Правила бронирования переписали: кто потеряет бронь и что нужно сделать до 20 октября

Кабмин пересматривает правила бронирования работников: какие квоты предлагают для энергетики, ОПК и ЖКХ, как считать лимиты и что угрожает предприятиям.

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Бронирование работников хотят сократить: что решил Кабмин и к чему готовиться бизнесу / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Кого могут лишить бронирования после решения Кабмина и какие квоты предлагают

Могут ли предприятия потерять работников из-за новых правил резервирования

Сохранят ли энергетикам и предприятиям ОПК 100% призывной квоты и что изменится для ЖКХ

Кабинет министров Украины 13 октября 2026 года согласовал изменения в правилах бронирования военнообязанных работников, однако окончательные квоты для отдельных категорий критически важных предприятий оставил на доработку.

Главред выяснил, какие изменения предлагалось ввести, почему новые правила вызвали беспокойство в парламенте и среди представителей коммунальной сферы, а также какие вопросы остаются нерешенными после заседания правительства.

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Что изменится в бронировании работников после решения Кабмина 13 октября

Главная неопределенность после заседания Кабмина касается окончательных процентных квот на бронирование. Правительство согласовало изменения в правилах, но решило доработать параметры лимитов для отдельных категорий предприятий. По информации СМИ, на окончательное согласование отвели пять дней. О решении сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Информацию о постановлении также подтвердил источник в правительстве агентству Интерфакс-Украина.

"Документ приняли с однодневной отсрочкой на доработку, а в части процента бронирования - с пятидневной. Но, по словам моих источников, удалось, похоже, убрать эту норму относительно базы для расчета 50%", - написал Ярослав Железняк.

По словам депутата, чиновники могли отказаться от предложения изменить принцип расчета 50-процентной квоты. Речь идет о норме, которая предусматривала неучет работников с другими законными основаниями для отсрочки при определении количества людей, которых предприятие может зарезервировать.

"Оставили, что в неё можно включать работников с отсрочкой (студенты, сиделки, родители троих детей). То есть так, как есть сейчас", - уточнил Железняк.

Сообщение в Telegram-канале Ярослава Железняка / Скриншот

Собеседник "Интерфакс-Украина" в правительстве также сообщил, что расчетная база бронирования, скорее всего, останется неизменной.

Отдельно правительство одобрило создание Координационного центра по вопросам бронирования. Его организационные параметры также должны были быть доработаны. По предварительному замыслу, новый орган должен участвовать в определении критически важных предприятий и согласовании условий бронирования.

Кого могут лишить 100% бронирования и какие квоты предлагали для ЖКХ

Энергетические компании и предприятия оборонно-промышленного комплекса могли лишиться возможности бронировать всех военнообязанных работников. Первоначальная редакция правительственного проекта предусматривала снижение максимальной квоты со 100% до 85%. Для части предприятий жилищно-коммунального хозяйства предлагалось сократить лимит с 75% до 60%.

Как сообщали Forbes Ukraine и Экономическая правда, предложенные изменения касались предприятий топливно-энергетического сектора и их подрядчиков, производителей трансформаторов и других компаний, обеспечивающих работу энергетической и газотранспортной систем. В перечень также вошли предприятия оборонно-промышленного комплекса, определенные Министерством обороны как критически важные для функционирования экономики в особый период.

Для предприятий ЖКХ, отвечающих за отопление, снабжение горячей и холодной водой, водоотведение и вывоз мусора, первоначальный проект предусматривал снижение максимальной доли зарезервированных работников с 75% до 60%.

Для остальных критически важных предприятий в проекте сохранялся лимит в 50%.

В то же время в ходе обсуждения рассматривался компромиссный подход. По информации "Экономической правды", он предусматривал возможность сохранить стопроцентное бронирование для работников, которые непосредственно ремонтируют и обслуживают энергетическую инфраструктуру, теплосети и системы водоснабжения, а также участвуют в производстве оружия. К вспомогательному персоналу могли бы применяться общие ограничения.

Такой подход предполагал бы разные квоты в зависимости от функций работника. Однако окончательного решения относительно процентных лимитов на заседании правительства принято не было.

"Дали пять дней на доработку этих процентных показателей. Окончательного решения по этому вопросу пока нет", - сообщил собеседник "Экономической правды" в правительстве.

Сможет ли Координационный центр лишать предприятия статуса критически важных

Создание Координационного центра по вопросам бронирования может повлиять на порядок определения предприятий как критически важных и согласования квот. Согласно первоначальному проекту, без рекомендации этого органа предприятия не могли бы получить соответствующий статус или согласовать бронирование более 50% военнообязанных работников. Также предусматривалась возможность рекомендовать лишение предприятия статуса критически важного.

