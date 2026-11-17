Сбои затронули iCloud, App Store, Apple Music и вход в учетную запись, а компания до сих пор не назвала причину.

https://glavred.info/world/tisyachi-skarg-za-kilka-hvilin-shcho-vidomo-pro-masshtabniy-zbiy-u-servisah-apple-10813070.html Ссылка скопирована

"Киевстар", женщина с телефоном / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие сервисы Apple вышли из строя 17 ноября

Что происходит с Apple Pay

Связан ли сбой с кибератакой

Вечером 17 ноября владельцы iPhone и других устройств Apple массово пожаловались на перебои в работе App Store, iCloud и Apple Pay. Количество жалоб на платежный сервис всего за несколько минут достигло примерно 2 тыс. Об этом сообщает Tom's Guide со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

По данным издания, проблемы начались около 19:45 по киевскому времени.

видео дня

Автор лайвблога издания Скотт Янкер предположил, что сбой не носит глобальный характер. По его словам, количество жалоб на разные сервисы существенно различается, а в ЕС, похоже, всё работает.

"Судя по сообщениям, я думаю, что это может быть проблема отдельных серверов", - написал журналист.

Какие сервисы Apple не работают

Помимо App Store, iCloud и Apple Pay, пользователи сообщали о проблемах с Apple Music, службой поддержки Apple Support, Apple Card, Apple Business Manager и входом через учетную запись Apple.

На официальной странице статуса Apple сбои появлялись постепенно в течение вечера (по киевскому времени):

около 19:53 - вход в iCloud: сервис "может работать медленно или быть недоступным";

около 20:20 - App Store, Apple Music и AppleCare on Device;

около 21:01 - Apple Business, Apple School Manager и Schoolwork.

На странице статуса для разработчиков также были отмечены проблемы с App Store Connect, Xcode Cloud, почтой iCloud Mail и веб-версией iCloud. Как отмечает TechCrunch, сбой в работе iCloud затронул всех пользователей.

Восстановили ли работу Apple Pay

В то же время Apple Pay на странице статуса компания обозначила как доступный. По данным Tom's Guide, количество жалоб на платежный сервис и Apple Card впоследствии резко уменьшилось, а покупки в приложениях (In-App Purchases) были отмечены как восстановленные.

По состоянию на 21:33 по киевскому времени часть сервисов, в частности iCloud и App Store Connect, оставалась в статусе сбоя. Официального заявления о причинах сбоев и сроках восстановления Apple не опубликовала.

Есть ли сбои в Украине

В Украине Downdetector также фиксировал жалобы на iCloud, Apple Pay и App Store, а также на работу мобильных операторов "Киевстар" и lifecell. Впрочем, количество жалоб в Украине было значительно меньше: максимум около 20 сообщений, тогда как в США в отдельные моменты - до тысячи.

В США в тот же вечер часть пользователей также жаловалась на сбои в сервисах Google, в частности на невозможность отправить письма в Gmail. С

Накануне, 15 ноября, фактчекеры PBS NewsHour, PolitiFact и Lead Stories опровергали посты в соцсетях о якобы всемирном интернет-блэкауте 17 ноября. На этот день Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Федеральная комиссия по связи (FCC) США запланировали проверку системы экстренного оповещения. Речь идет о кратковременном прерывании теле- и радиоэфира для передачи правительственных сообщений, а не об отключении интернета.

Можно ли считать сбой Apple кибератакой

Бывший правительственный "белый" хакер Джеймс Найт из компании Digital Warfare в комментарии Tom's Guide объяснил, почему проблемы с входом в аккаунт пользователи ощущают настолько остро.

"Когда не работает вход в Apple, это касается не только одного приложения", - отметил он.

В то же время эксперт предостерег от поспешных выводов относительно причин сбоя.

"Apple не сообщила, что вызвало сбой, поэтому пока никто не должен называть это атакой", - подчеркнул Найт.

Отдельно специалист призвал пользователей сохранять бдительность, ведь массовые сбои часто используют мошенники.

"Не паникуйте и не нажимайте на какие-либо письма или сообщения с просьбой "подтвердить Apple ID", которые могут появиться сегодня", - посоветовал эксперт.

Apple - новости по теме

Как сообщал Главред, в сентябре 2026 года компания представила новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Во время презентации Apple также показала первый складной iPhone. Это было первое крупное мероприятие компании после смены руководства.

Массовые жалобы пользователей Apple случались и раньше. В сентябре 2024 года владельцы смартфонов жаловались на обновление iOS 18, которое быстро разряжало батарею. Кроме того, часть устройств после обновления сильно перегревалась.

Компания также расширяет линейку ноутбуков. Apple планировала представить бюджетный MacBook 2026, который будет дешевле MacBook Air. По данным Bloomberg, устройство должно было стоить значительно меньше 999 долларов.

Читайте также:

Об источнике: Downdetector Downdetector - это ресурс, к которому люди обращаются, когда сервисы не работают. Downdetector работает на основе объективных, прозрачных отчетов пользователей и индикаторов проблем по всему Интернету.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред