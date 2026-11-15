Wi-Fi станет в разы быстрее без замены роутера: достаточно переставить одну вещь

Некоторые обычные бытовые устройства могут создавать радиопомехи и ухудшать качество беспроводного соединения.

https://glavred.info/techno/wi-fi-stanet-v-razy-bystree-bez-zameny-routera-dostatochno-perestavit-odnu-veshch-10812389.html Ссылка скопирована

Как улучшить сигнал Wi-Fi / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Какие устройства могут ухудшать работу Wi-Fi

Почему Bluetooth-колонки влияют на работу роутера

Где лучше разместить маршрутизатор для стабильного интернета

Медленный Wi-Fi не всегда означает проблемы с провайдером или устаревший роутер. Иногда причина нестабильного интернета кроется в неправильном расположении устройств в доме.

Главред расскажет, какие устройства могут ухудшать сигнал и где лучше установить роутер.

видео дня

Какие устройства могут ухудшать работу Wi-Fi

Одной из причин нестабильного интернет-соединения могут быть устройства, использующие технологию Bluetooth, пишет Express. В частности, речь идет о беспроводных колонках, наушниках и других гаджетах, подключающихся к смартфонам или компьютерам без кабеля.

Как объясняют специалисты британского интернет-провайдера Hyperoptic, обе технологии используют радиочастоту 2,4 ГГц. Когда устройства расположены слишком близко, их сигналы могут мешать друг другу, из-за чего скорость соединения снижается.

Особенно это касается Bluetooth-колонок, которые часто размещают рядом с роутером. Если интернет начал работать медленнее, стоит попробовать увеличить расстояние между ними.

Не только Bluetooth-гаджеты способны влиять на качество беспроводного соединения. Одним из распространённых источников радиопомех в доме является микроволновая печь. Во время работы она использует частоты вблизи диапазона 2,4 ГГц, поэтому может временно ухудшать сигнал Wi-Fi, особенно если роутер стоит неподалёку.

Когда нужно менять роутер / Инфографика: Главред

Чтобы улучшить качество соединения, роутер стоит разместить подальше от Bluetooth-устройств и микроволновой печи. Также лучше не прятать его в закрытый шкаф, поскольку открытое пространство помогает радиосигналу распространяться без лишних помех.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред