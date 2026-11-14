"Я выживу?": полицейский прикрыл собой ребенка во время удара дрона в Сумщине

Главное:
- Дрон РФ атаковал жилой район Глухова около 6:00
- Во время эвакуации полицейский прикрыл собой 9-летнего мальчика
- Один из правоохранителей ранен, угрозы жизни пострадавших нет
В Глухове в Сумской области полицейский Николай Савченко прикрыл собой 9-летнего мальчика, когда российский дрон во второй раз атаковал людей, которых спасали правоохранители. В результате повторного удара ранение получил его коллега Игорь Волошко, а женщину с внуком удалось доставить в больницу. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский в Telegram.
По его словам, за мгновение до взрыва испуганный мальчик спросил у полицейского, выживет ли он.
"Я выживу?" - эти слова полицейскому сегодня утром сказал 9-летний мальчик - за мгновение до повторного удара дрона", - написал министр.
Что известно об ударе дрона по Глухову
По данным МВД, около 6:00 оккупанты нанесли удар дроном по обычному жилому кварталу Глухова. Среди руин дома полицейские Николай Савченко и Игорь Волошко обнаружили женщину и её 9-летнего внука. Именно мальчик услышал правоохранителей и позвал на помощь.
Чтобы остановить кровотечение, один из полицейских наложил женщине жгут. В этот момент поступило предупреждение об угрозе еще одного удара, поэтому правоохранители решили везти семью в больницу на служебном автомобиле. Как рассказал Выговский, далеко уехать не удалось.
"Успели отойти всего на несколько сотен метров, как дрон начал снижаться. Николай Савченко прикрыл мальчика собой и продолжал его успокаивать", - говорится в сообщении министра.
Несмотря на ранение Игоря Волошка, правоохранители посадили женщину с внуком в автомобиль и довезли до больницы. По данным МВД, угрозы жизни пострадавших нет.
Видео момента спасения можно посмотреть по ссылке.
Почему оккупанты нападают на тех, кто спасает
Министр подчеркнул, что такие атаки не случайны, и привел статистику работы экстренных служб за неделю.
"Оккупанты сознательно наносят повторные удары по гражданским лицам, по детям, по тем, кто приезжает на помощь. Только с начала недели спасатели и полицейские совершили почти 700 выездов для ликвидации последствий российских обстрелов в регионах Украины. Удалось спасти 41 человека", - подчеркнул Выговский.
Отдельно министр обратился к обоим правоохранителям.
"Спасибо вам, Николай и Игорь, за четкие, профессиональные и решительные действия, которые позволили спасти жизни", - написал он.
Удары по Сумской области - новости по теме
Как сообщал Главред, в ночь на 22 марта россияне атаковали спасателей ГСЧС в Сумах. Враг нанес повторный удар рядом с пожарной цистерной, когда бойцы уже собирались возвращаться в подразделение. В результате атаки был поврежден пожарный автомобиль, а личный состав успел отойти в безопасное место.
Подобную тактику оккупанты применяли и раньше. В частности, 27 февраля российские дроны нанесли удар по отелю в центре Сум, а впоследствии там прогремел повторный взрыв. В здании вспыхнул сильный пожар, людей вовремя эвакуировали в укрытие.
Об опасности повторных атак предупреждал и президент. После баллистического удара по Киеву 26 октября Владимир Зеленский заявил, что могут последовать повторные удары. Тогда ракеты попали на территорию университета, в парк Киото и рядом с жилыми домами.
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