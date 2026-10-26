"Сложное решение": в Кабмине объяснили, что будет с бронированиями после 1 декабря

Более 90–95% работников энергетики и ОПК будут перебронированы, а до 1 декабря бизнесу предложат новый общественный договор.

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Бронь для работников под вопросом: правительство готовит новые правила для бизнеса / Коллаж: Главред, фото: Коллаж Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, Главред

Кратко:

Корецкий прогнозирует, что более 90–95% работников энергетики и ОПК будут перебронены

Правительство отделяет критичность предприятия от экономических критериев бронирования

До 1 декабря бизнесу должны предложить новый общественный договор о мобилизации

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий прогнозирует, что после изменений в системе бронирования более 90–95% работников предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов будут перебронены. В то же время правительство призывает бизнес к модели, при которой предприятия будут обеспечивать прогнозируемую мобилизацию части персонала. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления на 12-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ), передает "Интерфакс-Украина".

Глава правительства объяснил, почему финансовая дисциплина компании больше не будет равна её стратегическому значению для государства.

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"Мы разделяем понятие критичности и экономические критерии бронирования. Это очень важно. Почему? Потому что заработная плата и отсутствие налоговой задолженности - это не одно и то же, что критичность предприятия", - сказал Корецкий.

Премьер признал, что нынешние требования приносят пользу бюджету, однако обозначил круг отраслей, которые правительство считает действительно ключевыми для страны.

"Это важно, это действительно позволяет выявить нарушения, навести порядок и получить дополнительные поступления, но это не равнозначно критичности. Критически важными являются энергетика, оборонно-промышленный комплекс, связь, жилищно-коммунальные услуги, аптеки, продукты питания, логистика и так далее", - пояснил он.

По оценке премьера, часть компаний получила статус, не соответствующий реальной специфике их деятельности.

"Но есть предприятия, и их уже немало, которые попали в этот список в большей степени из-за заработной платы и отсутствия налоговой задолженности. Поэтому мы отделяем критичность от экономики", - подчеркнул Корецкий.

Почему правительство пересматривает правила бронирования?

Корецкий заявил, что работникам энергетики и ОПК не о чем беспокоиться, ведь более 90–95% из них будут перебронированы. В то же время проблемой премьер назвал компании, которые массово бронируют персонал без соответствующего объема производства.

"Но то, что создают большое количество предприятий, будь то ИТ или условно ОПК, где производят три дрона, а сотни людей забронированы, - я условно упрощаю, гиперболизирую в определенном смысле, но так и есть. И таких случаев очень много. Подрядные организации. И это растет, растет, растет", - добавил он.

По словам премьер-министра, изменение правил должно сократить количество несправедливых бронирований и в то же время не дать экономике рухнуть. Кроме того, новые подходы должны дать действующим военным четкое понимание ротации.

"Сказать, что эти правила мобилизации и бронирования дадут идеальный результат - нет, такого нет, но мы, как минимум, останавливаем бесконечный рост числа порой нечестно забронированных", - отметил Корецкий.

Что правительство предлагает бизнесу вместо безусловной брони?

Ключевое предложение Кабмин адресует работодателям: бронирование персонала должно сочетаться с добровольным мобилизационным обязательством компаний.

"А теперь самое главное, с чем я обращаюсь к предприятиям, бизнесу, экономическому сектору: нам нужно совместно придумать новую социальную модель, при которой пусть все будут забронированы, но предприятия обеспечивают прогнозируемую мобилизацию людей в армию. Это идеалистическая модель. Если бы удалось найти такое решение, то отпала бы необходимость искать людей на улицах", - заявил Корецкий.

По мнению премьера, игнорирование этой идеи станет серьёзным просчётом для государства.

"А если бизнес, предприниматель, менеджер, руководитель берет на себя такое обязательство - то ничего больше и не нужно, это новый общественный договор. Но не думать, не готовиться к этому - это суперстратегическая ошибка", - подчеркнул он.

Глава правительства связал срочность решений с возможным усилением мобилизации в России, которая может достичь 300–500 тысяч человек. По его словам, без заблаговременной подготовки государству вновь придется принимать непопулярные решения в ручном режиме, поэтому Корецкий анонсировал встречу с представителями бизнеса по этому вопросу.

"Тогда речь уже пойдет не о бронировании, не о процентах. На повестке стоит вопрос выживания государства, и поэтому на это нужно обратить внимание. Поиск путей усиления ответственности тех, кто скрывается, также стоит на повестке дня - это все комплексная история. До 1 декабря мы должны разработать новый общественный договор", - подытожил Корецкий.

Координационный центр по организации бронирования / Инфографика: Главред

Адвокат объяснил, что нужно проверить в связи с изменениями в бронировании

Изменения правил бронирования могут повлиять на работников критически важных предприятий, а военнообязанным стоит проверить оформление и актуальность документов на отсрочку. Адвокат Алексей Мендрук проанализировал правительственные решения и рассказал, на какие моменты следует обратить внимание гражданам и работодателям. Об этом сообщил адвокат Алексей Мендрук в видео на YouTube.

Предприятиям следует проверить основания, по которым они получили статус критически важных, и следить за обновлением отраслевых и региональных требований. Больше всего вопросов, по мнению адвоката, может возникнуть у компаний, которые соответствовали преимущественно экономическим критериям. Окончательные условия можно будет оценить после обнародования соответствующих правил.

Мендрук также обратил внимание на возможный пересмотр подхода к стопроцентному бронированию работников.

"Как вы поняли, 100-процентного бронирования уже не будет. А если оно и будет, то только при условии механизма, когда часть таких людей всё же будут отправлять на фронт по определённой процедуре, которую мы также увидим", - сказал Мендрук.

Как проверить право на отсрочку

Военнообязанным адвокат советует убедиться, что их право на отсрочку должным образом оформлено, а подтверждающие документы остаются актуальными. Самого наличия оснований для отсрочки может быть недостаточно, если соответствующий статус не оформлен официально.

Для этого Мендрук рекомендует обратиться в Центр предоставления административных услуг или воспользоваться приложением "Резерв+".

"Если у вас есть право на отсрочку, обновите эти документы, обратитесь в ЦНАП или через "Резерв+", оформите отсрочку", - советует адвокат.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Отдельно Мендрук призвал проверить срок действия отсрочки и информацию о ней в системе. По его наблюдениям, в одних случаях продление происходит автоматически, тогда как в других возникают трудности при обращении в ЦНАПы. Это не означает, что автоматическое продление гарантировано каждому военнообязанному.

Людям, у которых есть основания для отсрочки по состоянию здоровья, адвокат рекомендует проверить медицинские документы. Они могут понадобиться при прохождении военно-врачебной комиссии или обжаловании ее заключения.

Бронирование работников - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 октября Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней - до 29 января 2027 года. Об итогах голосования сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За продление военного положения проголосовали 293 народных депутата, а за продление мобилизации - 281 парламентарий.

Премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что пересмотр системы бронирования не приведет к радикальным изменениям для критически важных предприятий оборонной и энергетической отраслей. По его словам, Генеральный штаб нуждается в пополнении личного состава, поэтому правительство работает над соответствующими изменениями. Премьер также отметил, что некоторые предприятия искусственно увеличивают штат и бронируют всех сотрудников.

Адвокат Алексей Мендрух в видео на своем YouTube-канале объяснил, что военно-учетная специальность сама по себе не является основанием для отказа в бронировании. Механизм бронирования от мобилизации регулирует постановление Кабинета министров №76. Оно предусматривает подачу списков военнообязанных в электронной форме через портал "Дія".

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О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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