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Индукционные плиты теряют популярность: многие возвращаются к одному варианту

Алексей Тесля
26 октября 2026, 23:02
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Даже небольшой скол на краю панели индукции способен превратиться в постоянный источник раздражения.
Газовая плита
Какая варочная поверхность более практична / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • У газовых плит есть важное преимущество
  • Главный плюс индукции заключается в высокой энергоэффективности

Когда в доме есть маленькие дети, поддержание чистоты на кухне превращается в ежедневную задачу. Именно поэтому индукционная варочная панель с ровной стеклянной поверхностью кажется удобной альтернативой газовой плите.

На ней нет сложных решёток, а большинство загрязнений можно убрать обычной салфеткой. Однако со временем выясняется, что у такой техники есть не только достоинства, но и недостатки, пишет Blikk.

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Одним из неприятных сюрпризов может стать повреждение стеклокерамики. Даже небольшой скол на краю панели способен превратиться в постоянный источник раздражения: в трещине накапливаются жир и остатки пищи, которые трудно удалить. При этом ремонт обходится дорого.

В некоторых случаях замена верхней стеклянной поверхности стоит настолько много, что покупка новой плиты становится вполне реальной альтернативой. У газовых моделей подобные проблемы зачастую решаются проще: повреждённые решётки и отдельные элементы можно заменить без серьёзных затрат.

Не всем пользователям нравятся и сенсорные органы управления. Несмотря на современный внешний вид, они могут оказаться неудобными в повседневном использовании. Если на панель попадает вода или пища, реакция датчиков иногда становится нестабильной.

Кроме того, при одновременной работе нескольких конфорок на высокой мощности некоторые индукционные модели автоматически распределяют доступную энергию между ними. В результате нагрев может оказаться слабее ожидаемого. Это не обязательно свидетельствует о неисправности - такое поведение связано с особенностями конструкции конкретных устройств.

У газовых плит есть преимущество, которое сложно оценить только по техническим характеристикам: пользователь видит пламя и сразу понимает, насколько интенсивно нагревается посуда. Чтобы изменить нагрев, достаточно повернуть механический регулятор. Для тех, кто привык контролировать приготовление пищи непосредственно по размеру пламени, такой способ управления может быть значительно удобнее сенсорного.

Различия проявляются и при выборе кухонной утвари. Индукционная панель работает за счёт электромагнитного поля, поэтому для неё необходима посуда с подходящим ферромагнитным дном. Не каждая кастрюля или сковорода будет совместима с такой техникой, а разные модели посуды могут нагреваться с неодинаковой скоростью. Газовые конфорки в этом отношении универсальнее: на них можно использовать практически любую термостойкую посуду, включая кастрюли, которые только что достали из духовки, если производитель допускает такое применение.

Как отмыть плиту на кухне инфографика
/ Главред

При этом отказываться от индукции только из-за перечисленных неудобств было бы несправедливо. Её главное преимущество заключается в высокой энергоэффективности: энергия передаётся непосредственно посуде, а не расходуется преимущественно на нагрев окружающего воздуха. Благодаря этому приготовление пищи может занимать меньше времени.

Кроме того, поверхность вокруг кастрюли обычно нагревается меньше, чем у традиционных электрических плит, что особенно важно для семей с маленькими детьми. Впрочем, сама посуда и зона под ней всё равно могут оставаться горячими.

Газовые модели, в свою очередь, привлекают простотой управления, привычным принципом работы и отсутствием строгих требований к совместимости посуды. Именно эти особенности заставляют некоторых владельцев современных индукционных панелей задумываться о возвращении к традиционной плите.

В конечном счёте универсального решения нет. Индукция подойдёт тем, кто ценит быстрый нагрев, экономичность и лёгкость ежедневной уборки. Газовая плита может оказаться предпочтительнее для тех, кому важны механические регуляторы, наглядный контроль пламени и свобода выбора посуды. Поэтому при покупке стоит учитывать не только дизайн и технологичность устройства, но и то, насколько комфортно будет пользоваться им каждый день.

Смотрите видео - как следить за плитой:

В ролике показывают, как быстро очистить решетку газовой плиты от застарелого жира и нагара без долгого оттирания. Для этого понадобятся лишь сода и средство для мытья посуды.

Автор пошагово объясняет процесс и демонстрирует, как размягчить стойкие загрязнения, чтобы легко удалить их с поверхности.

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Об источнике: издание Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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