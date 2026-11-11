Россия предложила странам НАТО пакты о ненападении: что задумал Кремль

Главное из заявления:
- Россия допускает заключение пактов о ненападении с отдельными странами НАТО
- Дробинин назвал три формата возможных соглашений о безопасности
- Каких стран Альянса это касается, в МИД РФ не уточнили
Россия допускает заключение двусторонних пактов о ненападении с отдельными государствами - членами НАТО. Такие соглашения в Москве считают частью новой архитектуры безопасности Европы, которую Кремль пытается вынести на повестку дня переговоров в Абу-Даби.
Идею озвучил директор департамента внешнеполитического планирования МИД страны-агрессора Алексей Дробинин во время конференции по вопросам безопасности в Москве. Об этом сообщило агентство Reuters.
Какие соглашения о безопасности предлагает Россия
Дробинин описал три возможных формата будущих договоренностей. По данным агентства, он изложил подробные предложения о том, как могла бы выглядеть такая система.
Именно двусторонние пакты о ненападении, по его словам, можно было бы заключить с отдельными членами Североатлантического альянса. Такие государства, как пояснил дипломат, получили бы дополнительные индивидуальные гарантии безопасности от России.
Полный перечень форматов, озвученных российским дипломатом, выглядит следующим образом:
- коллективный оборонный союз или двусторонние соглашения о взаимной помощи - в качестве примеров Дробинин привел договоры РФ с Беларусью и Северной Кореей;
- политические соглашения, по которым стороны обязуются не помогать противникам друг друга в случае агрессии, - подобный договор у Москвы есть с Ираном;
- двусторонние пакты о ненападении.
"Например, соглашения такого рода можно было бы заключить, в частности, с отдельными государствами - членами НАТО, которые тогда получили бы, например, дополнительные индивидуальные гарантии безопасности от Российской Федерации", - заявил Дробинин.
В то же время он не уточнил, какие именно страны Альянса Москва хотела бы видеть участниками таких соглашений и на каких условиях предлагает их заключать.
Как на идею новой архитектуры безопасности реагируют в Европе и США
Ранее главный переговорщик РФ Владимир Мединский заявил, что новая архитектура безопасности Европы была центральной темой двухдневных переговоров в Абу-Даби. Подробностей он не привел.
По данным Reuters, часть европейских политиков выступает против любого обсуждения общей архитектуры безопасности Европы, пока не будет прогресса по Украине, в частности прекращения огня. В то же время американские чиновники открыты для такого разговора.
Готова ли Россия договариваться с НАТО
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду отметил, что Россия фактически ведет гибридную войну против Европы и ставит перед собой гораздо более широкие цели, чем война в Украине.
"Россияне своими действиями показывают, что ведут гибридную войну с Европой. Их тактическая задача - отрезать Украину от европейской помощи, то есть лишить европейцев мотивации помогать Украине. Стратегическая - подчинить российской воле процессы в Европе", - подчеркнул эксперт.
По его словам, настоящим противником Кремль считает Запад, а переговоры с американцами лишь смещают фокус враждебности на Европу.
"Украина рассматривается лишь как поле боя, а противником, с которым они на самом деле ведут войну, является Запад. На данном этапе - прежде всего Европа, которую они обвиняют во всех грехах, поскольку с американцами сейчас ведут переговоры", - пояснил Горбач.
Эксперт также предостерег от ожиданий, что какие-либо договоренности с Москвой быстро положат конец противостоянию.
"[Путин] не говорит: мы договоримся - и все закончится. Речь идет о длительном противостоянии именно с Западом", - подытожил аналитик.
Переговоры в Абу-Даби - новости по теме
Как сообщал Главред, второй день трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби завершился 11 ноября. Президент Владимир Зеленский заявил, что стороны договорились подготовить новый обмен пленными. Встреча делегаций Украины и США назначена на 12 ноября в Дублине.
Во время встречи в Абу-Даби стороны обсуждали архитектуру будущей безопасности и гуманитарные вопросы. Территориальный вопрос остается одним из самых сложных в переговорах. Встреча второго дня длилась не менее двух часов.
В то же время США убеждают Кремль допустить европейцев к переговорам. Европа готова обсудить с РФ контроль над вооружениями, в частности договор об открытом небе и ограничения на ракеты. Договор об открытом небе был подписан в 1992 году, США вышли из него в 2020-м, а Россия - в 2021-м.
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Об источнике: Reuters
Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
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