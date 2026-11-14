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"Я выживу?": полицейский прикрыл собой ребенка во время удара дрона в Сумщине

Руслана Заклинская
14 ноября 2026, 17:07
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Ребёнок с бабушкой оказался среди руин после нападения оккупантов на Глухов.
Удар российского дрона в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Дрон РФ атаковал жилой район Глухова около 6:00
  • Во время эвакуации полицейский прикрыл собой 9-летнего мальчика
  • Один из правоохранителей ранен, угрозы жизни пострадавших нет

В Глухове в Сумской области полицейский Николай Савченко прикрыл собой 9-летнего мальчика, когда российский дрон во второй раз атаковал людей, которых спасали правоохранители. В результате повторного удара ранение получил его коллега Игорь Волошко, а женщину с внуком удалось доставить в больницу. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский в Telegram.

По его словам, за мгновение до взрыва испуганный мальчик спросил у полицейского, выживет ли он.

видео дня

"Я выживу?" - эти слова полицейскому сегодня утром сказал 9-летний мальчик - за мгновение до повторного удара дрона", - написал министр.

Что известно об ударе дрона по Глухову

По данным МВД, около 6:00 оккупанты нанесли удар дроном по обычному жилому кварталу Глухова. Среди руин дома полицейские Николай Савченко и Игорь Волошко обнаружили женщину и её 9-летнего внука. Именно мальчик услышал правоохранителей и позвал на помощь.

Чтобы остановить кровотечение, один из полицейских наложил женщине жгут. В этот момент поступило предупреждение об угрозе еще одного удара, поэтому правоохранители решили везти семью в больницу на служебном автомобиле. Как рассказал Выговский, далеко уехать не удалось.

"Успели отойти всего на несколько сотен метров, как дрон начал снижаться. Николай Савченко прикрыл мальчика собой и продолжал его успокаивать", - говорится в сообщении министра.

Несмотря на ранение Игоря Волошка, правоохранители посадили женщину с внуком в автомобиль и довезли до больницы. По данным МВД, угрозы жизни пострадавших нет.

Видео спасения 9-летнего мальчика в Сумской области / Фото: скриншот

Видео момента спасения можно посмотреть по ссылке.

Почему оккупанты нападают на тех, кто спасает

Министр подчеркнул, что такие атаки не случайны, и привел статистику работы экстренных служб за неделю.

"Оккупанты сознательно наносят повторные удары по гражданским лицам, по детям, по тем, кто приезжает на помощь. Только с начала недели спасатели и полицейские совершили почти 700 выездов для ликвидации последствий российских обстрелов в регионах Украины. Удалось спасти 41 человека", - подчеркнул Выговский.

Отдельно министр обратился к обоим правоохранителям.

"Спасибо вам, Николай и Игорь, за четкие, профессиональные и решительные действия, которые позволили спасти жизни", - написал он.

FPV-дрон
FPV-дрон / Инфографика: Главред

Удары по Сумской области - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 22 марта россияне атаковали спасателей ГСЧС в Сумах. Враг нанес повторный удар рядом с пожарной цистерной, когда бойцы уже собирались возвращаться в подразделение. В результате атаки был поврежден пожарный автомобиль, а личный состав успел отойти в безопасное место.

Подобную тактику оккупанты применяли и раньше. В частности, 27 февраля российские дроны нанесли удар по отелю в центре Сум, а впоследствии там прогремел повторный взрыв. В здании вспыхнул сильный пожар, людей вовремя эвакуировали в укрытие.

Об опасности повторных атак предупреждал и президент. После баллистического удара по Киеву 26 октября Владимир Зеленский заявил, что могут последовать повторные удары. Тогда ракеты попали на территорию университета, в парк Киото и рядом с жилыми домами.

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