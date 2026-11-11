Денежное дерево сбрасывает листья: чего нельзя делать с растением в ноябре

Осенью толстянкам вредят частый полив, недостаток света и сквозняки, поэтому уход за растением следует изменить уже сейчас.

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Что нужно денежному дереву в ноябре - названы три шага к блестящей листве зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как часто поливать денежное дерево в ноябре

Куда переставить толстянку на зиму

Какая температура критична для растения

В ноябре денежное дерево нуждается в трех изменениях в уходе: полив только раз в четыре-шесть недель, перемещение на более светлое место и защита от сквозняков. Именно эти шаги помогут толстянке сохранить плотную блестящую листву до весны.

В целом толстянка очень неприхотлива, а осенью и зимой умеренный полив даже защищает её от гниения корней - главное, чтобы растению хватало света и тепла, пишет Homes & Gardens.

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Уход за денежным деревом зимой не требует особых усилий. Однако каждая из трёх ошибок - лишняя вода, тёмный угол или холодний подоконник - может стоить растению листьев.

Сколько раз поливать толстянку осенью

Толстянка, как и другие суккуленты, запасает воду в мясистых листьях, поэтому почва должна просыхать между поливами. В ноябре и до конца зимы достаточно поливать растение раз в 4–6 недель.

Более частый полив грозит гниением корней: при более низкой температуре почва дольше остается влажной. Поэтому стоит выработать простую привычку перед каждым поливом - проверять влажность почвы.

Для этого можно воспользоваться влагомером для почвы, который показывает, когда растению действительно нужна вода.

Где держать денежное дерево зимой

Лучше всего толстянка растет при 4–6 часах яркого рассеянного света в день, а осенью в помещении этого добиться сложнее. Поэтому в ноябре растение стоит переставить на самый светлый подоконник в доме.

Летом прямые солнечные лучи могут вызвать покраснение листьев из-за стресса, но осенью и зимой они только пойдут растению на пользу. При недостатке света толстянка вытягивается и слабеет, поэтому при необходимости можно использовать фитолампу.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Чего боится денежное дерево зимой

Главная угроза для толстянки в холодное время года - сквозняки и резкие перепады температуры. В результате листья могут опадать, вянуть и становиться мягкими.

Оптимальная температура для растения в помещении зимой - 18–24 °C. Самое главное - не допускать охлаждения до 10 °C и ниже.

Чтобы согреть растение, горшок можно поставить на коврик с подогревом для рассады или обернуть дышащим материалом, например мешковиной. Среди других осенних мер - сокращение подкормок и регулярный осмотр листьев на наличие вредителей, особенно с нижней стороны, где они чаще всего прячутся.

Денежное дерево - полезные и интересные материалы

Толстянку в народных традициях считают символом достатка и финансовой стабильности. Главред писал, где разместить денежное дерево в доме, чтобы укрепить благосостояние семьи.

Вытянутые ветви и разреженная крона толстянки - не сортовая особенность, а следствие отсутствия формирования. Вернуть растению компактную форму поможет прищипывание молодых побегов в период активного роста. После удаления точки роста растение пускает новые побеги из нижних узлов, и крона становится гуще.

Денежное дерево можно вырастить даже из одного листа. Для этого листок погружают в стакан с водой местом среза вниз. Глубина погружения должна составлять до 5 мм, а для более быстрого роста в воду можно добавить стимулятор.

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О ресурсе: Homes & Gardens Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется в качестве источника вдохновения профессиональными дизайнерами. Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад). Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, но со временем расширил спектр тем. Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саде, архитектуре и образе жизни.

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