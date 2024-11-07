В каком месяце можно обрезать денежное дерево: что нужно обязательно сделать

Как сделать так, чтобы у толстянки был толстый ствол и растение имело красивый вид - детали в материале.

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Когда лучше формировать толстянку / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Как правильно обрезать денежное дерево

Как вырастить новое растение

Как сформировать денежное дерево правильно и вырастить любимое растение здоровым - Главред собрал полезные советы. Опытные специалисты рассказали, что денежное дерево можно с успехом вырастить даже из листка. Кстати, лучше выбрать листок, который уже начал увядать, или любой другой. Для начала стоит взять его и погрузить его в стакан с водой местом среза вниз на глубину до 5 мм. Чтобы ваше растение быстрее выросло, можно добавить раствор-стимулятор роста. Однако необходимо следить за уровнем влажности. Некоторые хозяйки советуют сделать новому саженцу укрытие из целлофана. Уже, когда произойдет прорастание корней, тогда нужно начинать высаживать растение в грунт.

Можно ли зимой обрезать толстянку

Блогер Симон Байдацкий в Youtube поделился советами, что обрезку нужно начинать сразу после покупки денежного дерева. Обычно, вазон сразу содержит основной побег с листьями. Первое, что нужно сделать - начать симулирование роста боковых ветвей. Лучшее время для прищипывания растений подходит летом, весной или осенью. Нужно осторожно острыми ножницами обрезать листочки, однако не задевать точку роста на ветвях. Если все сделано правильно, то скоро произойдет рост боковых веточек от основного проводника и будут новые растения.

Когда лучше формировать толстянку

Если ваше денежное дерево сильно разрослось в ширину, то стоит сдержать его рост. Чтобы это сделать правильно и сформировать толстянку, стоит привить и одновременно удалить точку роста. Такой прием позволит растению сформировать красивую округлую крону. Однако взрослое денежное дерево необходимо прививать не один раз, стоит также делать полноценную обрезку перед началом весны. Лучше всего для этой процедуры выбрать секатор или острый нож. Садоводы также рекомендуют наметить маркером отметку для отреза на ветке для удобства.

Чтобы быстрее образовались новые веточки, стоит боковые отростки укоротить на треть, но обрезать, не повреждая точку роста. Если есть отмершие ветки, то их необходимо срезать полностью. Также удалению подлежат маленькие отростки, которые растут от основного ствола. Выполняя такую обрезку, не стоит волноваться, что растение может погибнуть. Толстянка отлично реагирует на любые формирования, а срезанные ветки можно использовать для размножения.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать денежное дерево:

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