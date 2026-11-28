Помимо кадровых вопросов, президент обсудил продолжение закупок пикапов, поставки средств ПВО и турелей, а также работу над системой FREYJA.

https://glavred.info/war/kadrovi-priznachennya-v-armiji-shcho-anonsuvav-zelenskiy-pislya-dopovidi-palisi-10816376.html Ссылка скопирована

Зеленский объявил о новых назначениях в армии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное из заявления:

Президент анонсировал новые кадровые решения в армии

Назначения будут согласованы с министром обороны и главнокомандующим

Украина готовит продолжение закупок пикапов

Президент Владимир Зеленский обсудил с заместителем руководителя Офиса президента Павлом Палисой отдельные кадровые вопросы в военной сфере и анонсировал новые назначения. Их проведут совместно с министром обороны Украины и главнокомандующим ВСУ. Об этом 28 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Имена и должности, которых коснутся кадровые изменения, глава государства пока не назвал. Также президент подчеркнул, что решения будут приниматься не единолично, а совместно с военным и оборонным руководством.

видео дня

"Обсудили с Павлом также отдельные кадровые вопросы в военной сфере. Проведём назначения совместно с министром обороны Украины и главнокомандующим ВСУ", - написал Зеленский.

Что известно о пикапах, ПВО и системе FREYJA

Помимо кадровых вопросов, Палиса доложил президенту о ситуации на фронте и в войсках, а также об имеющихся потребностях. По словам Зеленского, Украина готовит продолжение программы закупок пикапов на следующий год - речь идет об объемах и финансировании.

FREYJA / Инфографика: Главред

Также Палиса рассказал о взаимодействии с определенными партнерами по вопросам поставок в Украину средств ПВО, турелей и другого оборудования. Отдельно стороны обсудили приоритеты антибаллистической программы FREYJA и договоренности с производителями в Европе.

"Двигаемся по программе и приближаемся к созданию действительно эффективной антибаллистической системы", - отметил президент.

Как изменится подход к командованию после кадровых решений

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду отметил, что смена главнокомандующего не означает отступление с рубежей при малейшей угрозе, на что рассчитывают пропагандисты страны-агрессора.

"Михаил Драпатый очень хорошо понимает, когда необходимо беречь личный состав и отводить войска, а когда, наоборот, нужно удерживать позиции, чтобы не дать противнику получить преимущество на поле боя", - подчеркнул эксперт.

В то же время, сравнивая стили командования, аналитик признал, что предыдущий главнокомандующий действительно стремился удерживать позиции до последнего, но это не приводило к окружениям.

"С одной стороны, могу согласиться с тем, что в стиле командования Александра Сырского действительно было стремление удерживать рубеж до последнего и только после этого принимать решение о выводе войск. Такие ситуации были. Но с другой - это не приводило к окружениям или другим критическим последствиям, правда, ситуации порой были довольно экстремальными", - пояснил Коваленко.

Кадровые назначения в армии - новости по теме

Как сообщал Главред, летом в оборонном ведомстве и армии произошла масштабная кадровая ротация. 15 июля Михаил Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги своей работы. Он возглавлял Минобороны с января 2026 года.

Уже через несколько дней правительство определилось с временным руководителем ведомства. 20 июля Кабмин согласовал назначение Евгения Хмары временно исполняющим обязанности министра обороны. До этого Хмара исполнял обязанности главы СБУ.

Параллельно Украина продолжает работу над собственной противоракетной системой. В ноябре Зеленский рассказал, на каком этапе находится проект FREYJA, и заявил, что ракета и радар уже готовы. Систему создают совместно с европейскими производителями.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред