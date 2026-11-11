Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Денежное дерево сбрасывает листья: чего нельзя делать с растением в ноябре

Анна Ярославская
11 ноября 2026, 11:11обновлено 11 ноября, 11:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Осенью толстянкам вредят частый полив, недостаток света и сквозняки, поэтому уход за растением следует изменить уже сейчас.
Денежное дерево сбрасывает листья: чего нельзя делать с растением в ноябре
Что нужно денежному дереву в ноябре - названы три шага к блестящей листве зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как часто поливать денежное дерево в ноябре
  • Куда переставить толстянку на зиму
  • Какая температура критична для растения

В ноябре денежное дерево нуждается в трех изменениях в уходе: полив только раз в четыре-шесть недель, перемещение на более светлое место и защита от сквозняков. Именно эти шаги помогут толстянке сохранить плотную блестящую листву до весны.

В целом толстянка очень неприхотлива, а осенью и зимой умеренный полив даже защищает её от гниения корней - главное, чтобы растению хватало света и тепла, пишет Homes & Gardens.

видео дня

Уход за денежным деревом зимой не требует особых усилий. Однако каждая из трёх ошибок - лишняя вода, тёмный угол или холодний подоконник - может стоить растению листьев.

Сколько раз поливать толстянку осенью

Толстянка, как и другие суккуленты, запасает воду в мясистых листьях, поэтому почва должна просыхать между поливами. В ноябре и до конца зимы достаточно поливать растение раз в 4–6 недель.

Более частый полив грозит гниением корней: при более низкой температуре почва дольше остается влажной. Поэтому стоит выработать простую привычку перед каждым поливом - проверять влажность почвы.

Для этого можно воспользоваться влагомером для почвы, который показывает, когда растению действительно нужна вода.

Где держать денежное дерево зимой

Лучше всего толстянка растет при 4–6 часах яркого рассеянного света в день, а осенью в помещении этого добиться сложнее. Поэтому в ноябре растение стоит переставить на самый светлый подоконник в доме.

Летом прямые солнечные лучи могут вызвать покраснение листьев из-за стресса, но осенью и зимой они только пойдут растению на пользу. При недостатке света толстянка вытягивается и слабеет, поэтому при необходимости можно использовать фитолампу.

Комнатные растения от влажности
Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Чего боится денежное дерево зимой

Главная угроза для толстянки в холодное время года - сквозняки и резкие перепады температуры. В результате листья могут опадать, вянуть и становиться мягкими.

Оптимальная температура для растения в помещении зимой - 18–24 °C. Самое главное - не допускать охлаждения до 10 °C и ниже.

Чтобы согреть растение, горшок можно поставить на коврик с подогревом для рассады или обернуть дышащим материалом, например мешковиной. Среди других осенних мер - сокращение подкормок и регулярный осмотр листьев на наличие вредителей, особенно с нижней стороны, где они чаще всего прячутся.

Денежное дерево - полезные и интересные материалы

Толстянку в народных традициях считают символом достатка и финансовой стабильности. Главред писал, где разместить денежное дерево в доме, чтобы укрепить благосостояние семьи.

Вытянутые ветви и разреженная крона толстянки - не сортовая особенность, а следствие отсутствия формирования. Вернуть растению компактную форму поможет прищипывание молодых побегов в период активного роста. После удаления точки роста растение пускает новые побеги из нижних узлов, и крона становится гуще.

Денежное дерево можно вырастить даже из одного листа. Для этого листок погружают в стакан с водой местом среза вниз. Глубина погружения должна составлять до 5 мм, а для более быстрого роста в воду можно добавить стимулятор.

Другие новости:

О ресурсе: Homes & Gardens

Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется в качестве источника вдохновения профессиональными дизайнерами.

Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад).

Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, но со временем расширил спектр тем.

Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саде, архитектуре и образе жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цветы комнатные растения денежное дерево сад нефритовые растения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

13:01Украина
Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

12:48Энергетика
Украина отвергла новый план США по Донбассу: что предлагали Трамп и его представители

Украина отвергла новый план США по Донбассу: что предлагали Трамп и его представители

12:41Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Модные шапки на зиму 2027: как стильно утеплиться в холодное время года

Модные шапки на зиму 2027: как стильно утеплиться в холодное время года

Последние новости

13:31

"Вызвала заболевание": Потап нашел оправдание кисте Насти Каменских

13:26

Почему батарея остается холодной: что проверить перед вызовом мастераВидео

13:17

Как правильно хранить муку: распространённая ошибка может испортить все запасы

13:01

РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

12:59

Не 90 км/ч: исследование определило более экономичную скорость для автомобилей

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
12:55

Почему нельзя чокаться и в каком случае это неизбежно: правила этикета

12:48

Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

12:42

Картофель не будет прорастать всю зиму: как ее хранят опытные хозяева

12:41

Украина отвергла новый план США по Донбассу: что предлагали Трамп и его представители

Реклама
12:39

Почему нельзя вытирать сиденье унитаза туалетной бумагой: объяснение японцев

12:28

"Ни одной клетки силы": Наталья Могилевская голодала семь днейВидео

12:22

Возвращение к правилам "холодной войны": что Европа готова обсудить с РФ в Абу-Даби

12:05

Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

11:45

Китайский гороскоп на завтра, 12 ноября: Змеям - осмотрительность, Лошадям - команда

11:36

"77 – энергия жизни": Михаил Поплавский презентовал более 60 авторских книг и электронную библиотеку актуально

11:18

РФ атаковала энергетику в восьми областях: какие регионы остались без света

11:15

Армия РФ продвинулась возле ключевого города: что происходит на фронте

11:11

Денежное дерево сбрасывает листья: чего нельзя делать с растением в ноябре

10:46

Как вежливо отменить планы в последнюю минуту: основные правила этикетаВидео

10:43

Звезда "Парочки следователей" узнала про неизлечимую болезнь после роли

Реклама
10:36

Это эпоха нового "левого" поворота: Эйдман - о перспективах Европымнение

10:34

Замиокулькас пустит много новых побегов: куда нужно поставить горшок

10:25

Как сделать стильную домашнюю теплицу: неожиданный лайфхак со старым сервантом

10:18

Буданов встретился в Абу-Даби с организатором покушения на себя – Le Monde

09:52

"Маленький белый гроб": муж Федишин назвал врачей, причастных к потере дочери

09:51

Устаревший жир исчезнет без долгого трения: чем отмыть плиту без химии

09:32

Путин возвращается к ультиматумам 2021 года: в ISW оценили цели РФ на переговорах

09:27

Россияне массированно обстреляли Житомирщину: есть раненые и значительные разрушения

09:02

Расколются при первом морозе: какие вазоны нельзя оставлять на улице зимойВидео

08:45

Одежда высохнет в разы быстрее: поможет простой трюк с бутылкой

08:25

РФ атаковала Кривой Рог, Харьков и Запорожье: люди без света, есть пострадавшиеФото

08:16

РФ планирует развернуть 20 баз для запуска дронов: к чему готовятся оккупанты

07:27

Удары дронов вывели из строя 30% нефтеперерабатывающих мощностей РФ — Reuters

06:56

Дроны атаковали один из крупнейших портов РФ на Балтике: пожар виден из Эстонии

05:47

Гороскоп на завтра, 12 ноября: Тельцам — праздник, Водолеям — ловушка

05:02

Большинство неправильно использует нижнюю полку холодильника: что там должно быть

04:33

Нужно ли дарить подарок в ответ: как поступить, чтобы не опозориться

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

03:33

Одна морозная ночь может обернуться проблемой: что нельзя оставлять в машине

02:30

Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

Реклама
10 ноября, вторник
23:28

Обмен пленными, вопрос Донбасса и ПВО: Зеленский сделал ряд важных заявлений

22:38

"Война длится слишком долго": Кушнер раскрыл, чего хочет Трамп от переговоров

22:08

Не все хризантемы переживут зиму: какие сорта нужно выкапывать

21:51

РФ не пойдет на уступки за столом переговоров: что реально повлияет на Кремль

21:18

"Я был шокирован": Фицо рассказал о частной беседе с премьером Украины

21:02

Налет исчезнет, а капли не будут оставлять следов: чем помыть душевую кабинуВидео

20:49

Тест на IQ: нужно найти зебру среди жирафов за 9 секунд

20:37

До 4 очередей без света: Укрэнерго предупредило об отключениях 11 ноября

20:24

Новый формат прекращения огня: что Украина предложила РФ на переговорах

19:39

Не стоит ориентироваться на цвет: как выбрать сладкий и сочный гранатВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять