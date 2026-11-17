Партнеры получат более новое вооружение в случае предоставления Украине ракет сейчас, поясни президент Украины.

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Владимир Зеленский предложил решение по ракетам для систем Patriot / Коллаж: Главред, фото: ОП, US Army

Главное из заявлений Зеленского:

Украина предлагает обменять ракеты, заказанные Украиной, на перехватчики для систем Patriot

Партнеры получат более новое вооружение в случае предоставления Украине ракет сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский предложил партнерам обменять ракеты, заказанные Украиной, на перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, которые имеются в их запасах.

"Кроме того, у нас есть очень практичное предложение: Украине нужны перехватчики для Patriot и IRIS-T из запасов, которые у вас уже есть, а взамен мы можем предоставить вам новые ракеты, которые Украина уже заказала, по мере их производства", – сказал Зеленский, выступая на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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Президент пояснил, что партнеры получат более новое вооружение в случае предоставления Украине ракет сейчас.

"Мы все понимаем, что на новые ракеты-перехватчики существуют длинные очереди, но нам они нужны здесь и сейчас, а вам – необходимо пополнить свой арсенал. Поэтому это способ решить нашу насущную проблему и одновременно помочь вам получить новые ракеты для собственной обороны", – подчеркнул он.

Президент также призвал США не задерживать поставки.

Стало известно, когда Украина может получить новые ракеты для Patriot

Украинские ожидания относительно пополнения запасов боеприпасов для американских систем ПВО Patriot могут не оправдаться в ближайшие годы. Речь идёт о закупке 500 противоракет PAC-3 MSE общей стоимостью около 2,1 млрд долларов. Однако, как сообщает "Радио Свобода", начало поставок предварительно ожидается не ранее 2030 года.

Параллельно остаётся открытым вопрос о возможности производства этих ракет непосредственно в Украине. Для запуска выпуска Киеву необходимо получить от США соответствующую лицензию, но Пентагон пока не дал разрешения на передачу технологий. Американская сторона продолжает изучать перспективы такого сотрудничества.

Таким образом, Украина пока не имеет окончательного ответа ни относительно сроков получения заказанных боеприпасов, ни относительно возможности наладить их самостоятельное производство.

/ Главред

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

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