Wi-Fi станет в разы быстрее без замены роутера: достаточно переставить одну вещь

Читайте в материале:
- Какие устройства могут ухудшать работу Wi-Fi
- Почему Bluetooth-колонки влияют на работу роутера
- Где лучше разместить маршрутизатор для стабильного интернета
Медленный Wi-Fi не всегда означает проблемы с провайдером или устаревший роутер. Иногда причина нестабильного интернета кроется в неправильном расположении устройств в доме.
Главред расскажет, какие устройства могут ухудшать сигнал и где лучше установить роутер.
Какие устройства могут ухудшать работу Wi-Fi
Одной из причин нестабильного интернет-соединения могут быть устройства, использующие технологию Bluetooth, пишет Express. В частности, речь идет о беспроводных колонках, наушниках и других гаджетах, подключающихся к смартфонам или компьютерам без кабеля.
Как объясняют специалисты британского интернет-провайдера Hyperoptic, обе технологии используют радиочастоту 2,4 ГГц. Когда устройства расположены слишком близко, их сигналы могут мешать друг другу, из-за чего скорость соединения снижается.
Особенно это касается Bluetooth-колонок, которые часто размещают рядом с роутером. Если интернет начал работать медленнее, стоит попробовать увеличить расстояние между ними.
Не только Bluetooth-гаджеты способны влиять на качество беспроводного соединения. Одним из распространённых источников радиопомех в доме является микроволновая печь. Во время работы она использует частоты вблизи диапазона 2,4 ГГц, поэтому может временно ухудшать сигнал Wi-Fi, особенно если роутер стоит неподалёку.
Чтобы улучшить качество соединения, роутер стоит разместить подальше от Bluetooth-устройств и микроволновой печи. Также лучше не прятать его в закрытый шкаф, поскольку открытое пространство помогает радиосигналу распространяться без лишних помех.
Читайте также:
- Для всех владельцев Android готовят важное нововведение: что изменится
- Samsung Galaxy S27 Ultra получит новый дизайн: что с ним не так
- "Недорогой ремонт квартир в Киеве": за какие ошибки Google блокирует профиль компании
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред