такая система.

Именно двусторонние пакты о ненападении, по его словам, можно было бы заключить с отдельными членами Североатлантического альянса. Такие государства, как пояснил дипломат, получили бы дополнительные индивидуальные гарантии безопасности от России.

Полный перечень форматов, озвученных российским дипломатом, выглядит следующим образом:

  • коллективный оборонный союз или двусторонние соглашения о взаимной помощи - в качестве примеров Дробинин привел договоры РФ с Беларусью и Северной Кореей;
  • политические соглашения, по которым стороны обязуются не помогать противникам друг друга в случае агрессии, - подобный договор у Москвы есть с Ираном;
  • двусторонние пакты о ненападении.

"Например, соглашения такого рода можно было бы заключить, в частности, с отдельными государствами - членами НАТО, которые тогда получили бы, например, дополнительные индивидуальные гарантии безопасности от Российской Федерации", - заявил Дробинин.

В то же время он не уточнил, какие именно страны Альянса Москва хотела бы видеть участниками таких соглашений и на каких условиях предлагает их заключать.

вступление в НАТО инфографика
Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Как на идею новой архитектуры безопасности реагируют в Европе и США

Ранее главный переговорщик РФ Владимир Мединский заявил, что новая архитектура безопасности Европы была центральной темой двухдневных переговоров в Абу-Даби. Подробностей он не привел.

По данным Reuters, часть европейских политиков выступает против любого обсуждения общей архитектуры безопасности Европы, пока не будет прогресса по Украине, в частности прекращения огня. В то же время американские чиновники открыты для такого разговора.

Готова ли Россия договариваться с НАТО

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду отметил, что Россия фактически ведет гибридную войну против Европы и ставит перед собой гораздо более широкие цели, чем война в Украине.

"Россияне своими действиями показывают, что ведут гибридную войну с Европой. Их тактическая задача - отрезать Украину от европейской помощи, то есть лишить европейцев мотивации помогать Украине. Стратегическая - подчинить российской воле процессы в Европе", - подчеркнул эксперт.

По его словам, настоящим противником Кремль считает Запад, а переговоры с американцами лишь смещают фокус враждебности на Европу.

"Украина рассматривается лишь как поле боя, а противником, с которым они на самом деле ведут войну, является Запад. На данном этапе - прежде всего Европа, которую они обвиняют во всех грехах, поскольку с американцами сейчас ведут переговоры", - пояснил Горбач.

Эксперт также предостерег от ожиданий, что какие-либо договоренности с Москвой быстро положат конец противостоянию.

"[Путин] не говорит: мы договоримся - и все закончится. Речь идет о длительном противостоянии именно с Западом", - подытожил аналитик.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, второй день трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби завершился 11 ноября. Президент Владимир Зеленский заявил, что стороны договорились подготовить новый обмен пленными. Встреча делегаций Украины и США назначена на 12 ноября в Дублине.

Во время встречи в Абу-Даби стороны обсуждали архитектуру будущей безопасности и гуманитарные вопросы. Территориальный вопрос остается одним из самых сложных в переговорах. Встреча второго дня длилась не менее двух часов.

В то же время США убеждают Кремль допустить европейцев к переговорам. Европа готова обсудить с РФ контроль над вооружениями, в частности договор об открытом небе и ограничения на ракеты. Договор об открытом небе был подписан в 1992 году, США вышли из него в 2020-м, а Россия - в 2021-м.

Читайте также:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
НАТО Владимир Мединский МИД России Россия Переговоры в Абу-Даби
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Переговоры были непростыми": Буданов рассказал, чего добилась Украина

"Переговоры были непростыми": Буданов рассказал, чего добилась Украина

18:26Политика
У Путина сделали заявление об обмене территориями с Украиной и выдвинули ультиматум

У Путина сделали заявление об обмене территориями с Украиной и выдвинули ультиматум

18:10Война
Посланцы Трампа летят к Путину с важной просьбой: на какое согласие рассчитывают США

Посланцы Трампа летят к Путину с важной просьбой: на какое согласие рассчитывают США

17:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Гороскоп на завтра, 12 ноября: Тельцам — праздник, Водолеям — ловушка

