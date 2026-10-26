РФ атаковала баллистикой Киев, есть погибшие: могут быть повторные удары

Украина находится под постоянной угрозой атак со стороны РФ. Вечерний удар может повториться.

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Ликвидация последствий баллистического обстрела в столице продолжается / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщил Зеленский:

Россия вечером 26 октября атаковала людные места в Киеве

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие

Под завалами могут находиться люди

Страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по территории одного из университетов Киева и фактически по кампусу рядом с ним, а также по парку "Киото", по территории рядом со станцией метро и жилым домам.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, пока точно неизвестно, сколько людей пострадало, но, к сожалению, есть погибшие и раненые.

видео дня

"Продолжаются спасательные работы. Много разрушений, есть информация и о том, что люди могут находиться под завалами. Все службы находятся на местах и выполняют свою работу - спасают людей", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что ракеты попали в очень людные места, и рядом нет ни одного военного объекта. Этот удар РФ нанесла прямо по городу, по инфраструктуре.

"К сожалению, возможны повторные удары. Продолжается также атака "шахедами" как против Киева, так и против других наших городов и населённых пунктов", - предупредил украинцев президент.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Искусственные задержки ПВО помогают террору РФ

Зеленский напомнил, что сейчас угроза российских атак для Украины постоянна, поэтому для Киева важно, чтобы политические договоренности оперативно реализовывались на уровне команд.

"Важно, чтобы у партнеров было понимание того, что Украине нужны надлежащие инструменты для уничтожения пусковых установок российской баллистической ракеты. Это было бы самым эффективным способом спасения жизней. Важно, чтобы мир видел, что Россия не демонстрирует ничего, кроме желания убивать и продолжать войну. Украина не должна оставаться наедине с этим, и это исключительно вина России, что война до сих пор продолжается и люди до сих пор гибнут. Пожалуйста, берегите себя. Всем партнерам следует быть на стороне Украины, на стороне защиты жизни", - подытожил он.

Сколько баллистических ракет РФ может запускать по Украине ежемесячно

Главред писал, что, по словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия может запускать по Украине до 300 баллистических ракет в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов.

В то же время у Украины критически мало ракет-перехватчиков для систем ПВО, поэтому необходимо усиливать превентивные действия против РФ. Речь идет о симметричных ударах.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 26 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты запустили по столице баллистические ракеты. В Деснянском районе зафиксировано попадание возле общежития одного из университетов.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что в результате российских обстрелов Днепропетровской области погибли четыре человека, ещё 22 получили ранения. В Виннице российский беспилотник попал в многоэтажное здание, в результате чего пострадали шесть человек.

Накануне, утром 25 октября, российские оккупационные войска атаковали Полтаву беспилотниками. В результате удара зафиксировано попадание в здание торгового комплекса.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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