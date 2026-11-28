Поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Самара". В резервуарном парке вспыхнул пожар.

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Силы обороны поразили объекты РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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Поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Самара"

Нанесен удар по важному узлу российской нефтяной отрасли

Атакован Новошахтинский НПЗ в Ростовской области

В ночь на 28 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по трем объектам нефтяной отрасли РФ, задействованным в обеспечении российской вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в районе населенного пункта Просвет Самарской области поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Самара". В резервуарном парке вспыхнул пожар.

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Отмечается, что это один из ключевых узлов "Транснефти", где формируется экспортная смесь Urals. Через эту ЛПДС проходит до половины российского нефтяного экспорта.

Кроме того, поражен еще один важный узел российской нефтяной отрасли - линейная производственно-диспетчерская станция "Нурлино" в Башкортостане, РФ. В Генштабе сообщили, что объект расположен более чем в 1200 километрах от украинской границы и также работает в системе магистральных нефтепроводов "Транснефти", обеспечивая перекачку значительных объемов российской нефти по ключевым магистралям.

Также пострадал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области - завод, способный перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

По результатам предварительных поражений подтверждено уничтожение резервуара РВС-20000 на ЛВДС "Самара" 13 ноября, а также уничтожение пяти вертикальных резервуаров и повреждение установок первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5 на Куйбышевском НПЗ в Самаре 25 ноября.

/ Генштаб

Удары по целям РФ - важные детали

Украинские Силы обороны 26 ноября и в ночь на 27 ноября провели серию атак по российским военным объектам.Под ударами оказались системы противовоздушной обороны, командные пункты и объекты логистической инфраструктуры оккупационных войск.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в районе временно захваченного населенного пункта Курошаны в Запорожской области украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Это наиболее современная версия данной системы ПВО, которую российские войска используют для защиты своих подразделений на южном направлении.

/ Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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