По информации "Экономической правды", центр планировалось создать как консультативно-совещательный орган Кабинета министров. В его состав должны были войти до 17 представителей различных государственных органов, а сопредседателями должны были стать представители Министерства экономики и Министерства обороны.

Сообщение в Telegram-канале Ярослава Железняка / Скриншот

Среди потенциальных членов Координационного центра называли представителей Министерства внутренних дел, Министерства цифровой трансформации, органов управления инфраструктурой, Генерального штаба Вооруженных сил, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Пенсионного фонда и Гоструда. Также предполагалось участие представителей СБУ, Службы внешней разведки и Главного управления разведки Министерства обороны.

По первоначальному замыслу, центр должен был согласовывать критерии критичности предприятий. Его рекомендации могли стать необходимым условием для получения соответствующего статуса и резервирования более 50% военнообязанных работников.

Кроме того, в проекте речь шла о возможности рекомендовать лишение предприятия статуса критически важного.

Ярослав Железняк раскритиковал инициативу из-за неопределенности полномочий будущего органа, критериев его работы и процедуры обжалования решений.

"Вообще вот эта идея, когда без каких-либо изменений в законе создается, по факту, создается новый госорган с неизвестным составом, без критериев, без сроков, без процедуры обжалования, где большинство составляют представители спецслужб, и они будут решать один из главных для бизнеса вопросов", - написал народный депутат.

Сообщение в Telegram-канале Ярослава Железняка / Скриншот

Депутат также поставил под сомнение необходимость участия представителей отдельных спецслужб в работе центра. По его мнению, отсутствие четких критериев, сроков и процедуры обжалования может создать дополнительную правовую неопределенность для предприятий.

Оставят ли оборонным предприятиям 100% бронирование работников

Сохранение достаточного количества специалистов имеет принципиальное значение для предприятий оборонной промышленности, которые выполняют государственные контракты и наращивают производство вооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара, озвучив позицию ведомства во время встречи с журналистами 10 октября. По его словам, государство должно учитывать потребности предприятий, которым поручено наращивать выпуск продукции, необходимой для фронта.

"Если перед предприятиями ставится задача наращивать производство критически важных для фронта систем и государство дает им контракты, оно должно создать условия для выполнения этих контрактов", - заявил Евгений Хмара.

Министр также подчеркнул, что система бронирования должна быть справедливой и учитывать вклад каждого предприятия в обеспечение армии. В то же время государство должно сохранять специалистов, без которых невозможно выполнять оборонные заказы.

"Позиция Министерства обороны - максимально сохранять человеческий капитал оборонной промышленности", - отметил глава ведомства.

Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Что изменится для предприятий до 20 октября и нужно ли подтверждать критичность

Первоначальный проект постановления предусматривал пересмотр отраслевых критериев, по которым предприятия получают статус критически важных, до 20 октября. От этих критериев зависит возможность резервирования военнообязанных работников. Однако после заседания правительства 13 октября осталось неясным, сохранят ли этот срок и каким будет окончательный порядок пересмотра требований.

Согласно первоначальному варианту документа, все министерства и областные государственные администрации должны были пересмотреть соответствующие отраслевые критерии. После этого их предполагалось согласовывать с Координационным центром, если соответствующие положения останутся в окончательной редакции постановления.

Открытым остается и вопрос о предприятиях, которые уже подтвердили свой статус критически важных. В первоначальном проекте не было четкого объяснения, как именно будут применяться новые квоты к уже предоставленным бронированиям, если они превысят потенциально установленные лимиты.

Ярослав Железняк также обращал внимание на отсутствие в первоначальном варианте документа четких сроков, критериев и процедуры обжалования решений Координационного центра. Кроме того, по его информации, публичных консультаций по проекту не планировалось.

Как будет рассчитываться квота бронирования и почему предприятия могут потерять часть лимита

Отдельные споры вызвало предложение изменить не только максимальное количество забронированных работников, но и сам принцип расчета квоты. В первоначальной редакции проекта предлагалось не учитывать работников, у которых уже есть другие законные основания для отсрочки от мобилизации.

Согласно подходу, действовавшему на момент обсуждения, квоту определяли исходя из общей численности военнообязанных работников предприятия с учетом установленных законодательством правил. Например, если в компании работают 100 военнообязанных, она, по общему правилу, может забронировать 50 человек при условии, что имеет соответствующий статус и соблюдает другие требования.

Первоначальная редакция проекта предусматривала иной механизм: процент бронирования предлагалось рассчитывать только исходя из количества работников, не имеющих других законных оснований для отсрочки в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

К таким категориям относятся, в частности, люди с инвалидностью, отдельные категории родителей, воспитывающих троих и более детей, граждане, осуществляющие предусмотренный законом уход, а также учащиеся, соответствующие установленным требованиям для получения отсрочки.

По пояснению "Экономической правды", предприятие со 100 военнообязанными работниками, среди которых 30 человек уже имели другие основания для отсрочки, согласно первоначальному проекту могло бы бронировать не 50, а 35 человек. То есть квоту предлагалось определять только исходя из количества работников без других оснований для отсрочки.

В таком случае предприятие могло бы потерять часть квоты даже без сокращения штата. Работники с другими законными основаниями для отсрочки оставались бы в компании, однако их не учитывали бы при определении количества коллег, которых можно забронировать.

После заседания правительства Ярослав Железняк сообщил, что эту норму, по информации его источников, решили убрать. Если сведения подтвердятся окончательным текстом постановления, для расчета квоты и в дальнейшем будут учитываться работники, имеющие другие законные основания для отсрочки.

Сообщение в Telegram-канале Ярослава Железняка / Скриншот

В то же время до обнародования окончательного документа нельзя однозначно утверждать, что механизм расчета останется неизменным.

Почему новые правила бронирования могут спровоцировать увольнение работников

Изменение принципа расчета квоты могло бы повлиять не только на количество забронированных работников, но и на кадровые решения предприятий. Народный депутат Украины Александр Федиенко, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, предупредил о рисках для работников, у которых уже есть собственные основания для отсрочки.

В посте в Facebook он пояснил, что изменение одного правила может повлечь за собой ряд кадровых решений, которые повлияют на работу всего предприятия. По его мнению, работодатели могут лишиться стимула сохранять в штате работников, которых не будут учитывать при определении квоты бронирования.

"Работник с собственной отсрочкой не увеличивает квоту предприятия; его присутствие в штате не помогает забронировать других; работодатель, стремящийся сохранить максимальное количество забронированных работников, может начать рассматривать таких людей как невыгодных для штатной структуры", - пояснил депутат.

Федиенко призвал правительство оценить социальные и экономические последствия нововведений и рассмотреть альтернативные способы контроля за соблюдением правил бронирования. Вместо введения норм, которые могут создать дополнительные кадровые проблемы, он предлагает усилить контроль за выполнением действующих требований и применять санкции к предприятиям, злоупотребляющим правом на резервирование.

"Оценивало ли ваше правительство социальные и экономические последствия исключения работников с личной отсрочкой из расчетной базы квоты, в частности риск дискриминационного отношения к многодетным родителям, студентам и другим защищенным категориям?" - обратился он к представителям правительства.

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После заседания Кабмина депутат также обратил внимание на то, что окончательные процентные лимиты оставили на доработку, тогда как создание Координационного центра по вопросам бронирования правительство согласовало отдельно.

"Парламент направляет Кабмину замечания, а Кабмин просто даже не обращает на них внимания", - написал Федиенко , комментируя решение правительства.

Отдельное беспокойство у него вызвала структура нового центра, в который планировалось привлечь представителей СБУ, ГУР, Службы внешней разведки, Национальной полиции и других государственных органов. По мнению депутата, введение такого механизма требует четкого обоснования полномочий и учета возможных последствий для предприятий.

Почему сокращение бронирования может затруднить подготовку к зиме

Сокращение количества забронированных работников может создать дополнительные трудности для энергетических и коммунальных предприятий в преддверии отопительного сезона. Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что кадровый дефицит в этой сфере уже ощутим, поэтому удержание специалистов, обеспечивающих работу городской инфраструктуры, имеет особое значение.

В комментарии hromadske чиновник обратил внимание на риски для водоканалов и других предприятий, от которых зависит стабильное функционирование города зимой.

"Изменены проценты резервирования кадров на предприятиях энергетического сектора, в том числе и на водоканалах. То, что это происходит в преддверии отопительного сезона, - это негативно, по-другому сложно сказать. Но людей уже сейчас не хватает, соответственно - в течение отопительного сезона каждая рабочая рука будет на вес золота. Очень не хотелось бы, чтобы у нас сократилось количество рабочего персонала, который так важен для выживания зимой в Киеве", - заявил Петр Пантелеев.

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Проблему кадрового дефицита в коммунальной сфере также прокомментировал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. В комментарии УНИАН он отметил, что нехватка работников рабочих специальностей возникла еще до полномасштабной войны, а найти замену опытным электрикам, энергетикам и другим техническим специалистам непросто.

