Целым или нарезанным: как варить картофель, чтобы сохранить вкус и полезные свойства

Картофель можно сварить так, чтобы он сохранил вкус и питательные вещества. Узнайте, нужно ли нарезать клубни при засолке и сколько минут их готовить.

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Как правильно варить картофель / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему картофель лучше варить целиком

В какую воду класть клубни и когда солить

Сколько минут нужно для варки картофеля

Варка картофеля кажется одним из самых простых кухонных дел, однако даже в этом процессе есть нюансы, которые влияют на вкус, консистенцию и питательную ценность продукта. Важно не только правильно выбрать время приготовления, но и знать, нужно ли нарезать клубни, в какую воду их класть и когда добавлять соль.

Как пишет Interia, способ подготовки картофеля к варке имеет значение. Некоторые распространенные кухонные привычки могут приводить к потере витаминов и ухудшению текстуры готового блюда.

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Целый или нарезанный картофель лучше варить

Нарезка картофеля перед приготовлением кажется удобным способом сократить время варки. Однако у такого подхода есть недостаток: кусочки имеют большую площадь поверхности, контактирующей с водой. Из-за этого часть питательных веществ, в частности витаминов группы B и витамина C, может переходить в отвар.

Кроме того, кожура картофеля выполняет защитную функцию. Она помогает уменьшить потерю воды, витаминов и минералов во время термической обработки. Поэтому, если есть возможность, лучше варить клубни целиком и не очищать их заранее.

Это также положительно влияет на вкус и структуру готового картофеля. Он сохраняет больше естественной влаги и не так быстро разваривается.

В какую воду класть картофель - холодную или горячую

Температура воды в начале приготовления влияет на то, насколько равномерно прогреются клубни.

Если положить картофель в уже кипящую воду, внешний слой может быстро размякнуть, тогда как середина ещё будет оставаться твёрдой. Особенно заметна эта проблема при приготовлении крупных клубней, которым требуется больше времени, чтобы полностью свариться.

Холодная вода помогает картофелю постепенно прогреваться от поверхности к середине. Благодаря этому он готовится более равномерно. Кроме того, соль и специи, добавленные в начале, имеют больше времени, чтобы повлиять на вкус продукта.

Поэтому для обычного варки лучше всего заливать картофель холодной водой и только после этого ставить кастрюлю на плиту.

Видео о том, как сварить картофель, можно посмотреть здесь:

Когда нужно класть картофель в воду

Не стоит очищать картофель и оставлять его в воде на длительное время перед приготовлением. Во время замачивания часть крахмала и водорастворимых питательных веществ переходит в воду, что может сказаться на вкусе и текстуре.

Особенно важно учитывать это при приготовлении картофельного пюре. Если клубни слишком долго находятся в воде, они могут впитать лишнюю влагу. В результате пюре получится более жидким и утратит желаемую нежную консистенцию.

В то же время очищенный картофель не стоит надолго оставлять и на открытом воздухе. Под действием кислорода его поверхность начинает темнеть. Лучше всего подготовить клубни непосредственно перед варкой.

Когда добавлять соль при варке картофеля

Если важно, чтобы картофель имел равномерный вкус, соль рекомендуют добавлять в начале приготовления, когда клубни ещё находятся в холодной воде. Так она постепенно распределяется во время нагрева.

Если посолить картофель в конце варки, соль хуже проникает внутрь клубней. Поэтому вкус может быть менее равномерным, а для достижения желаемого результата иногда приходится использовать больше соли.

В то же время раннее добавление соли может несколько увеличить продолжительность приготовления. Если требуется более нежный вкус или картофель планируется подавать с другими солеными продуктами, количество соли можно отрегулировать в конце.

Сколько времени нужно варить картофель

Продолжительность приготовления зависит от размера клубней и их сорта. Обычно мелкий картофель варится примерно 15–20 минут, а крупный - 20–30 минут.

Однако ориентироваться только на часы не стоит. Самый простой способ проверить готовность - проткнуть картофель вилкой. Если она легко входит внутрь, клубни уже можно снимать с плиты.

Не следует слишком долго оставлять картофель в кипящей воде после того, как он стал мягким. Из-за переваривания клубни могут начать распадаться, а это затруднит дальнейшее приготовление блюд.

Правильно сваренный картофель должен быть мягким внутри, но сохранять форму. Именно такой результат поможет получить вкусный гарнир или основу для пюре.

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