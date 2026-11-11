Странно, но гениально: почему британцы моют посуду в тазике, неожиданный ответ

По данным Cambridge Water, под проточным краном впустую уходит около 5 литров воды за раз, а традиция восходит к первой половине XX века.

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Британцы моют посуду не в раковине, а в тазу: откуда взялась эта странная привычка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему британцы моют посуду в тазу внутри раковины

Сколько воды и денег позволяет сэкономить такой способ

Гигиенично ли мыть посуду в пластиковом тазу

Британцы моют посуду не непосредственно в раковине, а в пластиковом тазу внутри нее, и причина этой привычки кроется в истории британских кухонь. Прямоугольная таз стоит в раковине, наполовину наполненная мыльной водой, рядом расположены два отдельных крана, а иностранцев такая картина часто смущает, потому что кажется менее гигиеничной, чем привычная. Об этом сообщает Kertészkedj.

Почему эта привычка до сих пор жива и сколько она позволяет сэкономить, - выяснял Главред.

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Почему британцы моют посуду в тазу

В британских кухнях первой половины XX века были распространены большие белые глазурованные керамические раковины, известные сегодня как белфастские. Согласно справочнику по сантехнике 1921 года, глубина мойки этого типа составляла примерно 38 сантиметров.

Как отмечает краеведческий сайт 1900s.org.uk, воссоздающий кухню 1940-х годов, семьи ставили в такую раковину эмалированную миску, ведь наполнять горячей водой огромную чашу было расточительством. Эмалированные тазы оставались привычными вплоть до 1950-х годов.

Когда в раковине появилась пластиковая миска для мытья посуды

Именно в 1950-х на смену эмали пришли пластмассы. В коллекции британского Museum of Design in Plastics хранится рекламная фотография полиэтиленовой миски той эпохи. Подпись к снимку представляла новинку как лёгкую и прочную вещь, которая не ржавеет, не сколывается, легко моется и продаётся в нескольких кухонных цветах.

Тазик сначала появился в больших керамических раковинах по одной причине: так на мытье посуды уходило меньше горячей воды.

Два отдельных крана вместо смесителя: как это связано с тазиком

В британских кухнях долгое время преобладали два отдельных крана, тогда как на континенте распространился смеситель. Согласно анализу New Statesman за 2022 год, при использовании двух кранов мытье под проточной водой означает работу либо с холодной, либо с кипятком. В раковине же обе температуры можно смешать до комфортной.

Как британцы моют посуду – видео:

Сколько воды и денег экономит мытье в тазу

Эта практика сохранилась до сих пор, а британские водоснабжающие компании прямо рекомендуют её. По данным United Utilities, тем, кто моет посуду в тазу и не открывает горячий кран без необходимости, удаётся сэкономить около 35 фунтов в год на счетах за коммунальные услуги. Как отмечает Cambridge Water, мытье под проточной водой тратит примерно пять литров за один раз.

Посудомоечные машины не вытеснили таз. По статистике Statista, в 1994 году они были в 18% британских домохозяйств, а в 2018-м - в 49%. То есть ещё в 2018 году примерно в каждом втором доме посуду мыли вручную.

Гигиенично ли мыть посуду в тазу и насколько это актуально в Украине

По материалам Википедии о мытье посуды, в Великобритании после ручного мытья посуду часто не ополаскивают, а оставляют сохнуть самостоятельно. Школьные кулинарные пособия, напротив, учат менять жирную или остывшую воду и ополаскивать каждую вещь.

Есть и проблема самой раковины: инструкции по уборке предупреждают, что в царапинах на пластике могут размножаться бактерии, поэтому раковину тоже нужно регулярно мыть и сушить.

В украинских домах в основном установлены смесители, поэтому температуру воды легко настроить прямо на кране. Принцип экономии при этом тот же: в раковине, закрытой пробкой, или в небольшой миске воды уходит меньше, чем при постоянно открытом кране.

Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, старая губка для посуды ещё пригодится: отслужившая своё губка защитит колени на грядках, спасёт подставку для зонтиков от плесени и даже заменит аккумулятор холода.

Если на кастрюле или сковороде появились первые следы ржавчины, спешить с покупкой дорогих средств не стоит: поможет неожиданное домашнее средство.

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Об источнике - Kertészkedj Венгерскоязычный онлайн-журнал о доме, хозяйстве и саде. Издание описывает проверенные методы в доступной форме: советы по уборке и сантехнике, методы борьбы с вредителями, советы по экономии на отоплении и коммунальных услугах, кулинарные рецепты и советы по садоводству.

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