По его словам, предприятия уже работают в условиях дефицита персонала, а дополнительное сокращение числа штатных сотрудников может затруднить обслуживание инфраструктуры.

"Это действительно серьезные вызовы, которые придется как-то решать. Как действовать, например, водоканалу, если сократят бронирование? Где искать людей и кто пойдет на эти должности? Ситуация с высокой долей пенсионеров среди электриков и энергетиков всем и так прекрасно известна", - сказал Олег Попенко.

По оценке эксперта, еще до войны на коммунальных предприятиях не хватало 45–50 % работников рабочих специальностей. Он считает, что дальнейшее сокращение кадрового ресурса может сказаться не только на работе предприятий, но и на качестве услуг для населения.

"Это огромная проблема, которая нависает над всеми нами. Она касается не только водоканала, но и тепловиков, и каждого из нас как потребителя коммунальных услуг", - подытожил Попенко.

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Изменятся ли правила отсрочки от мобилизации и что уже решено

Отдельную дискуссию вызвали возможные изменения в законодательстве в сфере мобилизации, в частности относительно оснований для отсрочки отдельных категорий граждан. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал не делать преждевременных выводов, поскольку предложения о законодательных изменениях не тождественны принятому закону.

"Прежде чем делать громкие выводы о якобы неизбежном сужении прав граждан, стоит разобраться, о чем именно идет речь. В публичном пространстве обсуждаются возможные изменения в законодательстве в сфере мобилизации", - отметил он в посте в Facebook.

По словам омбудсмена, среди предложений обсуждается пересмотр оснований для отсрочки для отдельных категорий граждан, в частности родителей детей с инвалидностью, людей, имеющих родственников с инвалидностью, и лиц, постоянно ухаживающих за членами семьи. Также поднимается вопрос об ужесточении требований к бронированию работников и изменении критериев определения предприятий как критически важных.

"Однако важно расставить точки над "i": речь идет о возможных законодательных изменениях, а не о принятом законе. Это принципиальная разница, которую не стоит упускать из виду за громкими заголовками", - подчеркнул он.

Лубинец сообщил, что соответствующий законопроект в Офис омбудсмена Украины не поступал. Поэтому он не может рассматривать его как официально полученный документ или давать окончательную правовую оценку на основании сообщений третьих сторон.

"Стоит ли будоражить общество текстом, правовой статус которого, последствия и перспективы принятия которого еще требуют выяснения? Я убежден, что ответственная коммуникация требует иного подхода", - пояснил Лубинец.

В то же время отсутствие окончательного решения не отменяет необходимости оценивать потенциальные последствия законодательных инициатив. Особое внимание омбудсман планирует уделить возможным рискам для детей с инвалидностью, людей, нуждающихся в постоянном уходе, и их семей.

"Защита прав детей, в частности детей с инвалидностью, поддержка людей, нуждающихся в постоянном уходе, и их семей - чрезвычайно важны. Дети и семьи, которые зависят от помощи близких, не должны становиться заложниками несовершенных законодательных решений", - добавил чиновник.

Лубинец также подчеркнул, что пересмотр правил бронирования должен учитывать потребности обороны, бесперебойную работу критически важной инфраструктуры и защиту трудовых прав людей.

"Пересмотр соответствующих правил должен учитывать потребности обороны, бесперебойную работу критически важной инфраструктуры и защиту трудовых прав людей. Критерии определения предприятий как критически важных и квоты бронирования должны быть четкими, обоснованными и предсказуемыми", - утверждает он.

По словам омбудсмена, укрепление обороноспособности страны не должно происходить за счёт необоснованного ограничения прав человека. Любые новые требования должны соответствовать Конституции Украины, международным стандартам и принципу пропорциональности. Окончательную оценку возможных изменений он готов дать после поступления соответствующих проектов нормативно-правовых актов в Офис омбудсмена.

"Обеспечение обороноспособности государства и защита прав человека - не взаимоисключающие задачи. Меры, направленные на укрепление обороны, должны реализовываться при неукоснительном соблюдении Конституции Украины, международных стандартов в сфере прав человека и принципа пропорциональности", - добавил Лубинец.

Омбудсман призвал проводить различие между обсуждением потенциальных законодательных инициатив и решениями, которые уже вступили в силу. По его словам, правовая оценка должна основываться на официальных документах и результатах законодательного процесса, а не на предположениях.

"Ведь между словами „предлагают изменить" и „права уже ограничили" - не просто разница в формулировках. Между ними - целый законодательный процесс. И именно его, а не предположения, следует брать за основу для ответственных выводов", - подытожил он.

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О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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