Гороскоп на завтра, 12 ноября: Тельцам — праздник, Водолеям — ловушка

Последние новости

18:34

Крысы могут быть совсем рядом: 8 признаков появления грызунов в доме

18:26

"Переговоры были непростыми": Буданов рассказал, чего добилась Украина

18:10

У Путина сделали заявление об обмене территориями с Украиной и выдвинули ультиматум

17:51

Особый шанс в ноябре: четыре знака зодиака смогут изменить свою жизнь

17:48

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
17:43

Посланцы Трампа летят к Путину с важной просьбой: на какое согласие рассчитывают США

17:43

В России бьют тревогу из-за гибели сразу трёх экипажей пилотов — что произошло

17:27

Взрывы в Омске не утихали несколько часов: под ударом оказался крупнейший НПЗ

17:22

Вступление Украины в ЕС могут отложить на 10 лет: что говорят дипломаты

Реклама
17:21

Что категорически нельзя сжигать в печи: 9 опасных материалов

16:58

"Пятый год жду": Илона Гвоздева обратилась к Зеленскому из-за отсутствия наград

16:55

Зачем водители кладут наполнитель для кошачьего туалета в багажник: зимний трюк

16:49

Россия предложила странам НАТО пакты о ненападении: что задумал Кремль

16:41

Пепел может заменить сразу несколько средств — как использовать его дома

16:39

Погода готовит резкий поворот: после дождей и снега в Украине потеплеет до +20 °C

16:34

Звезд "Великолепного века" не узнать: как выглядят Ибрагим и Хатидже сейчас

16:31

Как выбрать апельсин, чтобы он был сладким и сочным: простые советы

16:19

Почему 12 ноября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

16:15

Как защитить деревья после опадания листьев: агроном раскрыл правильную схему обработки

16:06

Переговоры в Абу-Даби принесли первый результат: Зеленский подвел итоги

Реклама
15:46

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

15:44

С чем носить пуховик зимой 2027: стилистка показала 5 модных образовВидео

15:36

"Это моя прямая обязанность": Оксана Билозир готова вернуться в политику

15:33

Странно, но гениально: почему британцы моют посуду в тазике, неожиданный ответВидео

15:24

Украину хотят разрезать по Днепру: какой приказ отдал Генштаб РФ и какие шансы у врага

15:23

В комнате холодно даже при закрытых окнах: простой тест поможет выяснить причину

15:15

Продолжает ли РФ требовать вывода украинских войск из Донбасса: что заявил Буданов

14:45

Кто может быть причастен к гибели Кузьмы Скрябина: версия Олега Скрипки

14:13

"Спасали меня и Анечку": врачи боролись за жизнь Сумской и ее дочери

14:01

Руководитель компании: Правительство строит новую трассу за 10 млрд грн, хотя до сих пор имеет миллиардные долги перед "Автострадой".

13:59

Переговоры в Абу-Даби завершились: основные итоги и заявления России, Украины и США

13:54

Не только холодильник: какой прибор незаметно потребляет много электроэнергии

13:45

Украина готовится испытать систему "Фрейя": Зеленский назвал сроки

13:38

Вместо освежителя воздуха: 4 комнатных растения с приятным запахом

13:31

"Вызвала заболевание": Потап нашел оправдание кисте Насти Каменских

13:26

Почему батарея остается холодной: что проверить перед вызовом мастераВидео

13:17

Как правильно хранить муку: распространённая ошибка может испортить все запасы

13:01

РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

12:59

Не 90 км/ч: исследование определило более экономичную скорость для автомобилей

12:55

Почему нельзя чокаться и в каком случае это неизбежно: правила этикета

Реклама
12:48

Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

12:42

Картофель не будет прорастать всю зиму: как ее хранят опытные хозяева

12:41

Украина отвергла новый план США по Донбассу: что предлагали Трамп и его представители

12:39

Почему нельзя вытирать сиденье унитаза туалетной бумагой: объяснение японцев

12:28

"Ни одной клетки силы": Наталья Могилевская голодала семь днейВидео

12:22

Возвращение к правилам "холодной войны": что Европа готова обсудить с РФ в Абу-Даби

12:05

Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

11:45

Китайский гороскоп на завтра, 12 ноября: Змеям - осмотрительность, Лошадям - команда

11:36

"77 – энергия жизни": Михаил Поплавский презентовал более 60 авторских книг и электронную библиотеку актуально

11:18

РФ атаковала энергетику в восьми областях: какие регионы остались без света

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять